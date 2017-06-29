Снова ждём в гости. Кто убедил Лёва в России?

«Соккер.ру» выбирает людей, которые могут приехать на ЧМ-18 в составе сборной Германии из молодых участников, вероятно, последнего в истории Кубка Конфедераций.

Многие предполагают, что в ближайшем будущем Инфантино отменит Кубок Конфедераций и придумает более прибыльный и интересный для клубов и сборных вариант. Причем не обязательно летний. И подталкивают босса ФИФА к таким решениям, в том числе, немцы. Лев ведь отказался поднимать рейтинг матчей сборной Германии в России, не пригласил основных игроков и звезд.

Наставник пошел навстречу именитым, начал эксперименты, но его молодежь легко прошла в финал. Даже так борьбы не было. Латиноамериканцы старались давить, но реализация радовала лишь немцев. Не осталось вопросов относительно уровня соперников России в группе – Португалия и Мексика менее интересные и подготовленные, чем Чили и Германия. Зато непонятно, как Леву выбрать всего 23 человека из полсотни прекрасных кандидатов?

Кто не доехал в Россию, но будет в заявке?

Давайте считать чемпионов мира и звезд немецкого футбола разного возраста, чьи шансы на попадание в заявку в случае крепкого здоровья – 99.9 %. Если Нойер, Боатенг, Хуммельс, Кроос, Озил, Хедира, Ройс и Мюллер будут в порядке, то эта восьмерка займет законные места в заявке. Также добавляем двух вратарей – у Лено и тер Штегена, невзирая на ошибки и подвиги, все шансы остаться в первой сборной Германии.

Остается всего 13 мест, но часть из них могут занять люди, которых сейчас нет в России. Хеведес, Гетце, Гюндоган, Вайгль, Сане и Гомес – шестерка, которой Лев может довериться. Тут чемпионы мира, опытный центральный нападающий – проблемная позиция, талантливые Вайгль и Сане. Первый сломал лодыжку, второй провел операцию на носу, чтобы спокойно играть за «Манчестер Сити» - оба заслужили внимание Йоахима. И Гюндогана все тренеры любят, есть в хавбеке игровая тонкость.

В результате из тринадцати путевок остается только семь. И именно такое количество игроков Лев может отобрать из полевых, которые сыграли на Кубке Конфедераций. Это если молодые Майер, Дауд и Гнарби не подсуетятся! В любом случае, конкуренция невероятная, как и общее качество кадров. В финале Кубка Конфедераций может сыграть вариант сборной Германии, в котором будет не так много участников ЧМ-18. Хотя их может быть и 9-11 с двумя вратарями – ребята стараются!

Путевка № 7. Тимо Вернер (нападающий)

Согласимся, что Брандт и Штиндль – интересные мастера, Но есть странный дефицит именно в центре атаки. Можно играть вообще без нового Клозе – Мирослав останется только в тренерском составе. Или хоть Мюллера, хоть Гетце поставить формально впереди. Но лучше иметь в запасе Тимо Вернера, который может за год – а парню всего двадцать один год, заметно прибавить. Так что Брандт объективно интереснее, как футболист, но в заявке пригодится центральный форвард, а не универсал, которому удобнее во второй волне атаки.

Путевка № 6. Эмре Джан (центральный хавбек)

В принципе, если у Гюндогана будут проблемы со здоровьем, а Клопп натаскает Джана, то Эмре попадет в заявку сборной Германии через год без особых проблем – даже восьмым-девятым из состава на Кубок Конфедераций. Но пока ставим его выше, чем нападающего Вернера, поскольку заметно, как привлекателен стиль полузащитника и Леву, и Клоппу, которых объединяет не только одинаковый одеколон, как подшучивал Юрген. Джан умеет многое, и поскольку учится – может оказаться в заявке и через год.

Путевка № 5. Леон Горецка (универсальный хавбек)

Еще раз вспомним про Брандта, мог здесь быть, но на Кубке Конфедераций – не только в полуфинале с Мексикой, геройствовал Леон Горецка. Всего двадцать два года, нет силовых качеств – высокий, но худой, зато есть умение занимать позицию. Нет феноменальной скорости – есть проворность. Горецка всегда был думающим молодым футболистом, что и доказал в России. В принципе, Горецку и Джана легко исключить из заявки, поскольку конкуренция дикая, но играет Леон привлекательно. Лев склонен к поискам любимцев, Горецка может войти в поредевшие из-за ухода ветеранов ряды.

Путевка № 4. Шкодран Мустафи (центральный защитник)

Йоахим не всегда следует строгой логике, поэтому Мустафи может быть выше, чем Руди, Джан или Горецка в списке приоритетов. После ЧМ-14 Мустафи хвастался, что стал первым албанцем – чемпионом мира по футболу, а на Кубке Конфедераций, потеряв место в основе, уже выбрался в финал. Шкодран в мире, где Жером Боатенг обнаглел до регресса – необходимый Леву центральный защитник в заявке. Зюле может сыграть в «Баварии» на губной гармошке на скамейке, а Мустафи – нестабильный, но сильный бек «Арсенала». Впрочем, в этой дуэли еще ничего не ясно, если Зюле очарует – Шкодран может провести следующее лето за границами России.

Путевка № 3. Йонас Хектор (левый защитник)

В центре могут сыграть Хуммельс, Боатенг или Зюле – ребята из «Баварии», а слева в обороне у сборной Германии не так много вариантов. Везти на чемпионат мира Платтенхардта? Хорошо, что на Кубок Конфедераций Марвина взяли. Переводить зачем-то Хенрихса на левый фланг? Тоже сомнительный вариант. Дурм – чемпион мира, но вряд ли шикарно прибавит за сезон. Так что Хектор будет в заявке на ЧМ-18, поскольку он и сильный, и закрывает условно «дефицитную» позицию, насколько возможна нехватка кадров в сборной Германии. Йонас – хороший и смелый крайний защитник.

Путевка № 2. Юлиан Дракслер (левый вингер, плеймейкер)

У звезды ПСЖ и капитана Германии на Кубке Конфедераций проблемы на родине – аукнулась глупая привычка молодых звезд выставлять напоказ личную жизнь. Дракслера невзлюбили за «предательства» - сначала из «Вольфсбурга» ушел в ПСЖ, а потом его поймали с новой блондинкой вместо привычной брюнетки. Это залет, салага! Но если оставить в стороне скандалы, то Баллак нового времени – талантливый и выносливый хавбек, такие нужны даже немцам. Против Мексики сыграл так себе, но умеет куда лучше. Будем считать, что сохранил силы на финал и бодание с Ислой?

Путевка № 1. Джошуа Киммих (правый бек)

Даже капитан Дракслер может оказаться не таким важным для основного состава Германии, как сменщик Лама, если Джошуа проведет феноменальный сезон в «Баварии» и продолжить доказывать, что его трудолюбие и универсализм – школа Гвардиолы, сочетаются с умением расти от сезона к сезону. Киммих – замечательный футболист, его хочется увидеть на российских полях еще раз через год. Как и Ламу, Джошуа не обязательно выделяться, чтобы быть невероятно важным. Он, Хектор и Дракслер – три человека, которые могут оказаться в основе сборной Германии и на ЧМ-18. Остальным будет намного сложнее, когда подъедут Хуммельс, Кроос, Озил и Мюллер.