Почему Роналду нельзя в ПСЖ

«Соккер.ру» подчеркивает разницу между возвращением Роналду в МЮ и переходом в ПСЖ. Если Криштиану выберет парижан, то футбол и мастер проиграют.

Что вообще происходит?

Скорее всего, по дороге на Кубок Конфедераций Роналду, чтобы отвлечь от налогового скандала, при помощи агента Мендеша смог запустить слух, что покинет «Реал» ближайшим летом. Потом добавили, что якобы принял решение до финала Лиги чемпионов. И нерешительность Переса, который не стал подключать все связи, чтобы Роналду не таскали по судам, как Месси, а просто назначили штраф, добавила португальцу причину для ухода.

Потом прошла информация, что форвард остыл, обещал Пересу – этим летом не уйдет. Криштиану снова счастлив, Зидан и Рамос ему звонили в Россию и просили остаться. Казалось бы, история себя исчерпала, но на отдыхе на Ибице Роналду повстречал президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи. Даже если это была случайная встреча, арабский шейх точно предложил Криштиану контракт – так сделали бы и боссы «Манчестер Юнайтед» при встрече. Но в парижском случае португалец может задуматься и согласиться.

У Роналду есть причины для ухода?

Сейчас у Криштиану борьбу ведут его эго – быть звездой «Реала» почетнее, чем форвардом какого-то ПСЖ, и расчет – не считая финансовой выгоды, в Лиге 1 забьет больше, чем в Ла Лиге в следующем сезоне. В Париже его станут на руках носить, из этого клуба один шаг в МЛС, куда Криштиану мечтает отправиться, как это сделал в свое время первый футболист, который стал заколачивать бешеные деньги без привязки к качеству футбола – Дэвид Бекхэм.

Агент Мендеш абсолютно точно за переход друга и клиента Роналду в ПСЖ. А возвращение в «Манчестер Юнайтед» было бы слишком красивой сказкой. Американские спонсоры англичан скорее считают, что молодой Лукаку за 75 миллионов фунтов выгоднее, чем старый Роналду за 120 и с царской зарплатой. Могут ошибаться, а Унаи Эмери без сомнений заявит - с Криштиану его ПСЖ станет сильнее. Но это будет брак по расчету, хотя как раз тут прагматизм участников нельзя игнорировать.

Например, все знают, что у Роналду трое детей от суррогатных матерей. Не доверяет женщинам – боится, что им нужны только деньги, любовь ищет в других местах. Много лет встречался с российской барышней, чтобы меньше говорили о его личной жизни. А теперь у португальца появилась беременная девушка – в идеальный момент, как раз накануне переговоров с арабскими спонсорами ПСЖ, для которых репутация Криштиану важна. Слишком многое у Роналду по расчету, чтобы сомневаться – любое дельное предложение он рассмотрит.

Футболисты думают только о деньгах?

Огорчает, что Месси столько месяцев спорил с «Барселоной» о новом контракте и получил, что хотел. Причем чтобы каталонцы не сломали систему зарплат в клубе, Лионель великодушно согласился на подписной бонус в размере 50 миллионов евро. Дожили, чтобы остался в клубе, который дал ему все – для начала деньги на гормоны, чтобы не стал инвалидом, затем школу и трофеи, Месси пришлось дико переплатить.

В Европу зашли китайские правила ведения футбольных дел, цены на игроков об этом кричат. И если звезды прошлого вызывают гнев сейчас разве что поведением – Марадона белую дорожку сменил на горящую воду, и может допиться до белой горячки, наделав глупостей, то Месси, Роналду и компания помешаны на деньгах. Например, наивно полагать, что Лионель не знал, что творит отец с его миллионами – иначе не пригласил бы Хорхе на свадьбу и разругался, узнав о диких махинациях, куда вовлекли даже благотворительный фонд футболиста.

