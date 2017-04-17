«Зенит» станет середняком?

Жестокий тафгай Горлукович видит у команды Луческу тень ментального середняка, которая много лет преследовала «Спартак». «Соккер.ру» завязывает дискуссию на тему.

За провал. Потеря сильнейших исполнителей

Большой глупостью станет утверждение, что «Зенит» всенепременно выкарабкается еще до осени. Но и отрицать такой сценарий мудрый фанат не станет. Ведь надо знать о работающих футбольных законах, делая выводы. Один из них – об успешности команд с кадровым «хребтом». Нужны четыре человека в хорошей форме. Сильный вратарь, ведущий центральный защитник, опорный хавбек в идеальных кондициях и лидер нападения, прочем тут позиция не обязательно в центре. Четырех человек, которые словно по прямой линии соединяют одиннадцатиметровые отметки, зачастую хватает.

У «Зенита» никогда не было вратаря-лидера, но Гарай, Гарсия и Халк в позапрошлом сезоне сработали в качестве чемпионского каркаса. Как правильно отметил Луческу – «Зенит» привык к качественным игрокам. И не раз повторяли мысль, что все за ними тянулись. Шатов, Дзюба и Смольников – в первую очередь. Но Гарай, Витсель и Халк уехали. Данни и Кержаков постарели. Зырянов, Денисов, Аршавин и Широков не спасут. Хотя один молодой Тимощук вместо Хави Гарсии мог бы этот «Зенит» заметно взбодрить. Анатолий поддерживает морально, и теперь кадровые провисы – один из аргументов в пользу провала. Тем более, новых исполнителей нашли не звездных.

За возрождение. Варианты изменения игры

Хватает опорных точек, повертев которые улучшите качество футбола «Зенита». В сторону света можно потянуть и нынешний состав, не совершая ни одного трансфера. Был даже момент, когда второй раз за сезон показалось, что нащупали нужные сочетания и пошла игра. Первый раз подобное чувство пришло в гости, когда Луческу довольно удачно стартовал, не проигрывая в чемпионате. Но оба раза «Анжи» становился предвестником неудач и все у фаворита с ног валилось. Да, большинство поражений – «привоз» чистой воды. Пропущенные голы – подарок соперникам. Нереализованные моменты – аналогично.

Но не стоит принижать заслуги тех, кто обыгрывал «Зенит». Класс ведь у команды остался, а ошибок стало больше. Против «Спартака» не безнадежно смотрелись Дзюба, Смольников и Шатов – уже три человека, которых можно не жарить на вертеле в футбольном аду. Данни, Жулиано, Иванович – все могут играть сильнее. «Зенит» сейчас противоречив. Сам себе не начальник, оказался в водовороте. И не понимает, что с ним происходит. Не хватает единого командного порыва? Вполне возможно. Но что должен делать вменяемый наставник, когда ему достанется в руки команда Луческу, понятно и со стороны.

Когда у «Зенита» будет тренер

За провал. Спорные кадровые решения

Можно взять выше, спросить о менеджерах разного звена. Почему именно им доверяют подбор состава и выбор тренера? Но приходится разводить руками – самый богатый клуб России может вести себя как невнимательный к футбольной гармоничности середняк. В Англии Иванович в прошлом сезоне так ужасно сыграл за «Челси», что даже Конте не нашел метода его реанимации и впихнул на его стандартные позиции левого защитника и правого вингера. Теперь Горлукович называет Ивановича «петрушкой». Не понимает, как можно выпускать на поле неготового игрока?

Предположим, обстоятельства заставили, но оценивал форму и готовил к весне игрока Луческу. Насчет летних покупок тоже вопросы, Мирча ведь влиял на них. А теперь у него за спиной на тренировках может оказаться тот еще террариум. Мало того, что к Смольникову, Шатову, Кокорину, Эрнани, Молло, Маку или Цаллагову есть игровые вопросы, так еще и непонятно, как паучки между собой уживаются? Молло не нравится лимит. Шатову не нравится Луческу. Дзюбе эта планета порой не по душе. В результате удвоение урона – играют и ведут себя одинаково спорно. И игроки, и тренер, причем многие в команде не так давно, а уже капризные.

За возрождение. Отсутствие лишних денег

В футболе деньги важны, но не являются залогом успеха. Следовательно, снижение трат на «Зенит» по объективным причинам может оказаться фактором развития, а не регресса. Например, раньше бы не задумывались о продлении отношений с Хави Гарсией, а сейчас у испанца самая ценная вещь – сумасшедший оклад. Неужели никого лучше за те же деньги не найдут, если отдадут Хави в Китай, например? Нету казался клубу приличным защитником. А теперь, когда надо искать игроков в оборону по соотношению цена-качество, задумаются о его будущем.

«Крестовский» не крест на плечах руководства клуба, но новая арена - если не окажется пустой, как в Казани, поможет и дальше делать вид, что «Зенит» зарабатывает. Возможно, привлекут новых болельщиков на трибуны. И будут ближе к людям, а не к горе денег, из которой можно лопатой набрать сорок-пятьдесят миллионов и привезти еще одного Халка или Витселя. Клубу приходится пересматривать концепцию работы, и это стратегически неплохо. Есть кинорежиссеры, которым чем меньше бюджет – тем лучше фильмы. У «Зенита» при идеальном раскладе может получиться похожая история.

