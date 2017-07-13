Гранды боятся Обамеянга!

Превратившись в идеального форварда, Пьер-Эмерик не перешел пока в «Реал», ПСЖ, «Манчестер Сити» или «Челси». «Соккер.ру» любопытно разузнать, почему все отказываются от снайпера?

Цена трансфера форварда

Исполнительный директор «Ливерпуля» пошутил, что вся прибыль от продажи футболок Обамеянга пропадет из-за длины фамилии – дорого наносить на футболку. А самая первая и очевидная причина, почему разворачиваются покупатели – «Боруссия» заломила цену. Обамеянга просто продать за 85 млн. евро за один день, если отправить посылкой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Но кто сказал, что габонец согласен присоединиться к Каннаваро, Пато и Витселю?

Кроме того, даже предложение «Челси» в размере 65 млн. фунтов немцы могут изначально отклонить. Для «Реала» или ПСЖ, «Милана» или «Ливерпуля» форвард Обамеянг стоит дорого. А когда вспоминают, что ему уже 28 лет, то ищут более молодых. Так поступили, например, новые директора ПСЖ после ухода Клюйверта, который поставил на Обамеянга – сказали, что не молодой и слишком дорогой. С двумя аргументами сложно спорить, причем возраст в этом случае важен – Пьер-Эмерик играет за счет скорости, а к тридцати может замедлиться.

Индивидуализм Обамеянга

Умеет все, в оборону оттягивается – цепкость теперь на уровне Луиса Суареса, что отличает Пьера-Эмерика от многих эгоистичных форвардов и Левандовски (тут высокий процент выигранных единоборств, но поляку лень работать низко). При этом Обамеянг забивает строго из пределов штрафной площади, то есть он король чужих владений. Но и начать атаку не составит труда. С другой стороны, благодаря стилю у габонца достаточно высокий процент брака. У бомбардира скорее подход Кейна, чем Суареса или Левандовски.

Обамеянг забил больше в немецкой лиге, чем названные нападающие в своих чемпионатах, но при этом реже раздает голевые – Пьер-Эмерик умеет, но не любит делиться мячом, если может ударить. И хотя нельзя сказать, что «Боруссия» сознательно играла на Обамеянга – скорее просто выбирал лучшую позицию, поэтому и наносил удары, индивидуализм Пьера-Эмерика, хотя его случай приближен к идеалу, не всем командам подойдет. Габонец любит дурачиться, а многие гранды помешаны на строгости выполнения тренерских приказов.

Альтернативные кандидаты

Еще одна веская причина, почему Обамеянг так долго ищет себе большой клуб после «Боруссии» - наличие сильных вариантов. «Арсенал» уговаривал Мбаппе – Венгер взял Ляказетта, а сам Килиан может достаться «Реалу» или ПСЖ. Парижане могут обойтись и Кавани. У «Челси» в фаворе были Лукаку, Мората, теперь говорят о Белотти с подачи Дзолы, и лишь затем упоминают Обамеянга. У МС может получиться мощная атака без новичков. МЮ забрал Лукаку, чем доволен. В результате немного клубов осталось на горизонте. Количество форвардов на рынке – проворных, разноплановых, более молодых и простых в общении, влияет на переговоры с Обамеянгом.

Потребности «Боруссии» Д

Будете удивлены, если Дортмунд никуда не отпустит Обамеянга? Шок точно не испытаете. Ведь Пьер-Эмерик в команде, где полно сильных футболистов, но мало кто в прошлом сезоне мог взять на себя лидерские обязательства. В силу травм, как Ройс или Гетце, потери формы, как у Кагавы и Шюррле, или возраста, как у Вайгля или Пулишича. Молодой Дембеле проявил себя, но центральной фигурой был Обамеянг. И может таковым остаться, если не потеряет мотивацию после срыва всех переговоров.

