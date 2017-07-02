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Без Роналду. Португалия продолжит побеждать?

Символические сборные // Кубок Конфедераций 2017, Рубрика: Символическая сборная, Португалия, Патрисиу Руй, Соареш Седрик, Семеду Рубен, Оливейра Паулу, Геррейру Рафаэль, Силва Бернарду, Карвалью Виллиам, Санчеш Ренату, Невеш Рубен, Брума, Силва Андре
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру", ФК "Саутгемптон", РБ "Лейпциг", Твиттер сборной Португалии

Сборная подарила отцу Криштиану еще одну медаль, но скоро всегда придется играть без звезды футбола. «Соккер.ру» оценивает возможности португальской команды будущего.

Роналду будет тридцать три года на ЧМ-18. Теоретически в качестве патриарха может сыграть на Евро-2020 в тридцать пять? Вряд ли качественно, а вот Бруну Алвеша, Пепе, Куарежмы, Элизеу и Фонте не будет в той заявке. Ведь в 2020-м году Нани и Моутиньо – они моложе перечисленных чемпионов Европы, исполнится по тридцать четыре.

В таком возрасте ветеранов сборных стараются подменять. Представим, какой может быть Португалия будущего без Роналду и многих победителей Евро-2016. Причем представим, выведя в резерв молодых вратарей, защитников Нельсона Семеду, Жоау Канселу, хавбеков Андре Гомеша, Бруну Фернандеша, Жоау Мариу и Желсона. А кто же окажется в центре композиции?

Вратарь

Руй Патрисиу (29 лет)

Сегодня Патрисиу снова герой! У голкипера, который не меньше Роналду виновен в победе Португалии на Евро-2016, все шансы быть частью сборной на ближайших крупных турнирах. Даже на первом обновленном Евро-2020 ему будет тридцать два – не возраст для вратаря. Особенно такого хорошего, как Руй.

Защитники

Седрик Соареш (25 лет)

Защитники Португалии, конечно, не такие яркие, как представители других линий – вратарской, средней и атаки. Но Седрик умеет играть толково. Конечно, вряд ли именно его выберут большие клубы, вроде «Ювентуса» и «Барселоны», этим летом, но есть у Соареша скорость и старательность. Возраст позволяет прибавить и выйти на пик формы к ЧМ-18 и Евро-2020.

Рубен Семеду (23 года)

Рубену надо учиться у Пепе, как играть за сборную. В будущем и этого Семеду ждем в сборной Португалии – центральный хавбек и защитник «Спортинга» может подрасти за пару лет. А поскольку у португальцев возрастные центральные защитники, у Рубена неплохой шанс быстро закрепиться в составе, когда придет его время. Не будет великим, но сильный бек.

Паулу Оливейра (25 лет)

Нету мог здесь быть, но он не новый и не перспективный. Причем ведь центральным защитникам Португалии не обязательно быть великими футболистами. И можно не быть стабильными. Поэтому ничего страшного, что Паулу вытеснили из основы «Спортинга» - уругваец Коатес играет рядом с Рубеном Семеду. Но поскольку ищем новых, то нельзя не упомянуть Оливейру.

Рафаэль Геррейру (23 года)

Умница редкостный – может играть буквально всюду, где прикажут, хотя парню всегда двадцать три года. Рафе в клубе помешала травма, но на Кубке Конфедераций он снова был в порядке. Главное, чтобы новый тренер «Боруссии» потянул уровень амбиций немцев и талантов команды – Геррайру можно и надо довести до уровня элитного крайнего бека.

Полузащитники

Бернарду Силва (22 года)

Трудно поверить, что новичку «Манчестер Сити» всего двадцать два – играет как опытный. И не похоже, что Бернарду нельзя перековать из вингера в центрального атакующего хавбека. Позицию, вероятно, хорошо бы обновить, а так все при нем. Бернарду играет тонко – Гвардиола это учитывал, делая на Силву новую ставку.

Виллиам Карвалью (25 лет)

Не смотрите, что Виллиаму двадцать пять, а он по-прежнему за «Спортинг» играет. Мощный и послушный полузащитник готов штурмовать большую лигу, а что немножко пересидел – не страшно для опорного полузащитника, как показывает опыт того же Канте. Впрочем, Виллиам другой – крупнее и не такой резкий.

Ренату Санчеш (19 лет)

Знаем, что многие скажут – «Бавария» отдала огромные деньги за «пустышку». Но неудачи Ренату в последнем сезоне ничего не значат, когда парню всегда девятнадцать. Анчелотти поработает, а если сам Ренату постарается – будет еще один Зеедорф у папы Карло. Хавбек может прийти в себя, просто сейчас его Сантуш воспитывал, отправив в молодежку.

Рубен Невеш (20 лет)

Можно позавидовать сборной Португалии, там в центре поля окажется тройка Виллиам Карвалью – Санчеш – Невеш, где каждому не очень много лет, но все настолько талантливые, что даже неприлично их не знать. Рубен шикарно отдает средние передачи, готов к ЛЧ, но жадный клуб «Порту» собрался загнать его в Чемпионшип – в «Вулверхэмптон». Шокирующий будет трансфер!

Брума (22 года)

Играет здорово, но проблема не в таланте. Игор Тудор рассказал, что Брума – неконтролируемый, куда там Златану! Поведение - одна из причин, почему пошел не в «Тоттенхэм», а в «Лейпциг». Но успешный молодежный Евро-2017 в кармане у вингера, Брума после ссылки в «Галатасарай» может заявить о себе в топ-5, заиграв в первой сборной. 

Нападающие

Андре Силва (21 год)

Сыроватый парень, но не потому, что не забил пенальти. Новый нападающий «Милана» играет не всегда грамотно, но у Андре на лице написано, сколько ему лет – подучится. Данные хорошие, просто нужно равняться на элиту – учиться читать игру, выбирать правильную позицию и бить на силу, как его однофамилец Адриен.

Португальцы и без Роналду будут успешными?

Сегодня был матч Патрисиу против Очоа, и даже коллега Нету не помешал португальцу переиграть зрелищного мексиканца в итоге, уступив по сложности сэйвов. Так что и без Роналду справились, а с ним не раз проигрывали раньше. Уже с Криштиану португальцы могут спокойно не выйти из группы на ЧМ-18 – Сантуш повезет на турнир старичков, побоявшись ломать чемпионскую команду, и силенок, предполагаем, не хватит. Но, судя по составу будущего, Португалия останется среди сильнейших сборных Европы.

Точно не самые одаренные ребята континента – невзирая на громкие имена, трансферы и выданные авансы, но выбор колоссальный. Умеют португальцы готовить талантливых ребят, причем разных по формату и амплуа. И хулиганят их футболисты в основном в клубах, а в сборной все стараются, как Патрисиу и Пепе – герои Евро-2016 и медального матча Кубка Конфедераций. Но даже их заменят со временем, ведь дефицит был только на позиции центральных нападающих. Сейчас Роналду считает, что с Андре Силвой португальцы в хороших руках. Но вот кто станет главным футболистом Португалии – узнаем через пару лет, когда трон опустеет.

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