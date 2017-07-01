«Реал» без трансферов. Правильный выбор или ошибка?

«Соккер.ру» допускает, что Перес, приняв решение по Мбаппе, снова послушает Зидана – «Реал» не будет взрывать трансферный рынок.

Чемпионский состав сложнее реформировать?

Когда команда проигрывает, то продолжение предсказуемое – устраивают то, что сейчас в «Зените». А чемпионам, особенно серийным, сложнее. Например, Перес пару лет засыпал и просыпался с мыслями о трансфере Де Хеа. Но Зидан, Рамос и другие ветераны команды накинулись на него внутри клуба. Коллектив встал на сторону добряка Кейлора Наваса, который по классу не ниже того же тер Штегена из «Барселоны». И на решающие матчи собирает волю в кулак. В результате Перес заявил, что его и команду устраивает костариканец.

Даже если думает иначе – уступил. Аналогично поступил, когда Роналду явно при помощи Мендеша устроил цирк с обидой на позицию клуба по его налоговой саге. Флорентино со второй попытки поддержал Криштиану и явно использовал связи, чтобы эту историю быстрее замять. В результате летнее трансферное окно «Реала» сводится к опровержениям, что кто-то основной или ценный уходит – так было по Навасу, Морате, Роналду и Бэйлу. Или к намекам, что о покупках на будущее не забыли: с родителями Мбаппе встретились, а Доннарумму могут забрать через год, когда Джанлуиджи подрастет.

В основе «Реала» совсем не осталось мест?

Незачем делать покупки, если нет продаж основных игроков. Хесе таковым не был – в прошлом году уехал в ПСЖ, куда сейчас собирается в качестве свободного агента Пепе, если «Бешикташ» его не перекупит. Получается, «Реалу» нужен центральный защитник? Да, но заметьте - за дорогих совсем не торгуются. Варан и Рамос могут и дальше быть основными, Начо и Вальехо, возвращенный из «Айнтрахта» – на подхвате. Зачем покупать большую звезду в оборону?

При всех нюансах игры с Карвахалем и Марсело на флангах, при всех ошибках Рамоса у своих ворот – «Реал» стал чемпионом Испании и клубной Европы. Договорились по Тео Эрнандесу, но молодой талант окажется резервистом Марсело. В отсутствии мест для новых деталей сложно реформировать машину. Даже если сейчас подписать Мбаппе или Доннарумму, кто вам сказал, что оба выиграют места в основе? В их возрасте непросто сохранить форму на пару лет и вытеснить больших чемпионов. Газета «Марка», в чьей редакции болеют за «Реал», не видит на будущий сезон в основе ни одного новичка:

«Реал» будет покупать только молодежь?

Судя из списка целей и первых подписаний – Винисиус (16 лет), Тео Эрнандес (19 лет), Доннарумма (18 лет), Мбаппе (18 лет) и Себальос (20 лет), именно ставкой на завтрашний день Перес занимается после переизбрания на пост президента «Реала». Флорентино увидел, что соперников на выборах нет, и поэтому не было смысла сорить деньгами. Тем более, МЮ и «Барселона» по доходам перебили «Реал» в прошлом финансовом году. Если хорошенько заработать и почти не тратить лишние деньги – останутся в плюсах, станут ближе к потерянной вершине.

Ведь бразилец Винисиус вряд ли смог бы вытеснить полузащитников «Реала» в этом сезоне в неполные семнадцать лет – приедет через год. Тео Эрнандеса, возможно, вообще логично отдать в аренду, когда официально подтвердят переход. По Доннарумме логичной новостью кажется та, где о подписании нового контракта с «Миланом» с опцией перехода в «Реал» через год. Перес завербует интересного клубу игрока, а в Джанлуиджи не будут бросаться больше поддельными деньгами. Парень сохранит репутацию и спокойно проведет сезон не на скамейке, а в основе «россонери». В принципе, из всего списка только Мбаппе пригодится «Реалу» здесь и сейчас.

Мбаппе присоединится к «Реалу»?

Необходимо рассматривать и вариант, при котором Мбаппе – новый Робиньо. Также учитывайте, что есть еще покупатели из ПСЖ. Могут спокойно перебить цену любого, даже «Реала». Перес якобы установил отметку, выше которой не пойдет, Зидан старается заманить Килиана, поскольку четыре года ведет парня и понимает, что «Реал» может упустить прекрасного футболиста. Вдруг француз заиграет еще сильнее? У него и так неадекватная трансферная стоимость – в «Монако» собрались самые хитрые из россиян, а порция новых успехов сделает Мбаппе слишком дорогим даже для «Реала».

