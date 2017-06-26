The man who sold the world

Блогер «Соккер.ру» Johan92 рассказывает о деятельности Мино Райолы - самого известного и самого скандального футбольного агента современности.

Биография Мино Райолы – это убийство всего живого и человечного на этой планете. Пухлый и до безобразия мерзкий своими поступками агент убивает последние нотки романтизма в футболе вместе с карьерой Джанлуиджи Доннаруммы.

Кажется, что ни один нормальный человек на Земле, который хоть разок слышал имя разжиревшего от собственного величия, литров капучино и нескольких тонн спагетти итальянского агента, не сможет отозваться о нем хоть как-либо положительно.

Мино Райола. Это имя в последние несколько лет ассоциируется практически со всеми крупными футбольными скандалами на трансферной почве. Вот-вот оно уже станет нарицательным для всех агентов, которые заботятся только о размере своего кошелька. Балотелли скатился до «Ниццы»? Это Райола. Ибрагимович начал возбухать в Париже? Опять же, Райола. Мхитарян послал подальше «Вестфаленштадион»? Ну, вы поняли.

Наконец, юный и непорочный Доннарумма, паренек 18 лет от роду, которого, кажется, сейчас ненавидят даже фанаты «Интера» и «Аталанты», - это еще один проект неугомонного Мино.

Да, Райола никогда не дает скучать болельщикам, которые уже в начале мая запасаются попкорном, предвкушая скорые медиабурления из-за очередного «лакомого» клиента безумного итальянца.

В прошлом году мы стали свидетелями затяжной мыльной оперы, связанной с переходом Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По информации Daily Mail, Мино получил от 100-миллионного трансфера не пять, не десять, а сразу ДВАДЦАТЬ процентов комиссионных. Без малого 20 миллионов евро за шумиху в прессе, за слезы юных болельщиков, за бессонные ночи Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо.

В течение нескольких месяцев Райола всячески «облизывал» Погба в прессе, убеждал его родственников о необходимости переезда в Манчестер, не стеснялся выражать свое недовольство партнерами Поля по «Ювентусу» и обещал, что игрок такого уровня заслуживает наконец-то выиграть Лигу чемпионов с нормальной командой. Не то что с этими неудачниками, которые вечно пролетают в финале...

Чем все кончилось, вы, конечно же, знаете. Погба выиграл – но Лигу Европы, провалил финальный матч чемпионата Европы по футболу, стал играть намного хуже, изредка балуя публику на «Олд Траффорд» нестандартными действиями и обводочками уровня «Бог».

Тем временем, как только эпопея с Полем завершилась, и он начал превращаться из курицы, несущей золотые яйца, в малополезное тело по цене двенадцати «Амкаров», Мино переключился на других игроков.

Думаете, таких примеров было мало? Вспомните шумиху с Грегори ван дер Вилом, которого 5 лет назад Райола называл едва ли не лучшим крайним защитником планеты (с трансферной стоимостью в € 9 млн, ага). В 2012 году он выбил 23-летнему парню в «ПСЖ» жирненький контракт, после чего голландец откровенно поплыл: начал выкладывать видео с собственного острова в Тихом океане, вляпываться в различные истории с плевками в сторону поклонниц школьного возраста и т.д.

Закончилось все тем, что ван дер Вил тихо и незаметно поехал в «Фенербахче», но уже без всякой помпы – Мино он больше попросту не нужен.

Этим летом настала очередь вляпаться в историю с ненасытным агентом суперталантливому голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который и без своего псевдопокровителя в 16 лет смог завоевать место в рамке многострадального «Милана».

Все шло замечательно до тех пор, пока 18-летнему Джиджи не пришла пора заключать с «россонери» свой первый в жизни профессиональный контракт. Тут-то и выскочил из-за широкого плеча юного парня футбольный мафиози, который своими словами и наставлениями вполне возможно сломает жизнь парню.

Райола, наплевав на моральную сторону вопроса, просто хочет состричь денег на шумихе вокруг талантливого кипера. А то мало ли что, вдруг потом уже не заиграет, как прежде? Или вы всерьез думали, что Доннарумма, после каждой игры целовавший эмблему «Милана», по своей воле отказался от роли возможной легенды клуба в грядущем десятилетии? Глупости.

Мино умеет выгодно (для себя) выставлять своих клиентов идиотами и находить покупателя даже на откровенных «бревен» (здравствуй, Корентин Толиссо) просто потому, что они являются его клиентами. Возможно, и такие люди нужны в современном футболе, однако с каждым годом их становится больше и больше - это действительно пугает.

Правда, не все они умеют доводить истории до настоящего хэппи-энда.

К примеру, Дмитрий Селюк не первый год тщетно пытается пристроить своего любимчика Яя Туре хоть куда-нибудь. Эпатажный до идиотизма агент всячески обзывал Пепа Гвардиолу, мирился с ним, опять обзывал и вновь мирился. И будет это делать до тех пор, пока в его карман падает процент от не самой маленькой зарплаты Яя.

Еще один любитель неравноценной торговли - Марсело Феррейра - на протяжении трех лет каждое трансферное окно пытался выгоднее продать своего клиента Фредди Гуарина хоть куда-нибудь, лишь бы заработать на его трансфере. Он называл Гуарина лучшим на своей позиции, самым недооцененным игроком своего поколения, достойным играть в топовых клубах галактики. Однако все закончилось прозаично – полтора года назад Гуарин уехал в Шанхай (за каких-то €13 млн, пф), агент получил полагающиеся ему комиссионные, и про «фантастические способности» Фредди забыли даже болельщики сборной Колумбии.

Доннарумма – далеко не последняя «жертва» ребят, которые привыкли вершить судьбы футболистов и обогащаться на чужом таланте. Кто станет следующей «крупной рыбой» в мире околофутбольных спекуляций? Лукаку? Левандовски? Впрочем, какая разница. Этот сериал, где силы зла побеждают все живое и настоящее, кажется, не закончится никогда.