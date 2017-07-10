Кто самый одиозный эксперт России?

«Соккер.ру» изучает футбольный феномен Орлова, Бубнова и Мостового. Почему популярны именно комментарии со скандальными нотами?

Составим рейтинг самых заметных экспертов и «экспертов», которые умеют вызвать бурную реакцию на свои слова. Ведь сезон на носу, скоро им всем высказываться о судействе, результатах, тренерах, «Спартаке», «Зените» и других клубах.

А летом эксперты стройным рядом прошлись по сборной Черчесова, одновременно рассказав многое о самих себе и гранях своих личностей. Сразу отметим, что политики и простейшие – вне рейтинга, здесь их не ищите. И чем ниже место в этом списке у человека – тем лучше.

7. Валерий «Верим» Карпин (48 лет)

Тренеру Карпину не хватает побед, а эксперт Карпин неплох – можно согласиться со Слуцким. Комментатор из Валерия Георгиевича слабый, но аналитический тренерский опыт сказывается, сказать Карпин умеет.

О главе российского судейского корпуса: «Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант».

О знаменитых сборниках: «Ни одной фамилии, кроме, быть может, Акинфеева, иностранцы вообще не знают. Раньше знали всю нашу сборную наизусть. Для того чтобы добиваться чего-то серьезного, нужна конкурентная среда, а мы и не пытаемся ее создавать».

О Черчесове и его тренерском таланте: «Черчесов находился в воротах. Какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка».

О Черчесове, в оправдание: «Мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил».

Об отмене лимита: «Если легионеров станет больше, то хорошие россияне поедут во Францию, в Испанию, в Италию, если они действительно хороши. Тогда на чемпионате Европы станем выглядеть как Уэльс с Исландией. Все перекрестятся и скажут: „Слава Богу“».

6. Александр «Кол с минусом» Бубнов (61 год)

Тут одиозность скорее в прошлом. Если Александр Викторович не использует матерные междометия и не эпатирует – самый толковый «олдскульный» эксперт. Бубнов обязательно говорит что-то дельное, но редко может сделать выводы из сказанного – поэтому не стал главным тренером. Хотя в футболе, не надо сейчас улыбаться, сечет.

О «Спартаке» в ЛЧ: «На мой взгляд, выход из группы будет успехом. Ведь, почти наверняка, квартет будет непростым. Хотя Федун и говорил, что потолок – полуфинал. Я же считаю, что ни в полуфинал, ни в финал Лиги чемпионов „Спартак“ не выйдет. Га-га-га!»

О том, кто виноват в поражениях сборной: «Не стал бы вешать всю вину на Станислава Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначило».

О Роналду перед первым матчем против «Баварии»: «Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю. Главное, что он не потерял в скорости и резкости. Пока эти качества при нём, всё будет в порядке».

5. Андрей «Бежать за рубеж» Канчельскис (48 лет)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» не может не понимать, как играть в футбол (именно играть), поэтому, в принципе, оценки Канчельскиса не всегда неадекватные. Например, совет лучшим набираться опыта в топ-5 - логичный. Но у Канчельскиса живая тяга к скандальным ноткам, не может заменить эмоции аналитикой.

О системе видеоповторов: «Они не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могут ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было».

О тренере Черчесове: «Вратарь должен тренировать вратарей, он не должен тренировать полевых игроков. Черчесов и с „Динамо“ ничего не добился, в „Тереке“, „Амкаре“ – чего он добился? А в Польше там одна команда – „Легия“».

Об убийстве российского футбола: «В Нижнем Новгороде футбол убили, кто там работал? Сватковский, который пятиборец. Ну, вы чё, ребят, хватит издеваться над футболом! У нас нет уважения к самим себе, наш футбол убивают, и конкретно убивают».

4. Геннадий «Алдервейрелд» Орлов (72 года)

Геннадий Сергеевич разошелся за год. Умеет вас спровоцировать, и ему явно нравится. Представьте, как натравливает на себя «спартаковцев», а потом сидит, читает комментарии и хохочет. Но и о сборной, ее руководстве и тренере мнение имеет!

О Мутко в качестве главы РФС: «Позиция по Мутко у меня простая. Хорошо, что его назначили вице-премьером, но ему нужно уйти из футбола. Виталий Леонтьевич не должен быть президентом РФС. Сам он сказал, что рассмотрит этот вопрос. Зачем одному человеку всем заниматься?»

О Федоре Смолове: «У ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя. Возможно, не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень».

О юморе Кокорина и Дзюбы: «С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята».

О возрасте болельщиков ведущих клубов: «Радует, что за „Зенит“ болеют молодые, с 18 до 25 лет. „Зенит“ - стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за „Спартак“ больше болеют те, кому за 45».