Впрочем, обратите внимание, что даже по Морате «сливочные» не спешат принимать решение. Заметно, как подстраховываются с помощью Альваро, пока не закончились переговоры по Мбаппе. Если Килиан сорвется с трансферного крючка, испанца постараются удержать. Ведь вдруг Бензема проведет не самый сильный сезон, а Мората окончательно выйдет на первый план? Старина Дель Боске считает, что «Реалу» не стоит расставаться с сильными игроками, к которым Альваро относится. У Зидана может быть другое мнение – заметно, что Бензема доверял сильнее. Хотя и Карима может подменить, если окажется, что Мбаппе готов сильно играть в белоснежной футболке.

Кого из звезд «Реал» может потерять?

Приходит Мбаппе – уходит Мората, скорее всего, в «Манчестер Юнайтед», куда собрался и Хамес. Но остаются Иско и Асенсио – два прекрасных хавбека, которым нужна игровая практика. И есть тройка Каземиро – Кроос – Модрич, которую ни один даже глупый тренер не разобьет. А Зидан не глупый, оставит все, как есть. Тем более, Ковачич и Маркос Льоренте могут подстраховать звезд. А Лукас Васкес готов подменять Бэйла, но как раз по поводу Гарета есть сомнения.

Валлиец оказался не настолько финансово привлекательным, как Перес думал изначально, когда делал британца самым дорогим игроком в истории футбола. Поскольку «Реал» сознательно отказался от Погба прошлым летом и обстоятельства – успехи Зидана в новом сезоне, оправдали позицию, то Флорентино сейчас, как никогда в жизни, может слушать главного тренера «Реала» и его футболистов. Если окажется, что у Бэйла немного фанатов в раздевалке, а схема «4-4-2» нравится Зидану и футболистам, то именно валлийца продадут, пока в цене.

Кто руководит трансферной политикой, Зидан или Перес?

Мадридские СМИ такой вопрос задать побоятся – Перес найдет способ отомстить за сомнения по поводу его диктаторского величества. Но два года подряд убеждаемся, что Зидану удается влиять на подписания и продажи «Реала». Зинедин смог найти общий язык со звездами клуба, у него есть простор для личных маневров. Роналду, если устроил информационную атаку об уходе из «Реала» лишь для отвлечения внимания, без разницы, с кем играть в паре в атаке, с Бензема или Мбаппе.

И Иско, скорее всего, устраивает португальца как помощник, в отличие от Бэйла – тут вечный нереализованный намек на конкуренцию. Так что «Реал» может задобрить другого монстра с деньгами ради отвлечения от Мбаппе– Гарета связывают не с МЮ, а с ПСЖ в последнее время. Также может расстаться с Хамесом и Моратой – тут дорога в «Юнайтед». И подписать Мбаппе за деньги, вырученные от продажи Бэйла. В результате окажется, что баланс покупок и продаж снова будет положительным, как и год тому назад.

Раньше были сомнения, выдержат ли звезды «Реала» физически непростой сезон после Евро-2016 и прочих приключений? Практика показала – выдержали. Так что Перес может ограничиться лишь парочкой видных покупок и продаж. В результате Зидан останется большим французским боссом в глазах футболистов – постоял за тех, кто выиграл ЛЧ, а «Реал» сохранит статус достойного соперника для «Барселоны» в Испании, не тратя невероятные деньги на звезд. Не забываем ведь, что два последних самых дорогих подписания «Реала» до Винисиуса – Родригес и Данило, оказались не самыми неудачными.

Такие переходы доказывают, что Зидан не случайно поменял тактику поведение в межсезонье. И сейчас трансферные прогнозы по «Реалу» звучат скучно. Князь «Монако» хочет удержать Мбаппе? «Мадрид» может передумать, отказавшись бить мировой рекорд Погба. Бэйл просит последний шанс в Испании? Зинедин к нему хорошо относится - предоставит. Роналду уедет? Скорее нет, чем да. Доннарумму подпишут этим летом? Не факт, Наваса хвалят. И Морату удержат обещаниями, если Мбаппе не перейдет – еще и МЮ отомстят за «сломанный факс» в день перехода Де Хеа.

Два состава набирается после подписания Тео Эрнандеса, а там остались формальности. И даже переплатили, чтобы «Атлетико» не обидеть. Политика «Реала» заметно изменилась, а трофеев не меньше, чем раньше, и кубки знатные. Так зачем переплачивать? Этот вопрос от Зидана, наверное, не раз слышал Перес. И, похоже, Зинедин умеет убеждать. Французу от президента нужен, скорее всего, только Мбаппе, если вправду есть симпатия тренера к стилю игрока. Согласитесь, один трансфер за лето под основу – нетипично для былого «Реала». Но для Зидана – норма.