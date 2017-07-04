Американский «Манчестер Юнайтед». Что не так с «ЛА Гэлакси»?

Если бы вы решили во время отпуска поехать в Соединенные Штаты, посетить звездный город Лос-Анджелес, то вам наверняка захотелось бы увидеть местный стадион Stubhub Center и проникнуться атмосферой американского соккера. Где же еще это сделать, если не на арене пятикратного чемпиона МЛС - «Лос-Анджелес Гэлакси».

Проводя параллель с Европой, можно сказать, что «Лос-Анджелес Гэлакси» - это американский «Манчестер Юнайтед». Вокруг команды из самого шумного региона США постоянно ходят различные слухи, появляются интересные новости и информация о дорогих для МЛС приобретениях, а руководство делает все, чтобы их клуб в очередной раз стал самым доходным в лиге, а также одним из богатейших в зоне КОНКАКАФ, да и вообще во всей Америке. Однако, несмотря на капиталовложения и прибыль, в спортивном плане у «Лос Галактикос» далеко не все в порядке.

На данный момент коллектив из штата Калифорния является неким Робин Гудом, который способен отобрать очки у фаворита, но по стечению разных обстоятельств отдать три балла бедным. Неприятная традиция подобных выступлений зародилась в клубе несколько сезонов назад, а смена тренера на данный момент не приносит желаемых дивидендов. Состав, который для Major League Soccer считается звездным, также неэффективен.

Джовани дос Сантос, занявший 4-е место со сборной Мексики на Кубке Конфедераций, забил в этом сезоне 6 мячей и находится в 20-х местах общего рейтинга бомбардиров лиги. Возможно, Россия повлияет на него положительным образом, и он вновь заиграет так, как того требует публика «Золотого штата». Другие форварды - Эммануэль Агьеним Боатенг и Гьяси Зардес – на двоих вообще не сумели забить за 17 встреч с начала сезона.

Что касается защитной линии, то следует выделить суперветерана Эшли Коула. Иногда 36-летний защитник может, что называется начудить, в результате чего их соперники организовывают опасные атаки и нередко забивают. А на данный момент «Лос-Анджелес Гэлакси» - это команда, которой не желательно пропускать первой, иначе в итоге это становится причиной потери очков. К сожалению, в этом сезоне английский футболист получает негативные отзывы со стороны американской прессы, а его действия оцениваются низкими отметками статистиков. Если бы была возможность списать все на возраст, то Коул, скорее всего, сидел бы на скамейке. Здесь же дело обстоит со всем командным духом «Лос Галактикос», который так же переменчив, как погода нынешним летом.

Однако есть игрок, который в этом сезоне делает все возможное, чтобы порадовать родных болельщиков победой, коих иногда не хватает. Это французский полузащитник Ромэн Алессандрини, забивший 8 голов в 16 играх. Однако польза седьмого номера команды не ограничивается взятиями ворот - его разрушительные функции также играют важную роль в нестабильном успехе пятикратного чемпиона MLS.

Чтобы провести детальный разбор проблем коллектива из штата Калифорния, достаточно констатировать то, о чем часто говорит заокеанская пресса. По версии журналистов из США, главная причина неудач – это слабая атакующая линия. Как было сказано выше, форварды, которые провели прекрасный прошлый сезон, не приносят пользы в этом году. Кроме того, необходимо отметить, что «Лос-Анджелес Гэлакси» имеет один из худших показателей по количеству ударов в створ. В среднем мимо ворот у подопечных Курта Оналфо летит 10 из 13 выстрелов. Необязательно проходить курсы футбольного эксперта (если такие вообще есть), чтобы понять, что это очень много, от того и пачками голов команда радует изредка.

Это еще не все, и, как говорят отличники: «У меня есть, что дополнить».

Помимо неэффективной атаки, стоит обратить внимание на среднюю линии, где кажется, что Оналфо делает ставку не на того полузащитника. Отдавая предпочтение португальцу Жоао Педро Алмейде, наставник «Лос Галактикос» пытается усилить нападение. За 17 игр 24-летний игрок отличился один раз. Однако, регулярно проводя ночи с любимой лигой, болельщики могли заметить, как молодой футболист откровенно пренебрегает игрой в обороне. То ли амбиции не позволяют, то ли отсутствие опыта – разбирать тренеру, но очевидно, что в защите у «ЛА Гэлакси» часто возникают свободные зоны. Но дело не в этом.

Главный вопрос заключается в том, почему на скамейке сидит опорник Джермейн Джонс? За 8 игр он также сумел отметиться взятием ворот. В свои 35 годков у американского игрока достаточно пороху, чтобы регулярно подключаться к атакам и латать дыры в обороне. Возможно, скорости у него нет, но для «ЛА Гэлакси» Курта Оналфо она и не нужна.

Конечно, все проблемы можно списать на то, что наставник из США работает в команде первый год, однако эти трудности в коллективе начались раньше. И когда все это будет исправляться – неизвестно. С таким составом и капиталовложением в проект - 6 место в Западной конференции и 26 пропущенных голов за 17 игр – это не то, чего ждет, привыкшая к победам, легендам и роскоши публика из Лос-Анджелеса.