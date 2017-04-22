Новые арены России. «Крестовский» открыт!

Многие клубы озаботились возведением арен, впереди дебюты стадионов под ЧМ-18. «Соккер.ру» воссоздает карту открытий после жаркого футбольного старта на «Крестовском».

11 мая 2011 года. Открытие «Ахмат-Арены»

Стоимость постройки: 14.8 млрд рублей (370 млн. евро). Вместимость: 30 597 мест.

Новый стадион «Терека» открывали при содействии поп-звезд со всего мира, вроде Тото Котуньо, и под патронажем Диего Марадоны. Аргентинец собрал команду легенд. Фигу, Барези, Костакурта, Саморано, Фаулер, Айяла, Бартез и Папен сыграли вместе! Сражались против них представители команды «Кавказ». Забавно, что звезды настолько учтиво обошлись с не футболистами, намешанными в команде с Дасаевым и Садаевым, что проиграли 5:2 хозяевам поля. Или легендарные старички на полном серьезе не поймали Заура, который сделал дубль? Наверное, все-таки первое – уважили. Кстати, и стартовый официальный матч на новой арене «Терек» выиграл – у «Анжи». Если планируете посетить этот или другой стадион России – находите их на карте футбольных объектов и попадете на нужную вам игру!

17 августа 2014 года. Казанский праздник

Стоимость постройки: 14,4 млрд рублей (343 млн. евро). Вместимость: 45 379 мест.

В первом официальном матче сыграли с «Локомотивом» 1:1, стартовый гол стадиона пропустили, а не забили – Алексей Миранчук отличился, потом Гекдениз сравнял. Сразу все пошло не очень. И газон всяким бывал, и пауза из-за чемпионата мира по водным видам спорта затянулась. Строили арену к Универсиаде, получилась первая из серии странных современных футбольных арен России. Почему странных? Потому что стадион на 45 379 зрителей, а на матче против «Краснодара» собрали три тысячи фанатов вместе с случайно заблудившимися. Угнетающая цифра, даже на «Зенит» пришло всего 10 тысяч, о чем тут говорить? ФК «Рубин» не умеет продавать свой товар местным жителям. И дело не только в погоде, наличии команд из других видов спорта в Казани или ценах. Но и в качестве футбола. Будь «Рубин» как «Ростов» - был бы полный стадион.

5 сентября 2014 года. Открытие для «Спартака»

Стоимость постройки: 14 млрд рублей (292 млн. евро). Вместимость: 45 379 мест.

Свой дом «Спартак» получил менее чем три года тому назад, но уже не раз убедились – это одно из главных достижений Федуна и очень важная стратегическая ставка всего клуба на будущее. Матч-открытие сыграли против дружественной «Црвены Звезды», первый гол забил Дмитрий Комбаров, на поединке собралось 37 734 зрителя, тут статус народной команды подтвердили не хуже, чем сегодня «Зенит» - любимой команды своего города. Аншлаг подождали – дубль Промеса помог обыграть «Торпедо» 3:1 в стартовой официальной игре, а первый раз забили арену битком на игре с ЦСКА уже в 2015-м году. Но тот поединок фанаты «Спартака» вряд ли любят вспоминать – магия трибун тогда еще не работала, со счетом 0:4 проиграли в дерби.

10 сентября 2016. Новый дом для ЦСКА

Стоимость постройки: 19.6 млрд рублей (350 млн. долларов). Вместимость: 30 000 мест.

«Солнце моё, взгляни на меня: моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох - дай огня. Вот так», - под песню Цоя в исполнении Полины Гагариной открывали армейцы свой стадион. С летающими людьми, масками лошадей на трибунах – народу подсобил сериал «Конь БоДжек», и пониманием, что тестовый матч с «Торпедо» без зрителей не считается. Вспомним, что Гордюшенко в том поединке первым отличился, но точкой отсчета лучше считать матч против «Терека». Забили тогда тоже три мяча, даже Траоре дважды в ворота попал. Большой путь прошли! Готовили строительство в 2007-м году, планировали открыть в 2015-м, думали за Суперкубок России рубиться с «Зенитом», но перенесли сроки на сентябрь. Главное, что открылись? Нет, главное, что пока не нашли пути заполнения трибун под завязку!

