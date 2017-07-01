На молодёжных Евро зажигают звёзды?

Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.

2000 год. Кто сделал Италию «золотой»?

Италия в девяностых выиграла три молодежных чемпионата Европы, в 2000 и 2004 – еще два. Пять побед за такое короткое время подчеркнули могущество Серии А и соизмерялись с успешностью итальянских клубов в Европе. «Скуадра» постоянно готовила себе звезд. Взрослая сборная долго запрягала, на Евро-2000 не победили, но посмотрите на состав подопечных Марко Тарделли.

Там были Де Санктис, Аббьяти, Гаттузо, Перротта, Коко, Кристиан Дзанетти. Из двадцатилетних парней выросли крутые футболисты. У англичан на турнире сыграли Мэрфи, Каррагер и Джеррард, у испанцев – Капдевилья, Марчена, Пуйоль и Хави, у голландцев – Кейт и ван Боммель. А дубль в финале сделал некто Андреа Пирло – хавбек «Интера», который вместе с Гаттузо и Перроттой станет чемпионом мира всего через шесть лет!

2002 год. Даже победы андердога продуктивны?

Молодежные Евро играют раз в два года, поток молодых звезд постоянный. Чешские герои Петр Чех, Йиранек, Грыгера и Барош обыграли по пенальти Ландро, Гову, Мальбранка и Педретти. А итальянец Маккароне стал лучшим бомбардиром. Многие из названных не добрались до высот Петра Чеха или хотя бы до титулов Бароша – взял ведь «Милан» Лигу чемпионов.

Но даже когда на Евро побеждают чехи, а не привычные итальянцы или испанцы – турнир намекает на будущих суперзвезд и мощные поколения. На Евро-2004 именно команда Недведа должна была сыграть в финале вместо Греции – по-глупому допустили сенсацию, но были мощнее. В заявке найдете Чеха, Грыгеру, Йиранека, Хюбшмана, Розегнала, Бароша – чемпионов Европы, а Росицки из того же поколения, но Томека сразу забрала первая сборная.

2004 год. Липпи уважает молодежные Евро?

Итальянцы, на этот раз под руководством Клаудио Джентиле, вернули себе европейскую корону – в финале со счетом 3:0 разбили Сербию и Черногорию, а Бранислав Иванович получил красную карточку на 92-й минуте. Но тут любопытнее не наличие Глеба или Швайнштайгера, а состав команды Италии.

За два года до ЧМ-06 в финале Евро-2004 сыграли пять будущих чемпионов мира! Амелия, Дзаккардо, Де Росси, Джиллардино и Барцальи убедили Липпи. Добавляем Пирло, Гаттузо и Перротту – получаем, что Италия воспитала чемпионских дух на двух молодежных Евро. Пусть не все играли потом в Германии в основе, но костяк команды был с опытом выходов в финалы, что важно психологически.

2006 год. Португальцы готовят сани летом?

Конечно, не пытаемся обманывать и убеждать, что победа на Евро для молодых что-то гарантирует взрослым сборным – чехи не были чемпионами Европы, финалист Евро-06 – сборная Украины, не заявила о себе позже. Но вы знаете Пятова, Чигринского, Алиева, Михалика, и точно не будете спорить, что тут или талант, или бойцовские качества в наличии. В конце концов, успехи такого уровня подчеркивают мастерство юных игроков.

Также сложно не заметить в составе Португалии Мейрелеша, Куарежму, Мануэля Фернандеша, Моутиньо и Нани (Роналду не играл, конечно, но проходил по возрасту). У Франции хватало намеков на новые успехи их академий – Манданда, Санья, Ласс Диарра, Тулалан и Фламини. Чемпионы Хунтелаар, Кастелен, Влаар и де Зеув и Афеллай намекнули на голландцев в финале ЧМ-10. С реализацией талантов этого поколения были проблемы, но те же португальцы не жалуются – через десять лет их звездочки зажглись во Франции.

2007 год. «Оранжевая» сборная не реализовала потенциал?

В УЕФА решили сместить молодежный турнир на годы без больших соревнований для первых сборных, поэтому Нидерланды выиграли два чемпионских титула, словно сборная Чили в Южной Америке через девять лет. Снова была показана мощная игра в финале – счет 4:1, сербы уступили, снова есть о ком поговорить за три года до поездки голландцев в ЮАР. Но получилось смешанное поколение – нереализованных талантов и мегазвезд.

Дренте, Бабель, Крул, Баккал, Мадуро и Медунджанин – Харис позже заиграл за Боснию и Герцеговину, великими не стали. Впрочем, обратите внимание на заявку на ЧМ-10 взрослой сборной Голландии. Там Ворм, Хейтинга, Брафхейд, де Йонг, де Зеув, Схарс, Афеллай, ван дер Ваарт, ван Перси, Роббен, Хунтеллар и Снейдер – одного поколения. Просто такие ребята, как Роббен и Снейдер, были звездами и за молодежку не играли. Но система подготовки сработала прекрасно – голландцы вышли в финал в ЮАР!

2009 год. Немцы здесь собрали покорителей Бразилии?

Взрослая немецкая команда с 2008 по 2017 обожает выходить в полуфиналы и финалы, но молодые немцы только недавно впервые выиграли молодежный чемпионат Европы. Любопытно оценить состав той команды, найдем ли знакомых людей? Понятно, что про Нойера, Кастро, Шмельцера, Хуммельса, Хеведеса, Жерома Боатенга, Хедиру и Озила вы не слышали – сгинули на молодежном уровне.

