Рецепт успеха. Часть 2

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко продолжает определять составляющие успеха сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017.

В первой части мы обращали внимание на схему 3-4-3, которая принесла «Бундестим» победу на Кубке Конфедераций 2017. Без сомнения, было бы ошибкой сказать, что причиной успеха немцев является только эффективная схема. Сегодня предлагаю обсудить еще несколько составляющих частей победного рецепта «бундесмашины».

Комбинационная игра

В последнее десятилетие многие болельщики и эксперты признают, что матчи сборных команд сильно уступают встречам клубов в зрелищности. Причина в том, что важность тактики в современном мире очень возросла. Клубы имеют достаточно времени для того, чтобы комплексно готовиться к матчам и отшлифовывать тактические маневры, в то время как сборные не могут себе этого позволить. Поэтому на крупных турнирах крайне мало сборных, дарящих зрелищную игру.

Одним из таких редких явлений можно назвать сборную Германии. Давайте вспомним Евро-2016. Это была встреча Германии и Франции. Хозяева турнира полагались на эшелонированную оборону и индивидуальные качества атакующих исполнителей. А Германия играла в командный атакующий комбинационный футбол. Подопечные Йоахима Лёва разыгрывали многоходвки с проникающими передачами в штрафную зону. На фоне хозяев Германия играла, как команда с другой планеты.

Да и на чемпионате мира-2014 немцы выделялись среди всех. Германия проявила универсальные способности играть в высокий прессинг и садиться в глубокую оборону. В атаке подопечные Йоахима Лёва играли в некий «микс» тики-таки и вертикального футбола: использовали 2-3 коротких паса низом и один обостряющий пас верхом в свободный простор. Это растягивало линию защиты противников и создавало «коридоры» между оборонцами.

Перед Кубком Конфедераций-2017 Лёв собрал обновленный молодой состав. Сложно сказать, какие методики использовал тренерский штаб немецкой сборной, а «Бундестим» предстал перед нами сплоченным сыгранным коллективом. Немцы забили 12 голов (лучший показатель). При этом 22 из 23 игроков сыграли хотя бы один матч на турнире. Кто-то скажет, что нужно делать скидку на уровень соперников Германии, которые играли в открытый атакующий футбол. Тем не менее, для молодого «несыгранного» немецкого коллектива это был удивительный результат.

В групповом раунде чемпионы мира демонстрировали позитивный футбол: владели инициативой, использовали много точного короткого паса, атаковали большими силами.

В плей-офф «бундесмашина» сыграла по иному сценарию, причем не менее успешно. Немцы позволяли противникам владеть инициативой, а при перехвате мяча максимально быстро доставляли его в свободные зоны на чужой половине, разрывая при этом прессинг соперника. Конечно, были моменты, когда Германии не удавалось выходить из-под прессинга чилийцев и мексиканцев, но право на ошибку есть у всех.

Универсальность полузащитников. Отсутствие выраженного опорного хавбека

Ни для кого не является новостью, что пророчество Валерия Лобановского об универсализации футболистов сбывается. В современном мире футбола четкое разделение на игроков из разных линий постепенно исчезает.

Переход на схему 3-4-3 является одним из симптомов повсеместной универсализации. Амплуа «фланговый защитник» и «полузащитник» при схеме 3-4-3 объединяются в одно амплуа «вингбек», то есть «фланговый игрок». Недаром ведь проблемы с игровой практикой у Евгения Коноплянки, который плохо выполняет оборонительную работу. Или вспомним пример Криштиану Роналду, который из флангового полузащитника переквалифицировался в центрального нападающего из-за неспособности качественно отрабатывать на защиту. К тому же, классических нападающих становится все меньше, и со временем такие универсальные ребята, как Роберто Фирмино в «Ливерпуле», станут все чаще пользоваться большим спросом.

Возвращаясь к сборной Германии, стоит отметить, что Немецким футбольным союзом давно поставлена цель выращивать универсальных бойцов.

На Кубке Конфедераций-2017 особенно бросилось в глаза отсутствие ярко выраженного опорного хавбека. Конечно, судя по графическим расстановкам, таким опорником был Себастьян Руди. Но во время встреч было заметно, что все немецкие полузащитники и нападающие принимают участие в обороне за линией мяча. Часто на позиции Руди оказывались Горецка, Киммих, Джан и другие.

В атаке Руди отдавал передачи на любой вкус. И так же можно говорить об остальных игроках Германии. Каждый из футболистов средней линии сборной обладает отменной техникой, высокой скоростью, точным пасом и прекрасной цепкостью. Против такой команды архисложно играть, потому что она очень непредсказуема.

Везение

В футбольном мире уже неоднократно проходили исследования, касающиеся влияния фарта на игру. И практически всегда (из того, что мне известно) ученые признавали важность везения. Конечно, порой сложно определить само понятие везения и его составляющие. Но даже человек, играющий в футбол на аматорском уровне, согласится, что фарт – неотъемлемая часть успеха.

В плей-офф Кубка Конфедераций-2017 Мексика и Чили создали столько стопроцентных моментов, что хватило бы как минимум сыграть вничью с немцами. Но им не хватило самой малости. Кто-то скажет, что дело в классе игроков. Может быть. Но объяснить промахи таких мастеров, как Артуро Видаль, Алексис Санчес, Чичарито, вряд ли кто-то сможет. Поэтому можем с уверенностью говорить, что везение тоже является составной частью успеха сборной Германии.