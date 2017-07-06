Самая трогательная история Кубка Конфедераций

Он никогда не забудет главную ошибку в футбольной карьере, а «Соккер.ру» рассказывает историю, важную и для футболистов сборной России.

Прекрасно, что Роналду подарил куртку Полине – девочке с ограниченными физическими возможностями, которая сопровождала Криштиану на поле. Получилось мило, а в другом матче мальчик догадался принести маркер, и португалец расписался прямо на его футболке.

Детская радость – искренняя и жизнеутверждающая, но неудержимые слезы взрослого мужчины, допустившего грубую, как он сам сказал, не связанную с качеством поля «Крестовского» футбольную ошибку - совсем другой градус эмоций и накала страстей. Ведь понимал, что в финале подвел семнадцать миллионов фанатов футбола из Чили.

У Пицци прекрасно организованная команда. И довольно везучий коллектив. В больших финалах против «Ла Рохи» промахивались аргентинцы. В полуфинале в России дрогнули опытные напарники Роналду, а в финале пришел черед Диаса. Опорник Марсело, как велит современная тактика, оказался на линии штрафной, дав защитникам разойтись, но не сразу заметил Вернера, замешкался и неудачно развернулся.

Хавбека обокрали, Браво не хватило сантиметров, чтобы спасти, Штиндь забил в пустые ворота единственный мяч в финале. Линекер, которому принадлежит знаменитая фраза о немцах в футболе, в шутку написал: «Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно». Но Гари, поскольку он из Англии – страны, где к сборной такое отношение, как и в России, не мог даже представить, как на обидный ляп отреагирует Диас и болельщики сборной Чили!

Как на свой ляп отреагировал Марсело Диас?

Написал письмо с извинениями: «Дорогие чилийцы! В этот трудный момент хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, которую вы дарите, которая заставляет меня чувствовать себя особенным и важным. Я расскажу вам историю: почти 14 лет назад пережил самую большую трагедию в жизни, смерть моего дорогого брата.

Почти 14 лет спустя мне довелось пережить самый болезненный промах в футболе. Всегда говорил, что игра не заставит меня страдать так, как после смерти брата, но как же я ошибся. Как и тогда, я плакал, чувствую себя ужасно, и сохраню эту печаль до конца моей жизни. Но ясно, что я должен встать и продолжать борьбу каждый день, потому что такова жизнь.

Я всегда считал, что жизнь – для храбрых, и думаю, что я – один из таких. Безусловно, эта ошибка будет самой большой в моей карьере, но она мой лучший урок на будущее. Надо усердно работать, чтобы пережить трудный и неприятный момент. Глубоко благодарен за поддержку, которую получил от моих товарищей по команде, тренеров, функционеров и каждого, кто связан с нашей красивой чилийской сборной.

Также благодарен всем, кто написал мне слова поддержки, а отдельно и особо благодарен семье и друзьям, которые всегда со мной… Этот случай сделает меня еще сильнее, и не сомневаюсь, что рано или поздно я смогу извиниться за эту ошибку и исправить ее на поле. Не страшно падать, если знаешь – обязан подняться. Да здравствует Чили, **** ****! Ваш Марсело Диас».

Диас закончил письмо как настоящий футболист – цитатой из испанской мотивационной картинки и с не грубым, но популярным ругательством. Причем нашел в себе силы сразу после матча пойти к журналистам, взять всю вину за поражение на себя, вытирая подло капающие слезы. И как же ему было сложно говорить!

Представьте искренность и отдачу, с которой чилийские перцы рубятся за сборную, если Марсело – тридцатилетний мужик, повидавший на футбольном веку многое, переживает после поражения на Кубке Конфедераций – в развлекательном турнире, такую боль, как после трагедии в семье. Реальные чувства от наигранных эмоций отличает невозможность контролировать первые. Диас не мог сдержаться, ему было до слез обидно и стыдно, что подвел команду.

Чему этот случай учит футболистов сборной России?

