Промес, Головин и Смолов – в сборной 23 тура

«Соккер.ру» предлагает похвалить и обсудить подвиги людей, без которых новый тур российского первенства был бы скучнее – вспоминаем героев выходных.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Двадцать один удар нанесли армейцы по воротам «Ростова». У одного Оланаре их было шесть, что на один больше, чем у всех гостей. Но армейцы не забили мяч, поскольку Медведев отказался прерывать сухую серию из нулевых ничьих. Вот только как вратарю даже сложнее было Луневу. Андрей дважды пропустил, но сколько раз выручил «Зенит»!

Защитники

Георгий Зотов («Крылья Советов»)

Разошлись правые защитники в последнее время. Даже если они номинально левые и появляются на противоположном краю поля. Георгий забил красивый гол в ворота бедолаг из «Анжи», активно отработал по правой бровке и является одним из героев тура, в котором его команда, мечтающая о сохранении прописки, заработала важные три пункта.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Приукрашивать не стоит – остановить нынешний «Рубин» многие смогут. Но Гранквист и сам по себе невероятно хорош в этом сезоне, и в Казани не стал делать исключений – хорошо отбирал мячи. Кроме удачной игры в обороне, капитан «Краснодара» в итоге удачно начал атаку, которую завершил своим подходом и ударом Смолов – еще и ассист на свой счет швед записал.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Понравилось, как сыграли в Туле защитники «Локомотива». И Кверквелия, и Чорлука, но даже кризисная атака «Ростова» опаснее, чем нападение «Арсенала». Поэтому выбираем в пользу юбиляра, который совершил много отборов, перехватов, выигрывал борьбу на втором этаже и отдал немало передач. ЦСКА не упустил Азмуна и Полоза, хотя оба – сильные нападающие.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Честно говоря, можно было и пенальти в эпизоде с руками поставить, не такое естественное положение. Но Дмитрий вообще везучий, не находится под брандспойтом критики даже если делает глупости за пределами поля. Его никто не называет Кокориным из «Спартака». Почему? А потому что он профессиональнее работает. По самоотдаче и проработке главного плюса - подач, вопросов нет.

Полузащитники

Джанни Бруно («Крылья Советов»)

«Консервный нож» самарской команды в матче против «Анжи». Тренер проигравшей стороны Григорян красиво резюмировал характер атак соперника – вскрыли защиту, как консервную банку. И поскольку две голевые передачи на совести атакующего хавбека Бруно, ему достается слава, не только Корниленко и Паскуато – хотя тоже хороши, бить по воротам умеют.

Александр Головин (ЦСКА)

Главный российский хавбек. Глушаков хорош, но старого гладиатора новым фокусам не научишь. А вот Александр, если хватит ума, здоровья и класса учителей, в том коротеньком списке игроков, которые может дорасти до клуба из топ-5 и одновременно плей-офф ЛЧ. Только с игрой в завершающей фазе атак надо срочно что-то делать. Если клепать голы, как Деле Али, то тебя быстрее заметят! И «Ростов» получится переиграть.

Денис Глушаков («Спартак»)

Ненавидел «Спартак» как игрок Локомотива - теперь капитан «красно-белых». Выслушивал шутки на тему ухода за трофеями - и здесь может выиграть в конце сезона. С «Зенитом» отработал качественно. И, в отличие от Дзюбы, который тоже старался в футболке клубе, куда пошел за медалями, Глушаков – первый в таблице. К Зобнину и Фернандо тоже нет никаких вопросов, но выделяем Дениса – тут вопрос вкуса, все принесли пользу.

Мануэль Фернандеш («Локомотив») – вторая звезда тура

Миранчук тоже неплохо против «Арсенала» в Туле сыграл, но ключевой удар на счету Фернандеша. Мануэль красиво всадил мяч в ворота Габулова – любо-дорого смотреть, Да, Алексей отдал голевую передачу, заработал пенальти, но главным героем, который начал разгром, стал именно португалец. Он делает «Локомотив» намного мощнее, и сам взялся на ум.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак») - первая звезда тура

Болельщики Спартака радуются успешной игре Промеса, но не без огорчения должны признавать - профессионал Квинси должен уйти летом. Перерос уровень лиги и достаточно молод, чтобы закрепиться в приличном клубе из АПЛ. С «Зенитом» расправился мастерски – браво, но ради сезона в Лиге чемпионов, вероятно, оставаться не нужно.

Федор Смолов («Краснодар») – третья звезда тура

Федор Михайлович забил победный гол – раз, нанес восемь ударов по воротам Рыжикова, в лучших традиция Роналду – два. Причем только два удара прошли мимо, шесть или в створ, или заблокировали защитники «Рубина». Сильный нападающий принес три очка – важная гостевая победа в борьбе даже за тройку и пьедестал, если вдруг «Зенит» учудит в ближайших турах.

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Скрипченко отбывал дисквалификацию, но его команде обстоятельство не помешало. Семину было сложно в Туле, как он сказал - выиграл. Другой финалист Кубка России Тарханов собрал пять удачных матчей подряд. Но «Арсенал» и «Томь» намного, намного слабее «Зенита» как соперники. И хотя очевидно, что «Спартак» мог пропустить второй мяч, как и забить еще, Каррера победил и на своем месте. Не играл на ничью, как поступил бы трусливый наставник. Выиграл, и самое главное - создал команду.

Личная серия. Дзюба и голы «Спартаку»

Инфантильно выбрасывать ради Артема из основы сборной Смолова – Федор сыграл солидно, забил победный мяч. Но надо отметить, что Дзюба – один из тех, кого из состава «Зенит» не хочется ругать после определяющего поражения. Когда Артем заслуживает этого – его критикуют, но если старался – хвалим. Плюс новый гол в ворота «Спартака» продолжает его личную серию. Четыре матча с голами «красно-белым» подряд, повторил рекорд «Зенита» авторства Кержакова.

Джокер выходных. Александр Самедов («Спартак»)

Если бы Александр умел играть в обороне – его шансы на выход в основе были бы куда выше. Но Самедов из матча в матч переносит свои диковатые тактические и позиционные просчеты, однако Каррера ценит в нем чутье в атаке. Выход опытного новичка сработал, «Зенит» пропустил решающий гол.

Поддержка тура. Болельщики «Спартака»

Очень жаль, что семь поединков тура посетило лишь на пару тысяч людей больше, чем одну игру «Спартака» и «Зенита» - это приговор талантам организаторов чемпионата, пусть у них и будет отговорка о празднике. Но в Москве ведь народ пришел, 43 333 человека! Если бы не фанаты ЦСКА и «Арсенала», то это был бы единственный матч, в котором на стадионе более 10 тысяч человек. Спартаковцы – молодцы, помогли своей команде обыграть «Зенит», атмосферу создали и поэтому тоже среди героев тура.