3. Евгений «Акын» Ловчев (68 лет)

Ловчев умеет быть не злым, и в футболе разбирается лучше, чем тот же Канчельскис, но остается на удивление скучным. Среди популярных экспертов много унылых и не делающих выводов из сказанного, Евгений «Что вижу, то пою» Ловчев – их вице-президент, а вот президент – на первом месте.

О футболисте Кокорине: «Капелло как-то сказал или, наверное, даже „ляпнул“, что ЧМ-2014 – турнир Месси, а ЧМ-2018 – будет турниром Кокорина. Это сказал великий тренер. Но что теперь? Перед нами просто пустышка».

Об игре Федора Смолова: «Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А на Кубке Конфедераций все три матча он был просто нулевой».

О сборной Черчесова до Кубка Конфедераций: «У нас появилась команда. Главное впечатление от этого матча – мы уже не будем мальчиками для битья».

О лимите на легионеров: «Количество иностранцев нужно сокращать, а потом отменять вовсе. От легионеров надо постепенно отказываться, я уже давно это говорю».

2. Валерий «Всадник без головы» Рейнгольд (75 лет)

Нельзя насмехаться над старостью, если повезет – все там будем. Но в этом списке бывшему игроку «Спартака» с футбольным прозвищем «Всадник без головы» самое место. Вряд ли Рейнгольд не знает, как со стороны звучат его оценки, вероятно, как и Орлов, специально «разжигает».

Об уровне тренера Бердыева: «Непопадание в Лигу Европы - провал „Ростова“. Притом, что Бердыева весь сезон хвалили. Перехвалили. Ничего особенно в этом сезоне „Ростов“ не показал».

О том, кто круче, Роналду или Месси: «Мне больше нравится Роналду. Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с „Ювентусом“, когда „Барселона“ не забила ни одного мяча и еще проиграла 0:3. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше».

Об отказе Черчесова от Кокорина: «Считаю абсолютно правильным решением Черчесова пока не приглашать Кокорина и Мамаева. А зачем? Как играют, такое и отношение к ним. Вообще не вижу с их стороны какого-то прогресса, тем более у Кокорина, нечего майку сборной марать».

1. Александр «Лжецарь» Мостовой (48 лет)

Мостовой на первом месте, поскольку все перечисленные выше хотя бы иногда формулируют футбольные мысли, а здесь царь страны пустых комментариев. Замечательный в прошлом футболист совершенно не разбирается в игре, если вопрос об инсайде загоняет его в угол. Но Мостовой говорит о футболе, и говорит постоянно!

О связи лимита и зарплат: «Считаю, что проблема не в лимите. У многих россиян зарплаты завышены, если после изменения лимита они снизятся, будет неплохо. Но прямой связи я не вижу».

О конфликтах в сборной: «Допускаю, что конфликт какой-то есть, потому что Станислав и ранее был участником некоторых конфликтных ситуаций с подопечными. Но допускать сейчас можно всё что угодно, а кардинально от этого ничего не поменяется. Сборную же не разгонят! А конфликты и ссоры – это рабочий процесс».

О собственной увлеченности футболом: «Смотреть матч Катар - Россия не буду, мне просто неинтересно. Что я нового увижу? К тому же играем в Катаре, там людям футбол малоинтересен, народ живет в свое удовольствие. Россия должна сегодня выиграть».

О чемпионстве «Спартака»: «Здесь много факторов, но основная причина – слабость конкурентов. Уход Халка и Ахмеда Мусы вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного».

Почему именно они популярные?

Безвкусное продается. Фильм для домохозяек «На 50 оттенков темнее» - второй из ужасно скучной и бездарной серии, собрал только в российском прокате свыше 13 миллионов долларов. Циферка для второй версии песни фаната «Зенита» Шнурова «Любит наш народ всякое…» Причем Орлов, Бубнов и компания намного, намного лучше попсы и популярных в стране фильмов. Но почему футбольные фанаты реагируют именно на них?

Во-первых, приятно комментировать чужую чушь – сразу ощущается собственная «элитарность». Во-вторых, народ любит не столько королей, как шутов. В-третьих, если устаешь от одиозных заявлений, всегда найдешь отдушину – более серьезные оценки. Но именно Мостовой и его соратники будут королями первой полосы. Футбольному фанату весело осознавать, что есть предвзятые, желчные и злые публичные персоны.

На их фоне каждый фанат сам себе сильный вменяемый эксперт. Хотя забавно, что недавно одна временно футбольная дама посоветовала слушать только мнения представленных выше людей, а не болельщиков. Мол, фанаты в футболе не разбираются. А мы предлагаем поступить наоборот. Народ важнее, чем те, кто его развлекает. Смело предлагайте личные рейтинги самых одиозных, неадекватных и предвзятых, по вашему мнению, оценщиков российского футбола!