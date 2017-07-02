Прощай, дриблёр. В какой роли вернется в Мадрид Альваро Арбелоа?

Не так давно Альваро Арбелоа оказался в центре внимания испанской прессы. Находясь долгое время в тени футбольной жизни, он вдруг сделал заявление, которое заставило многих заговорить об этом опытнейшем защитнике. 24 июня он публично сообщил о том, что мы больше не увидим его замечательный дриблинг, так как он завершает карьеру. Все, кто лично знаком с футболистом, говорили, что это было лишь вопросом времени.

Честно говоря, эта новость прошла мимо большинства фанатов в России, однако некоторые все же следили за 34-летним испанцем и его социальными сетями, переживали за его положение в «Вест Хэме» и надеялись, что в скором времени он покинет Лондон, заиграв в полную силу в другом чемпионате.

Если немного углубиться в его биографию, то можно заметить, как с годами Арбелоа терял зрительские симпатии и доверие тренеров. Это стало результатом того, что в 2013 году он объявил об уходе из сборной, а по приходу Анчелотти в «Реал» стал играть гораздо реже. Однако, несмотря на то, что Дани Карвахаль полностью вытеснил Альваро из стартового состава, он все равно был верен публике на «Сантьяго Бернабеу». В его карьере были и другие команды, но сам он считает себя «мадридистом», а фанаты «королевского клуба» уважают его за преданность команде, готовность постоянно защищать «сливочных» (хотя бы в социальных сетях - от нападений Пике). Благодаря этому его проводы были намного романтичней и заметнее, чем в ситуации с другими легендами Мадрида.

После того, как он заставил СМИ вспомнить о себе, Арбелоа пригласили на интервью для издания Marca, где его спрашивали обо всем. Судя по тому, как он изложил свое видение будущего, можно предположить, что через несколько лет его поклонники (да-да, у него есть персональные фанаты) смогут увидеть Альваро либо в представительских рядах «Реала», либо на тренерском посту.

Первый вариант развития событий намного вероятнее, так как «спартанец» готов делать все, чтобы защищать интересы Мадрида, несмотря ни на что. Согревая скамейку в холодном, дождливом Лондоне, Альваро не забывал о «твиттере» и об интервью местным изданиям, где в большей степени говорил не о «Вест Хэме», а о команде, где провел большую часть карьеры. Нередко он побеждал Жерара Пике в онлайн-войне, где каталонец ставил под сомнения ценности «Реала». Прав 3-й номер «блаугранас» или нет – решать болельщикам, но Арбелоа, в свою очередь, не забывал поздравлять игрока «Барселоны» с вылетами из Лиги чемпионов и прочими неудачами заклятых соперников, за что и получил звание «Twitter King».

Не забывал звездный испанец и поздравлять «Мадрид» с титулами и восхвалять Зидана. Защитник никогда не стеснялся публично заявлять о своей преданности фанатам «Реала». Болельщики же стали активно говорить о том, что он мог бы стать классным официальным представителем клуба. Одет с иголочки и живет идеей, так почему бы и не попробовать! Когда журналисты Marca спросили о подобных перспективах, 34-летний стиляга ответил следующее:

«„Реал“ всегда может рассчитывать на меня, ведь это клуб моей жизни. Я всегда готов защищать „Реал“, не боясь последствий. В „Мадриде“ все знают, что я хочу быть в клубе, ведь это мой дом и моя жизнь: сам я никогда не буду звонить и просить о работе, но если мне предложат, пойду».

Для него это будет более чем идеальный расклад в будущем. Во второй вариант верится меньше. Скорее, это из разряда «кто-то где-то раз услышал», но есть предположение, что Арбелоа пойдет в тренерскую академию и попытается вернуться в «Реал Мадрид C» или «Кастилью». То есть сделать то, к чему близок его бывший партнер по команде Гути, завоевавший требл с молодежной командой. По этому поводу уже бывший игрок сказал:

«Я мог бы стать спортивным директором или получить тренерскую лицензию. Когда я играл на поле, мне всегда было интересно, как бы я поступил, возглавляя команду. Теперь, конечно, я понимаю, что это очень сложная работа и в какой-то степени неблагодарная».

Да, на данный момент - это лишь красивые слова, и как оно будет все на деле, знает лишь сам Арбелоа.

Что касается завершения карьеры, то, наверное, стоит сказать Альваро спасибо за все, что он дал сборной Испании и «Реалу». Он никогда не был звездным игроком, но всегда становился горой за команду, в которой играл. Возможно, именно это помогло ему выиграть все титулы, о которых может мечтать футболист. Чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, обладатель всех трофеев в Испании и просто хороший защитник говорит футболу «до свидания».

Кто-то скажет, что он и мог бы продолжить выступления в Китае или США, ведь 34 года для его позиции на поле – это не возраст, однако игрок мыслил рационально и сказал себе «хватит».

«Пришло время попрощаться: я принял решение завершить карьеру и повесить бутсы на гвоздь».