Двадцать первая команда АПЛ

Нет, Абрамович не выбьет для «Халл Сити» Слуцкого особое место в АПЛ, но «Соккер.ру» находит команду, готовую присоединиться к звездам из Альбиона в новом сезоне.

Каждое лето в АПЛ к новичкам, воспитанным в Чемпионшипе и в академиях, и к тем, кто уже играл в лиге – как Салах, присоединяются звезды без опыта работа в Великобритании. О таких футболистах – как перешедших, так и находящихся на пути в клубы АПЛ, сейчас расскажем. Любопытно, насколько крутую символическую сборную новичков можно собрать?

Вратарь

Эдерсон

Клуб: «Манчестер Сити»

Вероятность трансфера: 100 %

Гвардиола подписал парня, у которого процент точных передач выше, чем у Де Хеа – 65 % против 60 % (и количественно Эдерсон мяч видит чаще), сэйвов на 90 минут у них одинаково – по 2.1, а вот в Европе бразилец успешнее – Эдерсон собрал 3.4 сэйва в ЛЧ, а Давид довольствовался 2.5 в ЛЕ. В Манчестере новый вратарский босс?

Защитники

Дани Алвес

Клубы: «Манчестер Сити», «Челси»

Вероятность трансфера: 99 %

Гендир «Ювентуса» попрощался с Алвесом, бразилец едет в Англию. Не исключено, что его молодая девушка выберет Лондон, не Манчестер, но нам важнее, что даже после среднего для себя сезона в Серии А Дани опередит Мозеса по параметрам. Чемпион Англии уступает Алвесу в культуре паса (привет Марадоне), в количестве созданных моментов, отборов и перехватов. Старик Дани не хуже Мозеса!

Леандро Бонуччи

Клубы: «Челси», «Манчестер Сити»

Вероятность трансфера: 85 %

Вас удивляет, что финалисты ЛЧ в сто лет круче, чем лидеры АПЛ на своих позициях? Тогда пример прекрасного тридцатилетнего Бонуччи немного остудит пыл. Леонардо прошлый сезон провел не так агрессивно, как Отаменди и Ван Дейк. Вот только у итальянца были разногласия с Аллегри, а если вспомнить, как те же «горожане» играют в ЛЧ, а как – оборона «Ювентуса», то понятно, почему за Бонуччи в «Челси» готовы отдать 50 млн. евро.

Виктор Линделеф

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Вероятность трансфера: 100 %

В отличие от Бонуччи, молодой защитник «Манчестер Юнайтед» обходит ван Дейка и Отаменди по некоторым параметрам – точнее пас, например, лучше работает при выходе в атаку. Но по объему работ он уступает ведущим центральным защитникам АПЛ в прошлом сезоне. Но ведь молодой, перспективный, может прибавить. Линделефу поверил Моуриньо, а он знает толк в защитниках – работал с легендами.

Сеад Колашинац

Клуб: «Арсенал»

Вероятность трансфера: 100 %

Свободный агент и бывший универсал «Шальке» может пригодиться Арсену Венгеру сразу на нескольких позициях – как левый латераль или даже центральный защитник в тройке. В любом случае, перед нами парень, который по параметрам лучше ван Дейка и Отаменди. Кроме того, у Сеада 3 гола и 5 ассистов в Бундеслиге – во всех смыслах заметный новичок.

Полузащитники

Бернарду Силва

Клуб: «Манчестер Сити»

Вероятность трансфера: 100 %

Успех Канте привлекает внимание к футболистам, о которых не говорят круглосуточно со всех утюгов. Бернарду Силва – добротный хавбек. Всегда сложно понять его точную позицию, но основной игрок Португалии на Кубке Конфедераций не случайно из «Монако» перебрался в «Ман Сити». Результативный, видит поле, нацелен на чужие ворота, техничный, неплохо ведет борьбу. У Гвардиолы подтянет точность передач и получится сильный игрок для борьбы за титул в АПЛ.

Дэви Классен

Клуб: «Эвертон»

Вероятность трансфера: 100 %

Еще один уже состоявшийся трансфер. Пусть в АПЛ приедет Бакайоко из «Монако», пусть есть шанс увидеть в дивизионе Перишича, Наингголана или Жоржиньо, дебютант лиги Классен, пусть Дэви сыграет за «Эвертон», а не команду, претендующую на чемпионство, может стать одним из самых заметных новых хавбеков. Дэви отлично понимает футбол, ему всего 24 года, Куман не случайно убедил отдать за него 23 млн. фунтов.

Хамес Родригес

Клубы: МЮ, «Арсенал», «Челси»

Вероятность трансфера: 70 %

Роналду издевается над новой прической колумбийца – тот выкрасил гриву в белый цвет, но точно пожелает ему успехов в АПЛ. Родригес – один из самых полезных резервистов в истории «Реала», но пора и честь знать, и игровую практику искать. Криштиану вряд ли вернется в МЮ, а вот Хамес еще может оказаться в Англии и даже в Манчестере. Проблема лишь в цене, никто не хочет платить 75 млн. евро.

Нападающие

Альваро Мората

Клубы: «Челси», «Манчестер Юнайтед»

Вероятность трансфера: 70 %

Роналду устроит торги с «Реалом», ПСЖ и МЮ, но в Англии летом скорее окажется Альваро – если Мбаппе переберется в Мадрид, испанцу во французском царстве места нет. Мората, выходя со скамейки, тратит на гол 89 минут, Агуэро возится 120, Ибрагимович ждал 143 минуты – Альваро эффективнее. Морате хватает для успеха 3.7 ударов каждые 90 минут, ветераны расточительнее.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Клубы: «Ливерпуль», «Манчестер Сити»

Вероятность трансфера: 70 %

Обамеянг и Левандовски стали первыми со времен легендарного Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, кто параллельно забил в Бундеслиге свыше 30 голов за сезон. Пьер-Эмерик обошел Роберта, а теперь вместо Парижа может выбрать Англию. Играл в Италии, Франции и Германии, пора в АПЛ – Клопп и Гвардиола могут заинтересоваться. Шустрый габонец имеет шансы стать звездой в любой новой команде, ведь за одного битого двух небитых дают, и парни с эффективностью на уровне Кейна лишними не бывают.

Александр Ляказетт

Клубы: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед»

Вероятность трансфера: 90 %

А вот этот парень по потраченным на гол минутам лучше Кейна, Мораты и Обамеянга. На пару минут, но лучше! Самый вероятный пункт назначения юного француза Мбаппе известен – Мадрид, а вот Ляказетт в «Атлетико» не пошел – повлиял трансферный бан УЕФА. Зато Александр может оказаться в «Арсенале». Венгер якобы готов отдать 50 миллионов фунтов за форварда, который три сезона подряд забивает больше 20 матчей во Франции. Ляказетт дозрел, может выстрелить в АПЛ.

Новые во всех смыслах лица – для всех дивизион будет новым, могут покорить богатую лигу. И точно сделают ее ярче при помощи тренеров. Ведь по уровню игры к таким новичкам вопросов быть не может. Вероятно, что звезды уровня Алвеса, Бонуччи и Мораты, откроют для себя новый дивизион. И они знают, как понравиться – сыграть шикарно. Кто-то еще и чемпионом станет в первом же сезоне?