За провал. Ухудшение качества игры

Как убеждались, сравнивая результаты Виллаш-Боаша в прошлом сезоне и показатели Луческу – «Зенит» глобально не сбавил за год, но есть показательные провисы. И прошлый чемпионат, если помните, был провальным. Они всегда сред лучших и самых сильных в РФПЛ, но за семь туров до конца надо выиграть пять матчей при ничьей и поражении, чтобы просто повторить результат прошлого сезона. А в сравнении с чемпионским годом отдали 12 пунктов. Сейчас это расстояние между «Зенитом» и десятым местом. Также у середняков реже прогрессируют игроки. Прямо как у команды Луческу. А это опасно.

Надо правильно понимать роль клуба. Не имеет за плечами столетнюю трофейную историю, команда из провинции. Столицей Санкт-Петербург был сто лет тому назад. «Зенит» моложе, для него столица - Москва. Но у команды был узнаваемый стиль игры, который привлекал. Вот только Виллаш-Боаш и Луческу, стараясь играть в «атакующий футбол», угробили умение взламывать чужую оборону в два-три эшелона. У «Зенита» колоссальные проблемы с позиционной атакой числом. Без ошибок соперника они часто в матче, где позволяют долго давить, но не дадут забивать, уступают. По игре стали хуже, а в обороне та же карусель, что еще при Спаллетти, невзирая на низкое количество пропущенных мячей.

За возрождение. Нестабильность конкурентов

Можно подумать, «Спартак» раз в пятнадцать лет идет первым и это уже что-то значит. С легкостью «красно-белые», если летом уйдут только два человека, Промес и Каррера, могут позже финишировать ниже «Ростова». Сами ростовчане за одно межсезонье развалятся, если крупно не повезет со спонсорами – клуб выставили на продажу. Но за дорогущими яхтами в России длиннее очередь, чем за местными футбольными клубами – так уж повелось. ЦСКА и «Локомотив» не стали богаче. «Рубину» и «Краснодару» будет сложно задвинуть «Зенита» раз и навсегда.

У них, а не окончательный развал. Только в случае полного отказа генерального спонсора злорадные болельщики других команд увидят «лазурных» в середине таблицы. Сейчас для них третье место – большая неудача, а многие никогда так высоко и не летали. Так что нестабильность конкурентов – во всех смыслах, как финансовом, так и игровом, является аргументом в пользу сохранения позиций «Зенита». Разница между третьим и первым местами в футболе колоссальная, но будущий сезон обнулит шансы. И команда из Петербурга, с Луческу или новым тренером, не потеряет статус фаворита. О буквальном превращении в средний коллектив говорить рано.

Факты, помогающие ответить на вопрос

- «Зенит» в шестой раз за десять сезонов может финишировать ниже второго места. За те же десять лет у команды четыре чемпионских титула – всегда были нестабильными;

- оценочная стоимость состава «Зенита» упала за два с половиной года с 236 миллионов евро до 106 миллионов – более чем в два раза;

- «Зенит» четыре раза в пяти последних завершенных сезонах был командой с самой результативной атакой;

- Халк с пятнадцатью голами оказался первым за одиннадцать лет лучшим бомбардиром сезона в РФПЛ из «Зенита», то есть выстроить игру до центрфорварда не умеют, а голы собирают, громя слабых;

- три раза за пять последних доигранных сезонов у «Зенита» была самая эффективная защита. Дважды в этих случаях были чемпионами, то есть ошибки в обороне – признак регрессивной фазы;

- хотя ошибок – тактических и личных, стало больше, владение, точность передач, нацеленность на ворота чуть выросли. «Зенит» Луческу создал себе лучшие условия, чем «Зенит» Виллаш-Боаша, но шансы не реализовал – это уже вопрос класса исполнителей. Раньше на него полагались, сейчас – не могут;

- по сравнению с показателями после 23-х туров чемпионского сезона «Зенит» сбавил на двенадцать пунктов – больше, чем между ним и «Спартаком».

Ваше мнение. «Зенит» будет середняком?

Будучи претендентом на второе место, сложно быть «середняком» по базовому определению. Но если ты - «Зенит», и второй раз подряд окажешься на третьем месте и без Лиги чемпионов – а такой вердикт светит, то превратишься в команду из Лиги Европы без гарантии быстрого исцеления. «Спартак» сам доказывал, что можно быть тотальным середняком по игре в футбол, имея историю, титулы в прошлом и финишируя в зоне этой самой Лиги Европы. Так что «Зениту» после поражения в Москве надо следить за собой внимательно и не думать, что ничья, если бы судья поставил пенальти после игры рукой Комбарова, открыла бы путь к мгновенному прогрессу.

Эта команда могла даже обыграть «Спартак». А потом проиграть «Уралу» на «Петровском». То есть поступить, как «Амкар». Обыграли «Зенит», уступили «Томи». А пермяки – крепкий середняк. Поэтому уход Луческу по окончании сезона возможен даже в случае решения локальной задачи с ЛЧ. И новый наставник не только откроет горизонты, а и привнесет опасения о повторении знакомых историй. «Зенит» по внутренней атмосфере как капризный лидер. В результате по игре порой – повторяемый ходы середняк, который корчит фаворита. У «Зенита» 4 поражения, 7 ничьих в чемпионате в 23 матчах. Для такого клуба отсутствие развития на протяжении двух сезонов с временными провалами равно превращению в середняка?