Лукаку в назидание. 5 лучших и 5 худших трансферов центрфорвардов в МЮ

Лукаку уже тренируется в Лос-Анджелесе с Полем Погба и скоро должен присоединиться к МЮ. «Соккер.ру» пугает Ромелу неуклюжими коллегами и приводит в пример великих.

Топ-5 худших нападающих, которых купил МЮ

5 место. Луи Саа из «Фулхэма» за 17.5 миллионов евро в 2004 году

Через полгода после приобретения Криштиану Роналду МЮ почти такую же сумму заплатил за французского форварда из «Фулхэма». Саа бодро начал на «Олд Траффорд», забив 7 голов в дебютных десяти встречах, но потом были бесконечные травмы, надломившие Луи. Он немало поиграл за МЮ и забил 42 гола, но определенно не сумел реализовать весь свой потенциал из-за проблем со здоровьем и через четыре года ушел в «Эвертон» бесплатно.

4 место. Дэвид Белльон из «Сандерленда» за 3 миллиона евро в 2003 году

Летом 2003 года сэр Алекс растратил всю свою удачу на трансфер Криштиану Роналду, который оправдал самые смелые ожидания, а вот если вынести за скобки приобретение португальца, тот трансферный период называют одним из худших в карьере шотландца на «Олд Траффорд». Ставки на Клеберсона, Эрика Джемба-Джемба и Дэвида Бельона провались. Последний – наш клиент, нападающий из «Сандерленда», забивший за «черных котов» целый один гол за два сезона. Фергюсон решил заплатить за 20-летнего форварда 3 миллиона евро, но Дэвид ничем, кроме взрывной скорости, не запомнился. Через три года и после серии аренд МЮ продал его в «Ниццу» за 500 тысяч евро.

3 место. Бебе из «Витории Гимарайнш» за 9 миллионов евро в 2010 году

История Бебе могла стать сказкой, но с «Манчестер Юнайтед» у него не сложилось. Карлуш Кейруш уговорил Фергюсона выложить 9 миллионов евро за паренька, который провел всего год во взрослом футболе, а до этого принимал участие в чемпионате мира для бездомных. Мало того, что на поверку Бебе оказался «хорошим, но сырым материалом», по словам сэра Алекса, так еще и испытание медными трубами не прошел. Как следствие, сыграл 2 матча в АПЛ, покатался по арендам, а затем был продан в «Бенфику», вдруг решившую заняться благотворительностью. В Лиссабоне у Бебе тоже ничего не получилось.

2 место. Радамель Фалькао из «Монако» в аренду за 8 миллионов евро в 2014 году

К ним Фалькао поехал, но стать в Манчестере «Тигром», каким его знали болельщики, не сумел. В «Монако» Радамель порвал крестообразные связки, и следующие два года, которые он провел в английских клубах на правах аренды, были потрачены на возвращение игровых ощущений. В МЮ под руководством ван Гала, как и в следующем сезоне в «Челси» Моуриньо был не настоящий Фалькао, а футболист, утративший веру в себя.

1 место. Диего Форлан из «Индепендьенте» за 11 миллионов евро в 2002 году



Прекрасный уругвайский нападающий, возможно, оказался в большом клубе слишком рано, либо английский футбол просто ему не подошел. Три десятка матчей потребовалось Диего, чтобы открыть свой голевой счет в «Юнайтед», не удивительно, что футбол он преимущественно смотрел со скамейки запасных. Два с половиной года этим и занимался, пока МЮ не приобрел Уэйна Руни, в это же трансферное окно Форлан отправился в «Вильярреал» в обмен на 3 миллиона евро.

Топ-5 лучших нападающих, которых купил МЮ

5 место. Уле-Гуннар Сульшер из «Мольде» за 2.5 миллиона евро в 1998 году

Молодого форварда из «Мольде» называли не иначе как «норвежский Алан Ширен», а другой Алекс, который сэр и Фергюсон, пригласил Уле-Гуннара в «Манчестер Юнайтед», о чем впоследствии ни разу не пожалел. Сульшер отыграл весь остаток карьеры на «Олд Траффорд», забил больше сотни голов и стал самым известным «суперсабом» в мировом футболе. В основу форвард попадал не всегда, но если уж выходил на замену, то неизменно усиливал игру МЮ.

4 место. Энди Коул из «Ньюкасла» за 9.6 миллиона евро в 1995 году

Идеальный во всех отношениях трансфер великого магистра игры Фергюсона. Кстати, на «Олд Траффорд» Энди перебрался зимой и сразу же в оставшейся половине сезона забил 12 голов. В общей сложности он наколотил 121 мяч за семь лет и помог манкунианцам завоевать 11 титулов, но, что особенно впечатляет, в 30 лет был продан в «Блэкберн» дороже, чем приобретался – за 12.2 миллиона евро.

3 место. Рууд ван Нистелрой из ПСВ за 28.5 миллиона евро в 2001 году

Это был огромный риск, как позже признавался сэр Алекс. Выложить огромную сумму за игрока, пережившего серьезную травму колена. Впрочем, Рууд не дал ни малейшего шанса боссам и болельщикам «Манчестер Юнайтед» усомниться в нем: 41 гол во всех турнирах в первом сезоне, 52 – во втором. Ван Нистелрой забивал, как бешеный, наколотив 175 голов за пять лет в футболке «красных дьяволов».

2 место. Уэйн Руни из «Эвертона» за 37 миллионов евро в 2004 году

13 лет назад «Манчестер Юнайтед» выложил внушительную сумму за 18-летнего форварда, которому суждено было стать легендой манкунианцев и сборной Англии. Имеем дело с лучшим бомбардиром в истории МЮ и «Трех Львов», и хотя при Жозе Моуриньо начался закат эпохи Уэйна на «Олд Траффорд», хочется напомнить, что он еще не старик – всего 31 год Руни, и последнего слова в футболе он еще не сказал.

1 место. Эрик Кантона из «Лидса» за 1.8 миллиона евро в 1992 году



На первое место поставим великого и ужасного Кантона, Фергюсон не побоялся довериться французу со сложным характером и получил человека, который ковал золото для МЮ, создавал ощущение волшебства своей игрой и даже давал эксклюзивные уроки кунг-фу. За «красных дьяволов» выступало много талантливых игроков – от Джорджа Беста до Криштиану Роналду и Уэйна Руни, но Кантона стал настоящим Королем и по праву занимает особое место в истории клуба.