9 октября 2016 года. Роскошная арена «Краснодара»

Стоимость постройки: 20 млрд рублей (350 млн. долларов). Вместимость: 34 291 мест.

Может, плохая идея всюду на открытие подобных объектов возить в будущем сборную России? Пусть Коста-Рика – их футболист забил исторический первый мяч, и Дзюба постарались создать праздник, но поражение на последних минутах огорчило не только Галицкого, но и собравшихся фанатов. Впрочем, проиграли и проиграли, одним меньше – одним больше, как говорят игроки Черчесова. Зато стадион остался у «Краснодара» на десятилетия. На этом красавце не увидим матчи чемпионата мира – Сочи и Саранск оказались более футбольными городами, чем Краснодар. Но «быки» не горюют, ведь теперь можно принять «Зенит» в чемпионате и даже победить – не без помощи фанатов на трибунах.

28 марта 2017. Сочинское перевоплощение

Стоимость постройки: 29 млрд рублей (617 млн. евро). Вместимость: 47 659 мест.

«Фишт», конечно же, открыт в феврале 2014-м года, но второй на страну большой Олимпийский стадион, кроме «Лужников», впервые принял футбольный матч только после реконструкции. Сам объект невероятно дорогой – дороже только «Крестовский». Обидно, что такая махина будет простаивать после Кубка Конфедераций и ЧМ-18 – некому в Сочи играть в большой футбол, Бекхэм не доехал. Азар – тоже, и хорошо, ведь без Эдена сборной России недавно удалось отыграться против команды Бельгии. Камбэк порадовал собравшихся зрителей – шесть голов, 3:3 в итоге, хотя к команде Черчесова вопросы, конечно же, остались.

22 апреля 2017. «Крестовский» дебютировал!

Стоимость постройки: 43 млрд рублей (680 млн. евро). Вместимость: 68 000 мест.

Как говорится, с днем рождения! Кокорин сообщает, что поле почти не вибрирует. При входе в туалет стадиона достаточно спеть пару песен Боярского, чтобы дверь открылась. Можно купить маленькие фигурки Геннадия Орлова на память и говорящую куклу Артема Дзюбы в качестве подарка врагам. А если серьезно, то стадион хороший. Только поле плохое. Против «Урала» хозяевам было непросто, и преимущества быстрого поля техничный «Зенит» использовать не мог. В результате матч-открытие получился сложным. Зато эмоций было много. «Петушиный бой» увидели, как сказал мэтр Орлов. Удивительный поединок, три удаления у «Урала». Перед третьим Иванович запихнул в сетку победный мяч – первый гол на «Крестовском» в истории.

«Крестовский». Дорогой или дешевый?

Завтрашний день

Под ЧМ-18 пойдет открытие за открытием. «Лужники», где сыграют финал Мундиаля, планируют открыть или в июне, или в октябре. Разумеется, игрой сборной России. Стадион в Нижнем Новгороде, по словам Мутко, встретит зрителей в апреле 2018-го года. В Екатеринбурге, Саранске и Калининграде готовятся. «Ростов Арена» вообще может узреть футбол в ноябре этого года. Также летом 2018-го откроется комплекс «Динамо» - много всего интересного и стадион на 26 319 мест. Добавьте Волгоград и Самару – получите неплохую карту новеньких стадионов.

В России в разных городах и частях страны будет много современных и вместительных арен. Осталось только найти гениальных планировщиков, которые сумели бы поднять интерес к РФПЛ и даже ФНЛ настолько, чтобы собирали полные арены не только на матчах-открытиях, но и в рядовых поединках. Инфраструктура создается, дело «за малым» – играть так, чтобы народ не отвернулся от российских футболистов. Даже «Зенит», хотя старался и отработал в большинстве, не смог порадовать сегодня зрителей на «Крестовском» легкой, зрелищной и уверенной победой над «Уралом». Но вымучили победу. Значит, борьба с ЦСКА за Лигу чемпионов продолжается.