Зато можете знать Фабиана Джонсона – за сборную США стал играть, сменил футбольное гражданство. А если серьезно, то в заявке на ЧМ-14 у Йоахима Лева собралось шесть молодых чемпионов Европы, не считая Томаса Мюллера – дебютировал в молодежке чуть позже, чем Нойер и Озил, но уже на ЧМ-10 стал звездой. Прямая связь между сильной игрой на молодежных Евро и последующими успехами в составах больших сборных пугает и радует одновременно.

2011 год. Испанцы готовят новую суперсборную?

Понятно, что вечно выезжать на поколениях Хави, Иньесты, Рамоса и Пике не смогут. У испанцев полно взрослых звезд, но их первая за много лет победа обнадежила фанатов Красной Фурии. Вот только должна немного разочаровать эффективность перехода от «таланта» к «мастеру». Де Хеа, Эррера, Мата, Аспиликуэта, Хави Мартинес и Тьяго играют в больших клубах – за шесть лет заметно подросли.

Но Муньяин, Нсуэ (Эмилио вообще за Экваториальную Гвинею бегает), Капель, Сан Хосе, Адриан могли бы успешнее развить карьеры. Впрочем, костяк для современной сборной был заложен, а Смоллинг, Джонс, Хендерсон, Роуз и Уокер из Англии вместе с целым выводком исландцев, которые зажгут на Евро-2016, доказывают – полезно успешно работать с молодежью, потом дух победителей помогает ребятам во взрослых сборных.

2013 год. Успехи испанских клубов ковались на Евро?

Что объединяет Иско, Карвахаля, Морату, Тьяго Алькантару, Коке, Де Хеа и Начо? Все они играли в финалах еврокубков, причем только у Давид Де Хеа это финалы Лиги Европы. Важные для МЮ, «Атлетико» и «Реала» люди собрались четыре года тому назад на Евро-2013, чтобы еще раз победить – Италию со счетом 4:2, подчеркнуть богатство выбора для взрослой сборной и заодно объяснить нам разницу.

Разницу между отличной подготовкой молодых игроков – как у немцев, испанцев, голландцев или раньше у итальянцев, и провальной, как у сборной России. Команда приняла участие на Евро-2013, но проиграла три матча, пропустив даже больше, чем молодежь из Англии в другой группе. Зато само участие дало шанс Заболотному, Цаллагову, Щенникову, Бурлаку, Петрову, Шатову, Смолову, Канунникову, Черышеву и Дзагоеву – участникам заявки, поиграть с лучшими талантами.

2015 год. У сборной Швеции светлое будущее?

«Три Короны» в Чехии смогли отодвинуть на второй план привычных фаворитов таких турниров. И хотя прошло всего два года – мало, чтобы выросли большие мастера из талантливых ребят, можно сделать прогноз. Даже без Златана Ибрагимовича у Швеции отличный шанс создать сборную, которая не повторит успехи великих времен конца пятидесятых, зато сможет выходить на крупные турниры.

Пока только Линделеф намекнул из той заявки, что готов попробовать себя на самом высоком уровне, однако оцените, например, состав проигравшей в финале Португалии – Рафа Геррейру, Виллиам Карвальо, Жоао Мариу, Бернарду Силва… Знакомые ребята? Всех, кроме парня из «Интера» за 50 миллионов евро, вы могли видеть на Кубке Конфедераций. А прошло всего два года, тому же Рубену Невесу из «Порту» сейчас двадцать – может через пару лет стать мегазвездой.

2017 год. Немцы снова наступают и побеждают?

Второй успех Германии в новом веке. Еще одно доказательство, что провал на Евро-2000 взрослой сборной дал плоды. Неудача окончательно убедила, что надо переформировать всю систему подготовки, финал ЧМ-2002 не обманул и немцы гнут свою линию. В пятницу взяли молодежную корону, обыграв невероятно талантливых испанцев. В воскресенье тоже молодые немецкие ребята сыграют в Санкт-Петербурге в финале Кубка Конфедераций.

Из состава польских триумфаторов хочется выделить мастера голевых пасов защитника Тольяна из «Хоффенхайма», нельзя не заметить Макса Майера, Арнольда, Гнабри, Зельке. Впрочем, у испанцев сыграли Себальос – лучший игрок турнира, Бельерин, Сауль, Деулофеу и Асенсио. Турнир так развился, что даже не приезд ряда звезд подходящего возраста не мешает увидеть в составе сборной Португалии чемпиона Европы из «Баварии» Санчеша. Здесь закаляют звезд!

А где же молодежная сборная России?

Берем сразу десять последних турниров, но только раз российские молодые таланты прошли в финальную часть. Проиграли все три матча в 2013-м году, стали восьмой командой из восьми. Еще одна прекрасная иллюстрация дикой эффективности лимита на легионеров – молодым россиянам так сильно помогают расти и становиться звездами победной первой сборной, что за 17 лет одно поколение разок пробилось в финальную часть. Но успехов чехов, шведов, испанцев, голландцев или немцев не знавали, что потом отразилось на уровне мастерства и подходе – полезно смолоду играть против лучших сборных Европы и уметь их побеждать.