Вероятно, «Боруссия», сменив Тухеля, с которыми у Пьера-Эмерика были разногласия – не критические, но были, постарается удержать габонца. Заломить цену просто, затянуть переговоры, чтобы было поздно – тоже. Но важно убедить Обамеянга, что еще один сезон в Дортмунде что-то ему даст. Бороться за второе место в Германии? Выйти в плей-офф ЛЧ? Что тут нового? Но желание «Боруссии» удержать Пьера-Эмерика, пока не нашли такого как он, остается. А ни Смолова, ни другого центрфорварда пока на замену не подписали.

Отношение к футболу

Обамеянг не скрывает, что остался большим ребенком. Большим ребенком с миллионами на счетах, славой, вниманием со стороны тех, кто ему интересен. С большими авто вместо игрушечных. С выходками, известными всему футбольному миру. Даже его привычка праздновать голы с помощью масок супергероев, подчеркивая любовь к комиксам, подтверждает, что Пьер-Эмерик немножко инфантилен.

Следовательно, бывает капризным нападающим, с которым не каждый тренер сработается. У Тухеля не получилось – похоже, Обамеянг обвинял наставника в том, что «Боруссия» не воевала за чемпионство с «Баварией» и не смогла удивить в ЛЧ, как команда Клоппа. Но так поступали и другие лидеры клуба, поэтому Томас ушел. А Обамеянг может играть шикарно, даже не разделяя позицию главного тренера. Но далеко не каждый наставник согласен на такой расклад.

В каком клубе окажется Обамеянг?

Одна из главных интриг межсезонья. Переход в Китай будет означать, что габонец ставит крест на карьере и согласился взять деньгами, а не трофеями. Выбор в пользу «Милана» не кажется шикарным в карьерном плане – не тот уровень и возможности новой команды. Зато личный реванш – за «россонери» пробовал заиграть, возвращение в знакомый город, попытка стать главным в клубе, накупившем игроков.

При этом форвард Андре Силва в составе у итальянцев, а Обамеянг не любит делить штрафную площадь. Из клубов, которые мечтают оказаться в полуфинале Лиги чемпионов в новом году, остаются «Манчестер Сити» - если Гвардиола недоволен Агуэро, а Габриэля готов использовать на по центру, и «Челси» - там проблемы с Лукаку и Моратой и сомнения насчет уровня мастера игры головой Белотти. Кульбиты Обамеянга могли бы разбавить игру «Челси», раз Диего Коста хочет в «Атлетико» и разочаровал Конте.

При этом настораживает, что «Реал», ПСЖ, «Арсенал», «Манчестер Сити» приглядывались к Обамеянгу, но не решились его подписать. По остаточному принципу может выбрать между «Миланом» и «Челси», но даже странно, что нападающего с такой эффективностью отправляют на вторые-третьи места в списках трансферных предпочтений. Причем тут нет хотя бы такой причины, как у Ляказетта - говорят, Моуриньо отказался от Александра после слов скаута, что у француза боязнь больших матчей.

У Обамеянга такого нет, но зато есть непростой характер, высокая цена и слишком чистые цифры. Покупатели боятся, что Пьер-Эмерик слишком сильно провел два сезона, чтобы в третий раз показать тот же футбол, но в другой лиге и в клубе, где его центральной фигурой считать не станут. Клубы АПЛ, похоже, в этом случае вспоминают британскую пословицу: есть три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика. Иначе нельзя объяснить, как нападающий, обувший Левандовски, может быть менее желанной целью, чем сыгравший неполный сильный сезон Мбаппе.

Гранды сомневаются, что Обамеянг продолжит ставить рекорды за пределами Германии, хотя вряд ли скауты будут спорить с тем, что габонец вышел на космический личный уровень. Возможно, гранды ошибаются и тот, кто подпишет Пьера-Эмерика, выиграет золотой трофейный билет? А может габонец и правду создан, чтобы тащить на себе команды без больших титулов? Но тащить до определенной высоты, выше которой даже Обамеянг не в силах поднять. Выходит, чтобы завоевать большой трофей, Пьеру-Эмерику вправду нужна команда, способная помочь. Габонец хочет уйти на повышение, заслужил его, но пока некуда.