Роналду, которого Мендеш юным едва не притащил в московское «Динамо» по ходу знаменитой аферы, тоже прекрасно знает, куда вкладывают его деньги и как именно Жорже ведет дела в футболе. И Криштиану видит, что Месси получил новый контракт, который лучше, чем его с «Реалом» - подписанный совсем недавно. Роналду не любит уступать Лионелю, поэтому не удивительно, что именно сейчас появляется информация о «Манчестер Юнайтед» - романтичный вариант, и ПСЖ – практичный. Но оба – нереально денежные.

Роналду мечтает запрограммировать будущее?

В решении Криштиану уйти из «Реала» именно летом 2017 чистый расчет, никакого порыва. Роналду превратится в биоробота, если продаст свое мастерство шейхам. Для форварда переход в ПСЖ будет выгодным с точки зрения игровой задачи и финансов – компенсирует любые штрафы от налоговиков. Но футбол ничего от такого трансфера не выиграет. Проверено еще в начале века, когда Роналдиньо два сезона крутил шеи защитникам в Лиге 1 в составе ПСЖ.

Зубастика оценили на ЧМ-2002, а признали гением лишь в «Барселоне». Прошло пятнадцать лет, но всем по-прежнему плевать на французский чемпионат. Приезд Роналду поднимет интерес на пару недель, португалец забьет свои пятьдесят голов за сезон, но вылетит из ЛЧ максимум в полуфинале, и о нем начнут забывать. Проще говоря, если Криштиану согласится на переезд в Париж, то это станет первым шагом к футбольной пенсии. Не надо путать Лигу 1, откуда все разбегаются в другие топовые чемпионаты, и АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Да, форвард ПСЖ Роналду возьмет «Золотой мяч» за трофеи «Реала», но это будет его последний «Золотой мяч». Конечно, Криштиану привык поступать так, как захочет. Мечтал о «Реале» - ушел, плевал на уровень той АПЛ и задачи МЮ. Захотел деток – нанял двух девушек и ему родили сразу троих. Но в жизни нельзя все просчитать, а Криштиану всегда пытается, словно его судьба – набор калорий, которые ему диетологи считают. Но раз такой он человек, дико прагматичный и сухой, то зря недооцениваете новости об уходе.

Что, если Мендеш и Роналду придумали «утку», а теперь присмотрелись – неплохой вариант! Многие не верят, что эго проиграет расчетливости, но встреча на Ибице вряд ли выдуманная. В конце концов, после серий побед в Лиге чемпионов любая команда – хоть «Барселона», хоть «Реал», берет паузу на перезагрузку. И если Роналду изнутри показалось, что следующий сезон в Испании может стать провальным для него или «Мадрида», если на Кубке Конфедераций понял, что Нани и Куарежма через год будут никакими, а Силвы не потянут, то сейчас страхует риски, как финансист.

Чтобы остаться в зените славы – пускай это будет и слава уровня короля футбольной Франции после Златана Первого, Король Солнышко Роналду подпишет контракт с ПСЖ – единственным настолько безумным европейским покупателем, чтобы заплатить ровно столько, сколько нужно Пересу, Мендешу и Криштиану. Троим людям, которые влияют на мировой футбол много лет и не скрывают – невероятно любят деньги. Роналду задевало, что какие-то Бэйл и Погба побили его трансферный рекорд. И португалец чувствует, что выдерживать темп матчей «Реала» ему все сложнее. Не пора ли уйти?

Конечно, бесит, что в этой истории ничего футбольного и личного, только бизнес. Но что Дзюба, что Лавесси, что Халк, что Месси, что Роналду – все хотят заработать, и чем больше – тем лучше. Разница в качестве игры, но суть одна. И переход в ПСЖ соответствует образу мышления Роналду, который может принять окончательное решение о трансфере в Париж даже потому, что услышит по телевизору – из-за нового контракта баскетболиста Стефа Карри португалец рискует потерять статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира. А для португальца существует только одно позиция в рейтингах – первая. И если «Реал» не готов платить, то с «Реалом» ему не по пути. Не думайте, что Роналду испытывает патриотические чувства к клубу, чьи фанаты его не раз освистывали.