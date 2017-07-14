Новый Дани Алвес для «Барселоны»

Фанаты «Арсенала» выдохнули – каталонцы вместо Бельерина подписали еще одного клиента Жорже Мендеша. О ярком Нельсоне Семеду – на «Соккер.ру».

Семеду vs Бельерин vs Сидибе. «Барселона» взяла лучшего?

Когда фанатам «Барселоны» снятся кошмары о футболе, то там обязательно мелькает высокой тенью бедняга Андре Гомеш. Но чтобы развеять или наоборот подтвердить опасения поклонников «блаугранас» по другому португальцу Нельсону, сравним его с главными кандидатами на усиление правого фланга обороны команды из «Арсенала» и «Монако».

Нельсиньо сыграл больше минут, чем Бельерин и Сидибе в своих лигах. Делаем поправку на то, что португальский чемпионат слабее, чем АПЛ и Лига 1, а «Бенфика» - гегемон, но 6 ассистов Семеду против 4 и 5 у Эктора и Джибриля – количественная победа. По точности передач уступает, но статистика дриблинга объясняет причину – намного чаще идет в обводку. Также важно отметить, что по отборам португалец в четыре раза успешнее Бельерина, а по перехватам идет вровень с испанцем и французом.

Каждый провел статистически сильный сезон, но Нельсон опережает даже Эктора, через него «Бенфика» играла чаще – по 50 пасов за игру в среднем. Семеду создает больше моментов – впечатляет, если помнить, что Бельерин и Сидибе у чужих ворот, как рыба в воде. Проще говоря, Вальверде выступил в своем стиле. Не имея опыта закупок самых именитых и понимания, что Венгер готов зубами держать Бельерина – взял Нельсиньо, похожего на Алвеса стремлением бежать вперед.

Семеду по рвению похож на юного Роберто Карлоса времен «Палмейраса» и «Интера», а вот если сравнивать его с Карвахалем прошлого сезона, то получим ожидаемую победу Даниэля – игрок «Реала» солиднее в обороне и эффективнее выводит напарников на ударные позиции. И по ассистам за единицу времени тоже Нельсона опередит. Зато у Семеду есть удар, он цепкий и послушнее, чем Дани Алвес. Жутко суетливый, но Вальверде выбрал оптимального новичка, а не самого звездного или дорогого.

Видео действий Нельсона в «Бенфике»

Раньше кого только не сватали в «Барселону» на правый фланг – Марио Фернандеса, Срну, Канселу, Соареша (двух португальцев), Уокера, Орье. В результате остались Бельерин – Венгер удержал, Сидибе – похоже, отказалась «Барселона», и Семеду – финальный выбор каталонцев. Причем «блаугранас» не были первыми в очереди – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария» приметили Нельсона раньше. Но все отошли в сторону, позволив каталонцам забрать новичка без огромной переплаты.

Новичок «Барселоны» в цифрах и фактах

- родился Нельсон Кабрал Семеду в Лиссабоне, ему 23 года, 16 ноября исполнится 24 – уже не юный, пора играть сильно и стабильно;

- начинал карьеру в семнадцать лет в клубе третьего дивизиона «Синтренсе», провел полтора сезона в «Бенфике Б», на год ездил в аренду в «Фатиму» из второй лиги – гением с юности Нельсона не считали;

- за первую команду «орлов» отыграл всего полтора сезона, 65 матчей, забил 3 мяча, отдал 12 ассистов – хорошая статистика для правого бека в схеме «4-4-2»;

- «Барселона» заплатит за контракт Нельсона 30 млн. евро, что в полтора раза выше его оценочной рыночной стоимости, но поскольку контракт с «орлами» был до 2021 года – неплохая сделка;

- к 23 годам сыграл 6 матчей за сборную Португалии, в том числе – на Кубке Конфедераций, который завершил удалением в игре с Мексикой;

- Нельсон выиграл два португальских чемпионства, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок, но в этом нет его заслуги – если верить «Порту», «Бенфике» помогли черные маги;

- Семеду получил награду «Прорыв года» в Португалии, этот приз раньше доставался Халку, Коэнтрау, Гайтану, Хамесу, Вильяму Карвальо и Ренату Санчешу – солидная компания, пусть не все реализовали таланты.

Как португальцы играют за «Барселону»?

Португальцев в футболе величают «европейскими бразильцами», не удивительно, что в истории техничной «Барселоны» их теперь девять. Есть великий капитан и предатель Фигу – главная фигура. Большой нереализованный талант – Куарежма. Был добротный Деку. Вписывается во вратарскую линию клуба Витор Байи. Также помним защитника Фернанду Коуту, хавбеков Симау и нельзя забыть Андре Гомеша.

