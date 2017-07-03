«Я не мог играть против „Челси“». Правила жизни Джона Терри

Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой» и объяснил свой выбор, написав важное правило. «Соккер.ру» знакомит читателей с самыми важными высказываниями Джей Ти.

Терри провел 22 года в «Челси», покинул «Стэмфорд Бридж» в ранге чемпиона Англии, и сегодня подписал контракт с «Астон Виллой», которая выступает в Чемпионшипе. И вот что сказал Джон по этому поводу: «Для меня игра против „Челси“ — вопрос ментальности. Пришлось бы переступить через себя. Я провел 22 года в этом клубе, 22 невероятных года, и очень этим горжусь. Но теперь наступила новая глава моей жизни, моей карьеры. Желаю „Челси“ в следующем сезоне всего наилучшего, буду пристально за ними следить. Мысленно я буду с ними на все 100%».

А о чем еще желает сообщить нам Джон Терри?

О других играх: «Мне нравится играть в снукер и гольф, но они не сравнятся с моей любимой игрой – футболом».

О капитанской повязке в сборной, которую у Джона отобрали: «Я знаю, что больше никогда не надену капитанскую повязку в сборной, и от этого мне грустно. Но я также знаю, что для двух менеджеров Англии, Стива Макларена и Фабио Капелло, я был первым выбором на роль капитана и горжусь этим».

О детском страхе: «Когда я был маленький, то очень боялся оставаться один в темноте».

О жизни футболиста: «Дети хотят стать профессиональными футболистами, но я думаю, они должны знать, без чего им никогда не удастся пройти этот путь. Это самоотверженность. Люди видят, как в субботу или воскресенье мы играем на заполненных стадионах перед телекамерами, но они понятия не имеют, как ради этого нужно пахать с понедельника по пятницу».

О Лэмпарде: «Фрэнк Лэмпард – лучший футболист „Челси“ всех времен и один из лучших, с кем или против кого мне доводилось играть на одном поле. Фрэнки стал тем, кто он есть, благодаря преданности и тяжелой работе».

Об играх и тренировках: «Участвовать в матчах легко, даже если ты не совсем в порядке, адреналин заставит тебя двигаться, как следует. Настоящая битва – это тренировки. Тебя одолевает лень, очень часто тебе больно, но, пока можешь стоять на ногах, ты должен работать».

О болельщиках «Челси»: «У нас много поклонников, поэтому, даже когда мы играем в гостях, складывается ощущение, что мы на домашнем матче. Поверьте, любая поддержка помогает игрокам: пение, аплодисменты, да что угодно».

О лучшем игроке в мире: «Для меня лучший игрок – безусловно, Месси. Мне было сложно и в то же время приятно против него играть, особенно, когда получалось сдерживать Лионеля. Это один из тех моментов, о которых я буду вспоминать, когда закончу карьеру. Буду говорить себе: эй, Джей Ти, а ты был не так уж плох против лучшего футболиста!»

О деньгах, которые собирают футболисты в команде: «В команде, не в клубе, есть своя собственная система штрафов. А иногда мы просто скидываемся, чтобы кому-то помочь. Это помогает поддерживать дисциплину и соблюдать внутренние правила, а деньги идут молодым игрокам из академии, другая часть – на поддержку пострадавшим от какого-нибудь несчастья».

О мнении: «Вам не обязательно быть капитаном, чтобы иметь свое собственное мнение».

Философия Терри: «Политика исходит от человека. Любовь, милосердие, сострадание и справедливость исходят от Бога».

О матчах за сборную: «Я обожаю играть за свою страну и считаю это самой большой привилегией в моей карьере. Да и в целом, наша работа – одна из самых желанных в мире».

Об идеях для будущего: «Мне очень нравится изучать новые идеи в футболе, я подмечаю упражнения на тренировках, которые считаю полезными, потому что после завершения карьеры планирую стать менеджером. Вся эта информация, которую мне посчастливилось почерпнуть от великих тренеров, мне обязательно пригодится».

О «культурных» болельщиках: «Моя мама однажды встретила парня из Ливерпуля и узнала, что фанаты „красных“ сочинили песню, в которой она „любит х** скаузеров“. К счастью, она не впечатлительная».

О Паоло Мальдини: «Мальдини – мой кумир. Я всегда любовался его игрой и хотел быть таким же аккуратным и элегантным на поле. Он и Тони Адамс – на этих людей я хотел быть похожим».

О любимой детской игрушке: «У меня был маленький плюшевый медвежонок по прозвищу Суслик Гордон. Никогда с ним не расставался: брал его с собой в школу и клал рядом с собой в постель, когда ложился спать. Другой столь же любимой игрушки у меня не было».

О самоотверженности: «Я уже не молод, но это не проходит: если я вижу, что имею хоть малейшую возможность выиграть мяч, то брошусь в самое пекло. Своей головой ради этого придется пожертвовать или чужой – не важно, в ту секунду я буду думать только о том, как сделать так, чтобы этот чертов мяч достался мне».

О Стивене Джеррарде: «Джеррард — один из лучших игроков в мире, это точно. И он всегда в отличной форме. Я немного побаиваюсь играть против него, поскольку он игрок особого класса».

О финале Лиги чемпионов в Москве: «Жуткое разочарование, которое я перенёс в Москве, теперь останется со мной навсегда. Лишь одним способом я могу смягчить эту боль: если выиграю Лигу чемпионов».

О победном финале Лиги чемпионов четыре года спустя: «Было очень тяжело наблюдать за матчем, понимая, что ты не можешь выйти на поле. Мы сотворили историю! На нас никто не рассчитывал в качестве победителя, и нас уже хоронили, когда мы пропустили гол на 83-й минуте. Но Дидье Дрогба нас вновь поставил на ноги. Очевидно, такова была судьба, что всё так сложится. Я очень рад, что УЕФА и Фрэнк Лэмпард разрешили мне поднять этот кубок. Для меня это значило многое. Тогда на „Камп Ноу“ я поставил себя в неловкое положение, получив ту красную карточку, но сегодняшняя ночь всё перечеркнула»,

О преодолении страха: «Игроки солгут, если скажут, что в прошлом не испытывали страха перед матчами за сборную. Но сейчас мы избавились от него. Мы преодолели этот психологический барьер благодаря Фабио Капелло».

О старой школе: «Я человек старой закалки, поэтому не смейтесь, но подкаты мне нравятся так же сильно, как и голы. По-настоящему хороший отбор мяча „с мясом“ или блок, когда отражаешь лицом удар с пяти метров – это настолько же круто, как и забитый мяч. От таких эпизодов получаешь равноценное удовольствие. Может быть, во мне говорит старая школа, менталитет, с которым я рос, но это так: мне нравится обороняться в экстремальных условиях».