Антисборная 23 тура. «Зенит» и их попутчики

«Зениту» нужна была победа над «Спартаком», а он проиграл. «Рубин» еще раз огорчил, «Анжи» уступил. «Соккер.ру» резюмирует ошибки известных и сильных футболистов.

Вратарь

Давид Юрченко («Анжи»)

У Габулова ошибка в третьем голе Ари и падение при пенальти задолго до удара, хотя и сэйвы имеются! Городова подставили защитники. А Юрченко прозевал два момента с прыжками, и неудачно вынес мяч - начал голевую атаку «Крыльев Советов». Ни один из голкиперов в этом туре не стал главным виновником поражения, но у Юрченко были шансы повлиять на ход и исход матча, в котором оборону «Анжи» «вскрывали, как консервную банку» – слова их тренера Григоряна. Не получилось у вратаря, а у Беленова, как помним, получалось.

Защитники

Жерсон Вергара («Арсенал»)

У «Анжи» защитники неважно сыграли, у «Рубина» не впечатлили, о «Тереке» будет чуть ниже. Но центр обороны Габулова уже не первый тур чудит – пора предложить представителя для антисборной. И такой имеется, поскольку колумбиец Вергара не только не успевал перестраиваться, чем помогал «Локомотиву» в непростой поначалу для команды Семина игре, но еще и глупо наступил на ногу Миранчуку. Алексей завалился на газон, судья указал на «точку» - Габулов пропустил удар по центру ворот.

Луиш Нету («Зенит»)

Оборона «Зенита» не сыгранная. И на матч со «Спартаком» Луческу наигрывал связку Ивановича и Ломбертса. Но судьба подсунула свинью в виде паса Данни назад и удаления бельгийца. В результате бестолковый против быстрых соперников португалец прозевал момент создания искусственного офсайда и упустил Квинси еще раз перед голом Самедова. Нету с Нету у «Зенита» достойной обороны, тут не во вратарях дело – знакомый каламбур уместен.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Поскольку больше никто из российских клубов на выходных не проиграл чемпионский матч прямому конкуренту, совершая диковатые ошибки в обороне, как можно игнорировать еще и Бранислава? Не случайно серб - игрок с характером и мастерством, проиграл место в основе чемпионской вариации «Челси». А вот Каррере, вероятно, даже повезло, что Иванович отказал другу Конте и не перешел в состав «красно-белых» зимой. Впрочем, за «Спартак» Бранислав и так играет - в последних матчах Зенита.

Заурбек Плиев («Терек»)

Судя по матчу против «Оренбурга» и количеству допущенных моментов у ворота бедного Городова, защитники Рахимова не в курсе, на каком месте «Терек» в таблице. Команда претендовала на Лигу Европы, играла хорошо, но вот такие необъяснимо неудачные матчи все перечеркивают. «Оренбург» слишком легко создавал моменты, и хотя «Терек» отыгрался, в итоге их же защитник забил в свои ворота в эпизоде, когда можно было даже не трогать мяч. Очень странный гол на 89-й минуте матча.

Полузащитники

Янн М'Вила («Рубин»)

М’Вила не находится из тура в тур в составе антисборной, поскольку попадаются более подходящие кандидатуры – еще хуже. Но это не значит, что он выступает отлично. Дорогущий француз не нашел себе новый клуб на родине с тем же окладом, поэтому остался в Казани. И что показывает? Ничего внятного. Ничем не лучше Сонга, который рядом. Но у Алекса хотя бы физической подготовки на целый матч хватает. А Янна в важных матчах с «Зенитом» и «Краснодаром» дважды убирали после часа игры.

Эрнани («Зенит»)

Бедный бразилец. Может приносить пользу, но его словно под каток бросили как щебень – распыляют его соперники в центре поля, не выдерживает объем черновой работы. Не идут дальние удары, не хватает резкости, долго думает. Следовательно, складывается впечатление, что Эрнани – бездарный футболист. Это не так, но сейчас он никакой по уровню подготовки – с физикой что-то надо делать, этот смешной широкий, но замедленный шаг не для уровня «Зенита», и по игре – не случайно был заменен.

Максим Лестьенн («Рубин»)

Против юных ребят из «Томи» бельгийский хавбек сыграл геройски – забил два мяча. А против солидного центра «Краснодара» в лице Газинского и Каборе, а также сильных центральных защитников вся крутость куда-то ушла. Стараться старался, но три удара мимо и один созданный за матч момент не показатель. Лестьенн объясняет такими матчами, как он оказался после дубля в ворота ЦСКА в ЛЧ не в АПЛ, а в Казани. Стабильностью там и не пахнет.

