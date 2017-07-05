Холодная война. Месси против Вальверде

Теперь официально – Лионель остается. Но может огласить войну Вальверде за лидерство. «Соккер.ру» размышляет, кто станет управлять «Барселоной»?

Мнения тренера и игрока друг о друге

Вальверде: «Месси удивляет каждый день. Он является лучшим футболистом планеты, я очень рад возможности поработать с ним. В одной игре Лионель может сделать нечто удивительное, хотя, безусловно, в каждом матче чудес не бывает.

Но Месси стремится к прогрессу каждый день. Я надеюсь наслаждаться его игрой, и моя задача – помочь ему стать даже лучше, если там есть, что править…»

Месси: «Я не знаком с работой Вальверде. У меня будет время, чтобы познакомиться с его методами в ближайшие недели. „Барселона“ хочет выиграть все турниры в следующем сезоне. Так всегда было и будет».

Эрнесто непроизвольно указал на проблемы Месси с физической подготовкой – «в каждом матче чудес не бывает» и «помочь ему стать даже лучше». А Лионель со свойственной простоватостью разделил с вами опасения - выбрали тренера не из структуры «Барселоны» и не по его личной просьбе, для форварда в новинку.

Зачем Вальверде строить свою «Барселону» вокруг Лионеля?

Пока «Барселона» для Вальверде – бывшая, но Эрнесто мечтает устроить маленькую эффективную революцию и покорить сердца «блаугранас». Однако важно учитывать фактор Лионеля. У Луиса Энрике и Месси отношения не сложились, а помощник испанца Унсуэ прошел кастинг у директоров клуба, но пару раз орал на Месси, а потом сцепился с Неймаром. В результате пропустил вперед Вальверде, ведь Сампаоли сорвался в сборную Аргентины.

Да и в «Барселоне» могли посчитать Хорхе слишком сумасшедшим для важной должности. Но не думайте, что Вальверде – сельский простак, удобный для Месси тренер. Например, Эрнесто не выгодно выстраивать игру вокруг тридцатилетнего Лионеля. Ведь Месси и его друга Криштиану объединяет общая черта – оба являются садами Семирамиды, которые на самом деле сады Амитис – жены второго Навуходоносора, которую он выиграл на войне. По легенде, барышня очень капризничала в пустыне в Вавилоне. И царь, чтобы не тратиться на путевки в Испанию, развел для нее райские сады на крышах дворца. Роналду и Месси – те самые сады, чудо футбольного света. Но заметьте, что никогда особо строго вокруг них не строили клубы и сборные. «Реал» Зидана стоит на стандартах, прыжках Рамоса, горбах Каземиро, Модрича и Крооса. Роналду там – вингер, прибавивший в центре атаки, звезда, как в сборной, которая от Руя Патрисиу и Пепе зависит не меньше.

И Месси, когда «Барселона» побеждает, тоже не фундамент, а красивый балкон, падающий на голову соперникам. Вспомните победы Энрике – Месси тогда только в Ла Лиге положил 43 гола и сделал 18 ассистов. Заработал, поскольку сформировалось трио в атаке. Раньше Гвардиола «тики-таку» построил на Хави и Иньесте – Месси снова был третьим, не единственным. На ЧМ-14 Лионель, опять же, работал в связке с Маскерано и Ди Марией – ребятами в дикой форме.

Не говорите, что Месси в одиночку всех обыграет, не смешите фанатов сборных Чили, Германии или «Ювентуса». И раны фанатов ПСЖ не потрошите - в ответном матче Неймар взял игру на себя. Месси сейчас тридцать лет, как и Суаресу, а бразильцу – всего двадцать пять. Объясните, зачем Вальверде задвигать бразильца на задний план и делать центральной фигурой Месси? Аргентинец не такой атлет, как Роналду, чтобы только прибавлять. Но даже Криштиану после тридцати успешные отрезки даются с потом и кровью и после отдыха.

В чем основная проблема новой позиции Месси?

Вальверде пришел со своими идеями и видением игры, а Месси уже выбрал новую роль. Чтобы понять ее, не надо собирать тепловые карты – хотя и этим занимались. Можно без особого труда доказать, что Лионель выдумал для себя позицию вольного художника – диспетчера-бомбардира.

Обратите внимание, что в четырех последних сезонах у Лионеля снижается точность передач – от 84.9 до 80.2. Последний показатель выше, чем у Неймара и Суареса, но динамика явная – Месси стал чаще отдавать сложные передачи, поэтому теряет мяч. Также у Месси третий сезон подряд падает общее количество передач, с 61.4 в среднем за игру до 48.4. И это не отсылка к коренным изменениям тактики Энрике.