Первое, чему стоит поучиться – играть за сборную можно любить до слез счастья и глубокого разочарования. Второе – если футболисты отдают всех себя команде, если ведут себя проще, то народ к ним тянется и их понимает. Надо быть проще, чем улыбающиеся после поражения сборной Дзюба и Кокорин, которых в истории с нелепой шуткой в адрес Черчесова нечаянно выдал Халк – заявил, что своим жестом пародировал усатого отца напарника…

Российским игрокам категорически не хватает любви к футболу, и это всегда отталкивает от сборной болельщиков. Учитывая, что брат Диаса свел счеты с жизнью, не будем лишний раз цитировать Акинфеева после поражения от Мексики, но вы сами читали и видели ту реакцию, она стала знаменитой. Игоря тоже поддерживали болельщики и не только они, но сам вратарь точно не был разбит горем. Ни один российский сборник так серьезно к национальной сборной, как Марсело к своей команде, не относится.

Диаса в раздевалку отвела администратор сборной Чили, похлопывая по спине, там его встретила команда и подбодрила. Затем Марсело проверил телефон. Увидел массу сообщений от друзей, коллег и самое важное послание – от жены Карен. «То, что нужно», - подумал Диас, и на секунду ему стало легче. Но Марсело и представить не мог, что после приземления на родине в аэропорту автобус сборной и конкретно его под дождем будет ждать группа поддержки:

Эта история не только о личной футбольной трагедии – понятно, Марсело до смерти не забудет тот эпизод, но и о том, почему чилийцы воспитали и заслужили такую сборную. Многие тамошние футболисты выбрались из нищеты, у некоторых – непростые судьбы, как у Видаля, и когда Марсело Диас из «Сельты» оступился и допустил решающий промах в финале, никто и не подумал от него отворачиваться.

Роналду и Марадона его обняли и утешали после финала, понимают, как это – промахнуться, сами промахивались в жизни не раз. Для Видаля, Санчеса и любого другого из сборной Диас – брат, которого надо поддержать. А трогательной историю сделало искреннее сожаление самого Марсело. Плакал не для того, чтобы его пожалели, и сам говорит – это не история о жалости, а история о поддержке и надежде. Ведь Марсело прав: жизнь – для храбрых.

Каким будет продолжение истории Диаса?

Хотелось бы узнать через год на том же месте в тот же час. Когда вы читаете эти строки, Диас загорает на солнышке на мексиканском пляже с женой Карен и детьми, куда отправились в короткий отпуск. Там его вряд ли часто узнают, но даже на родине в Чили тыкать пальцами не станут. Хавбека не сделали и не сделают крайним после поражения в финале с Германией. Почему? А потому что искренность – великая штука в мире лицемерных людей.

Марсело шесть лет отдал сборной, выиграл два Кубка Америки и продолжил рубиться с полной отдачей, пытаясь принести победу в России – полуфинал с Португалией отработал шикарно. И сейчас всеми мыслями со сборной, ведь 31 августа у чилийцев домашняя игра с Парагваем в отборе. Диас не сомневается, что Аргентина Сампаоли выйдет на чемпионат мира – Марсело считает, что без Месси такие турниры невозможны, но сам верит, что одну из оставшихся путевок отвоюет именно финалист Кубка Конфедераций.

И на чемпионат мира в Россию чилийцы и Диас отправятся, чтобы взять реванш за командные недоработки в финале с немцами, удачно сыгравшими вторым номером. Чилийцы готовы продолжить свой путь, как сказал Браво – играть сердцем. Пока у «Ла Рохи» такие болельщики – красиво поступили, встретив хавбека в аэропорту, такие знатные мастера – как Видаль или Алексис, и такой автор решающей ошибки в финале – Диасу не плевать на сборную, а промах задел до глубины души, команда Чили всегда будет дорогой гостьей на чемпионате мира в России. После Кубка Конфедераций у чилийцев точно стало больше поклонников!