Жулиано («Зенит»)

Читалось, что «Зенит» сыграет с двумя центральными хавбеками. И допущение, что Хави Гарсию могут не пустить на поле, оказалось верным. Но поскольку Глушаков и Фернандо - многозадачные ребята в центре поля, то не на новичка Эрнани надо возлагать ответственность. А на его опытного соотечественника. Жулиано провалил игру. Во-первых, Фернандо не загрузил работой в обороне, во-вторых, бразилец из «Зенита» не создал для Кокорина, Дзюбы, Данни или Шатова ни одного момента.

Нападающие

Александр Кокорин («Зенит»)

Ноль ударов по воротам, ноль передач под выстрел напарника, одна удачная обводка из двух за матч. Разве это крутая игра основного крайнего нападающего «Зенита»? Впрочем, слово Луческу, ведь общается с Александром и не формирует отношение по выходкам игрока за пределами поля: «Если бы отношение было на должном уровне, Кокорин не уступал бы Промесу». Если бы! Есть медный всадник в Петербурге, а есть – безголовый?

Дмитрий Полоз («Ростов»)

У Азмуна и Полоза не было ни одного удара по воротам Акинфеева. Отдельно огорчает неважная весенняя форма иранца – даже хороший момент не может реализовать, и Бухаров не настолько молодой, чтобы трубить от звонка до звонка. Сердар с его амбициями должен играть куда лучше, но он хотя бы двигался. А вот Полоз – игрок основы, запутался в лесу обороны Ганчаренко. Форварды «Ростова» не блещут.

Тренер

Мирча Луческу («Зенит»)

Григорян плохо отработал – «Анжи» не был готов к «Крыльям», так и запишите. Но не он совершает осечки с составом «Зенита». Даже жаль Луческу. Мистер ведь успешный тренер. Был в прошлом. Раньше работал с Пирло и Срной, Фернандиньо и Виллианом. Но совершил ошибку и только сейчас со скрипом выдает нужные признания, вроде «не сбрасываю с себя ответственность».

И в антисборной даже не потому, что «Зенит» проиграл «Спартаку», или не сравнял счет в конце. Или что позволял себе смотреть повторы эпизодов прямо по ходу матча вместо внесения корректировок в игру. Нет, Мирча здесь по другой, самим Луческу названной причине – он не создал в Петербурге чемпионскую команду. И не объяснил, как переиграть «Спартак» вчистую. А ведь гостей устраивала только победа!

Исторический антирекорд. Нулевой «Ростов»

Такое ощущение, что это насмешка истории. Сложно сыграть пять подряд матчей «по нулям», если только против ЦСКА было в сумме 26 ударов и пять дошли до створов двух ворот. Но ругаем за дело – «Ростов» должен с их опытом и мастерством воевать за место в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Не преувеличение - потеряли за пять туров десять пунктов. Шесть поражений и еще три ничьи к пятерке подсказывают, что если бы «Ростов» сыграл серьезнее хотя бы ряд матчей – шли бы сейчас в тройке.

Неудачники тура. «Зенит»

С одной стороны, если отбросить эмоции и пересмотреть матч еще раз – «Зенит» не сыграл ужасно. Но наладка команды на нуле. Сколько всего не получилось! Вратарь не тащил – в первом случае точно мог бы, оборона упускала Промеса – это дичайшие ошибки для матча такого уровня и важности. Центральные хавы сыграли так, что Луческу их убрал с поля по очереди. Хотя он же их и выбрал! Жулиано исчез с радаров, Данни просыпался реже Дзюбы, Шатов хорошо вошел, но толку?

«Зенит» наработал на неудачу по сумме всех игр нового года. Гости из Петербурга проиграли важнейший матч, и хотя не все в составе заслужили одинаковую негативную оценку, вся команда отдала три очка лидеру чемпионата. И это для «Зенита» провал, который может обернуться провалом сезона, если ЦСКА научится реализовывать моменты. Или «Краснодар» прибавит в конце. У команды Луческу было два состава, отвлечение лишь на Лигу Европы, где нагрузки ниже – соперники слабее, и такой конфуз. Второй провальный сезон подряд наклевывается.