Восьмым португальцем является форвард Жозе Альберту по прозвищу Мендоса – хронологически первый гражданин Португалии в каталонском клубе, родившийся в Анголе, на тот момент колонии европейской страны. Но не сказать, что в каждом из приведенных случаев получали игрока железной основы. Деку и Фигу часто выходили, но Куарежма не проявил себя, Коуту играл, но не всегда надежно, о Гомеше сами знаете. Португальцы в целом спорно выступают в «Барселоне».

Семеду станет новым Дани Алвесом?

Существует и длинная формулировка ключевого вопроса. Потянет новичок задачи для правого латераля команды, у которой впереди тридцатилетний Месси, обожающий партизанить в центре поля? Лионель ведь не ас работы в защите, его освобождали от заданий в обороне, а по прессингу на правом краю его подчищал Ракитич. А теперь Ивана могут убрать из основы в пользу связки Бускетс – Верратти или похожей.

Но ответ на вопрос о Семеду скорее да – заменит Алвеса, чем нет. Ведь Дани – легенда, но ужасный защитник. Всегда таким был и останется до конца карьеры. Но скорость, техника, напор, характер сделали из него собирателя кубков. Нельсон Семеду, судя по отзывам, как личность скромнее и спокойнее, но на поле он реактивный и дерзкий. И пусть стать новым героем фанатов «Барселоны» с правого фланга новичку будет непросто, скорость, техника и любовь к атаке у него с Дани общие.

С чем связаны опасения насчет Семеду?

Вальверде должен детально проработать план действий Семеду в защите, позиционная игра у своих ворот - слабое место новичка. Причем надо учитывать спад формы Пике. Раньше Жерар постоянно страховал правый край, а сейчас в былом объеме пахать не способен. Нет сомнений, что если выбрали Нельсона, а не Сидибе, то скауты «Барселоны» визжали от восторга, вспоминая его четкие проходы и пасы – в атаке португалец натворит много интересного.

А вот в защите его нельзя оставлять одного, Семеду умеет комично потерять позицию в решающих матчах высокого уровня, коих он сыграл мало. Если Нельсон начнет «привозить», то даже поклонники каталонцев, наученные прошлогодним опытом, не будут говорить о перспективности молодого новичка за солидные деньги, а просто вспомнят одно известное в футболе название – «Gestifute». Да, вы правильно догадались. Как и Андре Гомеш, Нельсон – клиент Жорже Мендеша, и это сразу наталкивает на размышления...

Нельсон – «засланный казачок» агента Роналду?

Вопрос шутливый, но бросается в глаза серьезная тенденция. Семеду мечтает стать как Дани Алвес, но опыт Хамеса, Ди Марии, Гомеша, Санчеша, Мангала и Фалькао подсказывает – в последнее время у дорогих клиентов Мендеша возникают серьезные проблемы с реализацией навыков и потенциала в отдельных больших клубах. У всех, кроме Роналду, конечно же. Но Ди Мария не отработал на поле деньги в МЮ. Ренату Санчеш в «Баварии» присел на скамейку. Защитнику Мангала не хватило стабильности.

Мендеш торгует тухлыми бриллиантами? Так уж получается, слишком много промахов. И не всех подводит здоровье, как Фалькао. Например, Андре Силва еще ничего не сделал в «Милане», вдруг разочарует? И Семеду не настолько опытный, чтобы провалить старт в «Барселоне», а потом резко набрать. Так что Нельсону, которого не выбрали МЮ и «Бавария» - а там стандарты игры именно в защите выше, ведь помнят о Невилле и Ламе, необходим идеальный стартовый рывок. Прекрасно, что в Португалии Семеду отработал в обороне круче, чем защитник «Арсенала» в сезоне с попаданием в Лигу Европы, но это пока не показатель.

Начало тут - полдела, если латераль «Барселоны» заслужил хорошую атакующую репутацию, ему потом прощают многие ошибки в защите и помогают их избегать. И востребованный до глубокой старости Дани Алвес – живой пример. Стоило бразильцу уйти, как сразу стало понятно, что отсутствие двигателя на правом крыле мешает «Барселоне» взлетать, ведь Месси – ас пилотажа, а не сам самолет. Теперь нужную деталь подвезли из Португалии, но успешность полета определит тактическое гарантийное обслуживание. Нельсон намного, намного быстрее и техничнее, чем Серхи Роберто, Семеду – прирожденный латераль, но адмиралом правого фланга ему еще предстоит стать.