Месси охотнее стал руководить игрой, на что раньше не решался. При этом эффективность так себе. Собрал 9 голевых передач, а когда играл выше, было 18 и 16. Месси готов играть глубже, но не собирается жертвовать результативностью и может из-за этого стать небрежнее при обращении с мячом. Вальверде будет сложно вписать такого Месси в любимые схемы, а если поддаться футболисту, то закончишь как Мартино – увольнением.

Вальверде нужен треугольник впереди?

Опустив Месси глубже по схеме, Вальверде лишается человека в треугольнике в атаке и оставляет там Неймара и Суареса – двух отнюдь не больших любителей поддерживать полузащиту. При этом игра самих хавбеков вызывает вопросы – Бускетс не прибавил, Ракитич поглядывал на «Манчестер Сити», Гомеш – Феллаини из «Барселоны», только хуже мяч отбирает и головой не играет.

У Эрнесто больше работы, чем может показаться – еще про оборону не вспоминали. Суммируя все, получаем, что «Барселона» не всегда может позволить себе свободного художника Месси. Впрочем, и бомбардира на чистых мячах не может себе позволить. Зато Вальверде выиграет, если выберет правильного правого латераля и увидит, что Месси способен вместе с Суаресом и Неймаром вернуть каталонский 2015 год.

А пятнадцатый год – это важно, ведь тогда у каталонцев была полузащита. Сейчас Верратти пока нет, Вальверде важно быстро зацепиться за серии голов Месси, Неймара и Суареса. Иначе может не хватить времени на постановку игры до первых булыжников серьезной критики. В Каталонии результат нужен сразу, особенно сейчас.

Месси возьмет реванш у Роналду?

Контракт-то подписали, но какие гарантии могут дать насчет физического состояния Месси? Отдельные эксперты и фанаты специально перед каждым сезоном говорят о спадах Роналду или Месси, поскольку рано или поздно они оступятся, и тогда можно вытащить собственный прогноз, гневно встреченный армиями фанатов футболистов, и похвастаться.

Но нет ничего находчивого в ставке на небольшой спад Роналду или наоборот – на рывок Месси, ведь крошечный аргентинец – большой реваншист. Впрочем, если в «Барселоне» хотят помочь Лионелю идеально подготовится к ЧМ-18 – последнему шансу утереть нос Марадоне в сборной, то идеальный способ – оставить его в покое и кинуть мячик в ноги. И все к тому идет. С налогами вроде как разобрались – откупились, дали условный срок.

Антонелла после двух детей на восьмом году ухаживаний согласилась на свадьбу, для настроя важный момент. Месси в прошлом сезоне сделал многое, чтобы измениться и побеждать. И это скорее «Барселона» не доработала в итоге. Роналду же и сам был хорош, и «Реал» его не подвел. Еще раз убедились – и сборная Чили подтвердила, огорчив Криштиану после Лионеля, что тренерская рука и командная работа важны для фундамента успехов.

Какие отношения свяжут Месси и Вальверде?

Игрок и тренер нужны друг другу для общего успеха. Если год от Евро-2016 до полуфинала Кубка Конфедераций получился годом Роналду, то новый сезон – шанс для Месси. Лионель снова может удивить, предпосылки имеются. «Барселона» два спорных сезона подряд вряд ли выдаст. Но спросите себя сейчас, какой будет ваша реакция на его подвиги?

«Ничего себе, никогда такого от Лионеля не видел!». Или все-таки: «Ого, он снова это сделал!» Месси уже тридцать лет, его задание – удержаться, а не подняться еще. Можно для сохранения уровня поменяться, но под контролем тренера. Точно нельзя капризничать и думать, что если «Барселона» поломала свою платежную ведомость, то будет так поступать во всех спорах. Форварду выдали щедрый контракт на четыре года в надежде на новую помощь.

У Вальверде в словах лесть в адрес Месси, а на деле одна из задач – управлять Лионелем на поле так, как выгодно и удобно не футболисту, а «Барселоне». Любой игроку, даже Месси, удобнее в работающем механизме, и подходящий тренер нужен даже легендам. Так что Лионелю важно, чтобы в его холодной войне с Вальверде за место главного в команде наставник одержал уверенную победу. И с этой войной связаны опасения - Эрнесто с мегазвездами не сотрудничал. И если отношения не сложатся, пострадает именно «Барселона».