10 россиян, выигравших от перехода в «Зенит»

«Зенит» уже подписал четырех россиян, и Сарсания обещает еще одного новичка с российским паспортом. «Соккер.ру» приводит в пример тех, кто не прогадал, перебравшись в Питер.

Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин – «Зенит» масштабно укрепляется отечественными футболистами этим летом, причем собирается подписать еще одного россиянина, по словам Константина Сарсании. Знаем и помним о зачастую потребительском отношении «Зенита» к игрокам и обязательно поговорим о парнях, чьи карьеры зачахли после переезда на берега Невы, но начнем с мажорной ноты. Кто из россиян однозначно совершил скачок в развитии, присоединившись к «сине-бело-голубым» и пробившись в состав сильной команды?

Бесплатный сыр. Полоз и Ерохин нужны «Зениту»?

Сразу обозначим, что воспитанников «Зенита», возвращавшихся к родным пенатам, в данном контексте не рассматриваем. Александр Кержаков, Владимир Быстров и Андрей Аршавин входили в знакомую реку во второй раз, причем в статусе звезд, поэтому их трансферы нельзя рассматривать «на общих основаниях».

Александр Анюков (возраст на момент перехода – 22 года)

Трансфер: в июле 2005 года из «Крыльев Советов» за 3 миллиона евро

Анюков перебрался в Санкт-Петербург еще до того, как «Зенит» начал собирать звездный состав. 22-летний защитник на момент трансфера летом 2005 года уже вызывался в сборную России, а благодаря выступлениям в составе набирающего мощь «Зенита» Александр добивался прогресса и закрепился в статусе безальтернативно лучшего правого защитника страны. Анюков причастен ко всем большим победам «сине-бело-голубых» (12 трофеев), на его счету под 400 матчей за «Зенит» и он входит в пятерку гвардейцев за всю историю клуба, причем Александр по-прежнему в команде.

Константин Зырянов (возраст на момент перехода – 29 лет)

Трансфер: в марте 2007 года из «Торпедо» за 2.5 миллиона евро

Большого футболиста в Зырянове рассмотрел Гус Хиддинк, который удивлялся, почему игрок такого уровня выступает за «Торпедо», борющееся за выживание. «Зенит» намек понял, подписал Константина, и никому из сторон этой сделки не пришлось жалеть. Питерцы получили игрока стартового состава и автора одного из голов в финале Кубка УЕФА, а Зырянов в окружении сильных партнеров сумел в полной мере реализовать свой потенциал. Сейчас в свои 39 лет Константин Георгиевич по-прежнему играет в футбол и приносит пользу «Зениту» в роли играющего тренера второй команды.

Павел Погребняк (возраст на момент перехода – 23 года)

Трансфер: в январе 2007 года из «Томи» за 5 миллионов евро

«Спартак» не рассмотрел таланта в своем воспитаннике и после ряда командировок продал Погребняка в «Томь», откуда всего через год нападающий перебрался в «Зенит», чтобы опередить воспитавший его московский клуб в чемпионской гонке. Погребняк результативно играл в составе питерского клуба, забивал важные голы в победной кампании Кубка УЕФА в ворота «Марселя» и «Баварии», а через два с половиной года был продан в «Штутгарт». То есть прорубил себе окно в Европу с помощью «Зенита».

Виктор Файзулин (возраст на момент перехода – 21 год)

Трансфер: в январе 2008 года из нальчикского «Спартака» за 2 миллиона евро

На данный момент Файзулин почти два года не играет в футбол из-за хронических проблем с коленом, но Виктор успел сыграть в составе «Зенита» 230 встреч, вырос в одного из сильнейших футболистов России на своей позиции, играл в стартовом составе национальной сборной при Фабио Капелло.

Роман Широков (возраст на момент перехода – 26 лет)

Трансфер: в январе 2008 года из «Химок» как свободный агент

До перехода в «Зенит» Роман был «летуном», причем мотало его между РФПЛ и любительской лигой. Всему виной дерзкий характер и поиски истины в вине, «сине-бело-голубые» рисковали, приглашая уже не молодого полузащитника с сомнительной репутацией, однако Широков за представившийся шанс зацепился и вырос в лидера «Зенита» и лучшего футболиста России.

Сергей Семак (возраст на момент перехода – 34 года)

Трансфер: в августе 2010 года из «Рубина» за 2 миллиона евро

«Зенит» не постеснялся пригласить возрастного футболиста, а Сергей Богданович стал тем недостающим звеном, которого не хватало для возвращения чемпионского кубка на берега Невы. Что выиграл Семак от своего перехода в «Зенит»? Трофеи, конечно же. Хавбек дважды стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых» и завоевал Суперкубок.

Олег Шатов (возраст на момент перехода – 23 года)

Трансфер: в августе 2013 года из «Анжи» за 7 миллионов евро

Во время стихийной распродажи «Анжи», где резко сменился вектор развития, «Зенит» отхватил, возможно, самый ценный лот с российским паспортом. Техничный Шатов прописался в стартовом составе питерского клуба, найдя общий язык с Халком и Данни. В какой-то момент Олег был самым прогрессирующим футболистом России, и хотя прошедший сезон у него не задался, спишем это на фактор Мирчи Луческу. Роберто Манчини обязан вернуть Шатова на прежний уровень, это один из мощнейших российских козырей «Зенита».

Игорь Смольников (возраст на момент перехода – 25 лет)

Трансфер: в августе 2013 года из «Краснодара» за 6 миллионов евро

Смольников долго запрягал в начале своей карьеры, готовился к быстрой езде. Игорь проявил себя в «Ростове», откуда перебрался в «Краснодар», а еще через год играл уже в «Зените». Вместе с «сине-бело-голубыми» Игорь выиграл первые и единственные в своей карьере титулы (чемпионат и Кубок России, два Суперкубка), а также из «Зенита» стал регулярно вызываться в национальную сборную.

Артём Дзюба (возраст на момент перехода – 27 лет)

Трансфер: в июле 2015 года из «Спартака» свободным агентом

Болельщики «Спартака» посмеются – что выиграл Дзюба, если «красно-белые» стали чемпионами раньше него? Но, во-первых, Кубок России и два Суперкубка – это немало, а, во-вторых, именно в «Зените» Артем нашел свою игру и стал действительно опасным нападающим, который всегда на острие и стабильно находит путь к чужим воротам. В первую очередь, переход в «Зенит» дал Дзюбе уверенность, которой ему не хватало прежде.

Юрий Жирков (возраст на момент перехода – 32 года)

Трансфер: в январе 2016 года из «Динамо» за 640 тысяч евро

По совокупности класса и стабильности – почти полтора десятка лет выступает на высоком уровне без заметных провалов, Жирков входит в пятерку или даже тройку лучших российских футболистов начала XXI века. Переход в «Зенит» дал Юрию возможность стабильно выступать в еврокубках и бороться за все титулы на внутренней арене. Получалось пока не слишком удачно – при нем питерцы дважды становились бронзовыми, но какие его годы? Жирков и в основе сборной России по-прежнему востребован.

Продолжение следует: российские футболисты, которые зачахли в «Зените».