Три гола тренера, вырубка дерева на поле. Что нужно знать о дерби Портленда и Сиэтла

Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко рассказывает о самом крутом дерби в американском соккере – противостоянии Портленда и Сиэтла.

Наверное, нет в MLS принципиальнее матча, чем противостояние команд из двух крупнейших городов северо-запада США. Это настоящее американское Эль Класико, если угодно. Да, встреча «Портленд Тимберс» и «Сиэтл Саундерс» - без преувеличения, самый долгожданный матч для американских поклонников самой популярной в мире игры с мячом.

Одни поклонники, скупив годовой запас чипсов, хот-догов, бургеров и прочих радостей капиталистического мира, зовут друзей на football party и наслаждаются игрой по ТВ или, как это популярно в Америке – трансляцией по радио, на 90 минут забывая о всех своих делах и проблемах.

Другая часть фанатов, облачившись в атрибутику любимой команды, идет на стадион, чтобы поддержать своих желанных дровосеков (или, напротив, «Саундерс») в важном дерби. Да-да, несмотря на то, что клубы располагаются в разных городах, эта игра относится к дерби. Не лишним будет сказать, что географически Портленд и Сиэтл находятся не так далеко друг от друга. Каких-то 233 километра, или, как сказали бы люди с родины Дональда Трампа – 145 миль, и вы из одной столицы штата (Орегон) переехали в другой (Вашингтон) за каких-то два с небольшим часа.

Во многом благодаря возможности комфортной транспортировки на автомобиле, многие поклонники едут в гости к своему «врагу», и это, на самом деле, редкое явление в MLS. Далеко не все клубы заокеанского чемпионата могут похвастаться такими фан-зонами, как на стадионах этих ребят.

Уникальность предстоящего матча состоит в том, что это будет сотое дерби в истории. И перед тем, как вся аналитика уйдет в сторону, и Америка замрет в ожидании поединка, хотелось бы рассказать о нескольких интересных фактах, а также вспомнить лучшие игры в истории битвы «Портленд Тимберс» и «Сиэтл Саундерс».

Прежде всего, хотелось бы начать со статистики, ведь иногда так называемая магия цифр притягивает еще больше внимания к какой-нибудь важной встрече. Как было сказано выше, дерби, которое пройдет 26 июня по европейскому времени, будет сотым в истории, а пока за 99 матчей канат лидерства закрепился на стороне Сиэтла. На счету команды из «Вечнозеленого штата» 52 победы. Некий символизм также можно найти в том, что и первую, и последнюю встречу между этими командами выиграли представители города, который туристы называют «Вратами на Аляску». Что же касается самого крупного счета, то и здесь Сиэтл впереди, поскольку в 1985 году они разгромили несчастных соседей со счетом 6:1, да еще и на выезде.

Если в спорте было бы понятие «холодная война», то сюда, без сомнения, можно отнести противостояние этих городов. Два мегаполиса соревнуются с собой в различных видах спорта, поэтому футбол также не мог остаться без внимания. Где, как не в Америке, зритель требует шоу, а статус дерби позволяет насладиться зрелищем куда лучше, чем обыкновенный матч, о котором мало говорят и который вообще мало кому интересен. Из года в год ожесточенное соревнование «Портленд Тимберс» - «Сиэтл Саундерс» проходило в различных лигах, начиная с USL First Division и заканчивая Major League Soccer.

Чтобы вспомнить яркие игры американского Эль Класико, достаточно переместиться в истории в 70-е годы прошлого века.

Интересующая нас игра проходила 12 августа 1975 года. В напряженном поединке «Тимберс» одержали верх над соперником 2:1. Около 31000 болельщиков на тогда еще «Сивик Арене» стали свидетелями золотого гола Тони Беттса в дополнительное время в рамках четвертьфинала NASL. О напряженности до последних минут, шумной атмосфере и гуляниях до поздней ночи некоторые болельщики из Портленда со стажем вспоминают до сих пор.

Один из самых необычных поединков, не только в Америке, но и в футболе в целом состоялся 30 апреля 1977 года. Этот вечер спустя несколько часов назовут «вечером Джимми Габриэля». На тот момент Габриэль исполнял обязанности играющего тренера «Сиэтл Саундерс». Когда после перерыва его подопечные на глазах у родных болельщиков проигрывали 0:2, он решил сам выйти на поле, и спустя 45 минут Сиэтл стал свидетелем невероятного камбэка - 3:2. Однако прелесть матча заключалась в том, что хет-трик оформил выпустивший себя на второй тайм Джимми Габриэль. С тех пор противостояние двух клубов уже никогда не было прежним – унылым и малоинтересным.

Современная история Major League Soccer также имеет в своем архиве один поединок, который запомнился не столько результатом, сколько знаковым празднованием гола. До сих пор то представление считается одним из ярких способов отметить взятие ворот. Было это в 2009 году в рамках третьего раунда U.S. Open Cup. Тогда «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс» были на разных полюсах. Хозяева (Сиэтл) выступали в MLS, а гости той встречи еще представляли USL. Кубок был единственной возможностью в очередной раз поквитаться друг с другом. Когда автобус с игроками «сирен» ехал по межштатному пятому шоссе, Роджер Левеск и Найт Джава придумали оригинальное празднование, где Левеск должен был зайти за сетку ворот, а его друг рубил бы его, словно дерево. Долго ждать не пришлось - Роджер открыл счет на 48 секунде и побежал за ворота. Его партнер достал свой мнимый топор и в тот момент зародилось одно из самых известных празднований взятия ворот в MLS. Матч закончился победой хозяев 2:1.