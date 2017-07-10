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«Краснодар» как реанимация для Кокорина

Пенальти // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Краснодар, Кокорин Александр
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру"

Блогер «Соккер.ру» Максим Александров рассказывает о том, почему нападающему «Зенита» Александру Кокорину нужно сменить обстановку.

Кокорину уже двадцать шесть – возраст, который у нас вызывает несколько иную реакцию. В том смысле, что футболист еще молодой, перспективный, надежда целой страны и нации. Это там, в Европе, 26 – уже если не старый, то опытный игрок, вожак, лидер команды. Но только, увы, не здесь.

Так вот, о надежде нации. Кокорин, как известно, в сборную на Кубок Конфедераций не вызывался. И понятно почему: низкая результативность, неважная, в целом, игра на протяжении прошлого сезона. Все закономерно, ибо за былые заслуги никто никого не вызывает. А результат нужно давать здесь и сейчас. Да, было время, когда Александр если не зажигал, то играл понятно и внятно, за что в сборную приглашался еще при Адвокате, потом при Капелло, Слуцком и немного при Черчесове. Ключевое слово здесь «было»…

За те полтора года, что Кокорин находится в «Зените» (Александр перешел в стан «сине-бело-голубых» прошлой зимой), игрок потихоньку сдает позиции. Конечно, можете спросить, а почему он тогда играет в стартовом составе. Ответ прост: нынешний лимит («6+5»), устранивший насквозь конкуренцию. Будь он прежним, как в сезоне 2014/15, когда одновременно могли выходить на поле семь легионеров, то не факт, что Александр бы даже регрессировал. Возможно, наоборот – прогрессировал бы, при такой-то конкуренции. А когда ее нет, то нет и мотивации, и игры, зная, что в последующих матчах ты будешь выходить с первых минут.

Могу ответить и еще: Кокорин просто-напросто не вписался на позицию правого вингера, куда начал его внедрять Слуцкий в сборной, а уже потом Виллаш-Боаш и Луческу в «Зените». Свои лучшие качества Александр демонстрировал, играя на месте центрфорварда. Но вот парадокс – и там, и тут вездесущий Дзюба, а в национальной команде есть, помимо них, и Смолов с Бухаровым, которых так легко не выкинешь.  

Да, «Зенит» – гранд. А раз так, то и ожидания нужно оправдывать сразу, а не отрезками. И без лишних отговорок. Да, хочется играть в еврокубках, в Лиге Чемпионов, но чем-то нужно жертвовать. Александру, как по мне, нужно перезагрузиться. В «Краснодаре». Как в свое время сделали это Мамаев и Смолов. Первый не прижился в ЦСКА, второй не забивал, будучи надеждой лишь на бумаге. Что произошло с ними, знают все. Павел стал мозгом атак, крутым плеймейкером; Федор – суперфорвардом, прошедшим путь от изгоя и насмешек до блестящего бомбардира, которого уже сватали в дортмундскую «Боруссию».

К слову, о Смолове. Бомбардир выбыл из строя на три недели. Не факт, что восстанавливаться и начинать сезон он будет в стане «быков». Дело в том, что на Федора якобы претендуют «Спартак» и тот же «Зенит». Быть может, до конца августа подключится еще и «Боруссия» (вроде как, на Обамеянга претендует ПСЖ).

А форварды сейчас «Краснодару» обязательно нужны. Пока что есть Смолов, которого, понятное дело, может и не быть. А впереди – длительный сезон: чемпионат, Кубок и Лига Европы, в которой будет выступать «Зенит». И здесь Кокорин ничего не потеряет. Возможно, даже приобретет – не только место в стартовом составе, результативность, лидерские качества, но и ту уверенность, которая была у него до переезда в Санкт-Петербург.    

Однозначно, предполагаемый переезд в «Краснодар» (может, это даже годичная аренда) будет плюсом для всех: для игрока, клуба и сборной, которая получит дикую конкуренцию в передней линии.

В общем, думайте, Александр, думайте. Либо реанимация и надежда сыграть на домашнем Мундиале, либо та самая надежда – только на бумаге и на словах. Второго, конечно, не хотелось бы.

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