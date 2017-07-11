Клубный рейтинг. Мадридская гегемония и «Зенит» в топ-20

«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?

Что такое клубный рейтинг УЕФА?

Клубный рейтинг показывает успешность выступления европейских клубов в турнирах под эгидой УЕФА за последние пять лет – четыре предыдущих полных сезона и текущий.

На что влияет клубный рейтинг?

Нужная штука, особенно полезная при жеребьевках. Все эти «сеяные» и «несеяные» определяются, исходя из клубного рейтинга, чем выше коэффициент команды – тем меньше шансов получить сильных противников в квалификации и на групповой стадии турниров УЕФА.

Как считается клубный рейтинг?

Клубный рейтинг представляет собой сумму коэффициентов за пять сезонов: четыре предыдущих, которые уже закрыты, и пятый текущий. А если кто хочет научиться подсчитывать коэффициенты самостоятельно, то вам сюда.

Кто в Европе всех сильнее? Топ-10

10. «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 87.783

Португальский клуб открывает первую десятку в клубном рейтинге УЕФА, причем «орлы» расположились выше трех английских грандов – «Челси», которому аукнулся прошлый сезон без еврокубков, «Манчестер Юнайтед», несмотря на победу манкунианцев в Лиге Европы, и «Арсенала», который не сыграет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бенфика» гарантированно выступит в групповой стадии главного клубного турнира, за что ей уже зачислен бонус за текущий сезон в размере 4.266.

9. «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – 94.363

Гвардиола говорит, что «Ман Сити» нужно еще 10 лет, чтобы достичь уровня топ-клубов, но ведь «горожане» уже несколько лет летают высоко, пусть и недостаточно высоко, если соизмерять достижения в Европе с тратами. Тем не менее, на сегодняшний день это самый успешный английский клуб в рейтинге УЕФА и единственный представитель АПЛ в первой десятке.

8. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 95.656

Немного опережает англичан «Боруссия», несмотря на то, что у «черно-желтых» перед стартом новой кампании ушел из расчета самый успешный сезон за последние годы, когда дортмундцы добрались до финала Лиги чемпионов.

7. ПСЖ (Париж, Франция) – 103.249

Первый клуб с разменянной «соткой» очков, а ведь парижане могли быть еще выше, если бы не чудовищная катастрофа, случившаяся в ответном матче с «Барселоной» и стоившая ПСЖ попадания в четвертьфинал Лиги чемпионов.

6. «Севилья» (Севилья, Испания) – 109.799

В свою очередь, «Севилья» продолжает занимать высокое место «на багаже Эмери» - благодаря трем подряд победам в Лиге Европы. Это первый из четырех испанских клубов в первой шестерке, континентальная гегемония представителей Примеры налицо.

5. «Ювентус» (Турин, Италия) – 119.049

У туринцев два финала Лиги чемпионов за последние три сезона, поэтому их место в топ-5 ничуть не удивляет, причем в кампании-2016/2017 «Ювентус» установил личный рекорд, набрав 35.850 баллов. За предыдущие четыре сезона большая сумма покорялась только испанским грандам: «Барселоне», «Атлетико» и «Реалу» (трижды).

4. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 122.656

Три года подряд под руководством Хосепа Гвардиолы «Бавария» неизменно останавливалась в полуфинале Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне мюнхенцам не посчастливилось встретить «Реал» на стадии четвертьфинала. В итоге, впервые за семь лет оказались за пределами тройки самых успешных клубов в рейтинге УЕФА.

3. «Барселона» (Барселона, Испания) – 128.799

«Барселона» два года подряд останавливается на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, но запаса прочности пока хватает, чтобы оставаться в тройке – во многом благодаря тому, что у каталонцев в расчет включен сезон 2014/2015, когда «Барса» стала сильнейшим клубом Европы.

2. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 133.799

После возвращения в Лигу чемпионов в 2013 году «Атлетико» уступает по сумме коэффициентов только одной команде. Той, которая на первом месте и которая во всех четырех предыдущих сезонах выбивала «матрасников» из Лиги чемпионов. Больше никому не удавалось убрать с дороги подопечных Диего Симеоне.

1. «Реал» (Мадрид, Испания) – 151.799

Трижды в последних четырех розыгрышах главный приз европейского клубного сезона доставался «Мадриду». Какие могут быть вопросы к трехкратному обладателю «ушастого»? Сильнейший клуб последней пятилетки и обладатель рекордной суммы баллов за пять полноценных сезонов (176.999) за всю историю. Даже у «Барселоны» в золотую эпоху Гвардиолы так не получалось (157.837).

Как там наши?

19. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 72.316

Безальтернативно самый успешный клуб России в еврокубках за последние пять лет (подтверждено поставленными на поток выходами в весеннюю стадию) второй год подряд будет выступать в Лиге Европы, которую собирается выиграть. И это правильная задача, ведь выше «Зенита» по рейтингу в ЛЕ будет только лондонский «Арсенал» и, возможно, «Севилья», если неудачно выступит в квалификации Лиги чемпионов. Кто-то может еще добавиться в весенней стадии (команды, занявшие третьи места в группах ЛЧ), но вряд ли это будут гранды первой величины.

42. ЦСКА (Москва) – 36.316

В два раза меньше баллов на том же отрезке набрал ЦСКА, хотя чемпионами России были чаще «Зенита» в рамках этой же пятилетки. Всему виной печальная традиция – занимать последние места в групповом раунде Лиги чемпионов. Четыре года подряд армейцы повторяют этот нехитрый трюк.

55. «Краснодар» (Краснодар) – 30.316

Тихой сапой подобрался к порогу топ-50 «Краснодар» - клуб, который десять лет назад еще не существовал. Если «быки» четвертый раз подряд пробьются в групповой раунд Лиги Европы сквозь сито квалификации, то наверняка войдут в первую полусотню клубов Старого Света.

69-70. «Рубин» (Казань) и «Динамо» (Москва) – 24.316

«Рубин» пропускает второй подряд еврокубковый сезон, «Динамо» успело смотаться в ФНЛ и обратно, тем не менее, в УЕФА все ходы записаны. «Бело-голубые» выдали сильный сезон с шестью победами в групповом раунде Лиги Европы при Черчесове, а для казанцев две трети очков набрал сам Курбан Бердыев в концовке своего первого периода правления.

78. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 21.816

Всего за один сезон в Европе тот же Курбан Бекиевич сумел втащить в сотню «Ростов», который благодаря успешному выступлению под руководством Бердыева узнали в Амстердаме и Брюсселе, Мадриде и Мюнхене, Праге и Манчестере.

87-88. «Анжи» (Махачкала) и «Локомотив» (Москва) - 18.816

«Анжи» сейчас остается только мечтать о выступлениях в еврокубках, а вот у «Локомотива» будет шанс поправить свои дела, ведь железнодорожники как обладатели Кубка России начнут евросезон с групповой стадии Лиги Европы.

105. «Спартак» (Москва) – 14.816

Ну что, «Спартак» прыгнет в топ-100? Чемпионы России имеют самый низкий рейтинг среди пяти представителей РФПЛ в новом розыгрыше еврокубков, что не удивительно: два из предыдущих четырех сезонов «красно-белые» пропустили, еще в двух случаях бесславно уступали в квалификации Лиги Европы непобедимым «Санкт-Галлену» и АЕКу. Наконец-то, впервые за 5 лет «Спартак» ждет еврокубковая осень, причем сразу в Лиге чемпионов.

120. «Кубань» (Краснодар) – 13.316

До начисления бонуса за участие в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов «Спартак» уступал «Кубани», которая в сезоне 2013/2014 играла в группе Лиги Европы. Впрочем, в следующем сезоне у краснодарцев не будет никакого рейтинга, как и у «Анжи».