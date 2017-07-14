Серию – долой! Старые знакомые и словацкий акцент

ЦСКА нельзя пропускать от афинского АЕКа, а «Краснодар» и «Зенит» ждут победителей ответных матчей ЛЕ, что не мешает «Соккер.ру» познакомить с футбольными соперниками!

Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов. АЕК (Афины, Греция)

Первый матч - 25/26 июля, ответный поединок – 1/2 августа.

В рейтинге клубов УЕФА: 200 место (соседство с «Хабнарфьордюром» и «Кайратом», ЦСКА на 42-й позиции).

В чемпионате Греции: 4 место в основной части, победа в плей-офф за право участия в ЛЧ, отставание от «Олимпиакоса» - 14 пунктов.

Главный тренер: Маноло Хименес (Испания).

Известные игроки греков: Угу Алмейда, Чигринский, Враньеш, Пекхарт.

Сильные стороны: сумасшедшие фанаты – поддержка красивая, наличие известных и опытных исполнителей в составе, тренер, работавший с «Севильей», умение собраться – с четвертого места забрались в квалификацию ЛЧ, умеют держаться и минимально побеждать сложных соперников.

Слабые стороны: тренерская чехарда, состав из «списанных» игроков, отсутствие игровой практики, когда у ЦСКА она уже будет, проблемы с созданием моментов – отсюда серия из побед и поражения 1:0 в греческом плей-офф, отсутствие тактических изысков — АЕК играет очень просто по сравнению с ЦСКА.

Предыдущая встреча с россиянами: групповой этап Лиги Европы 2011/12. «Локомотив» - АЕК (3:1; 3:1 – две победы москвичей).

АЕК – странная команда. В прошлом сезоне у них было четыре тренера, Темури Кецбая заменил Стелиоса Маноласа (дядю Костаса Маноласа, который отказался идти в «Зенит»), затем вместо грузинского тренера поставили Жозе Мораиша – бывшего помощника Моуриньо. Но в январе этого года и он ушел, а вместо него пришла головная боль для Виктора Ганчаренко.

Маноло Хименес – человек, который выставил Кержакова из основной обоймы «Севильи» в свое время, снова вернулся в Афины и в АЕК, наработался в Катаре. В свое время испанец выигрывал греческий кубок с АЕКом, а теперь преодолел непростой плей-офф на право выйти в Лигу чемпионов. Напоролись на ЦСКА и в составе есть футболисты, которые в курсе, как обстоят дела у «армейцев». Причем таких игроков немало!

Двуглавых орлов сейчас представляют бывший защитник «Краснодара» и «Алании» Огнен Враньеш. В аренду из «Лас-Пальмаса» взяли Марко Ливайю – форварда из Хорватии, который не заиграл в «Рубине» в свое время. Еще один нападающий, игравший в России – Уго Алмейда, после «Кубани» и «Анжи» через «Ганновер» попал в Грецию. А некогда любимчик Гвардиолы Дмитрий Чигринский доигрался до АЕКа и поймет каждое слово россиян из ЦСКА.

Также отмечаем, что в заявке греческого клуба удалось найти бывшего футболиста самих «армейцев». Урош Чосич числился в московском клубе несколько лет, а в этом году присоединился к АЕКу. В принципе, знакомая для Греции история – смогли надергать достаточно известных в Европе футболистов, но потерявших форму или возрастных. Греческие клубы, как и кипрские, надо уважать, но если ЦСКА испугается Петроса Манталоса, Дидача Вилы или Якоба Йоханссона, то в решающем раунде отбора в ЛЧ москвичам делать нечего.

Ставка «Соккер.ру»: выбираем проход ЦСКА, но не нравится состав АЕКа – слишком много мастеровитых иностранцев, пускай не молодых и потерявших форму, и не нравится наличие Хименеса – не бездарный наставник.

Соперники «Краснодара». «Слован» (Словакия) или «Люнгбю» (Дания)

Первый матч соперников – 0:1, победа датчан в гостях.

В рейтинге клубов УЕФА: 172 место у «Слована» и 246 у «Люнгбю» («Краснодар» на 55 место).

Хотя у датчан по прозвищу «Викинги» только третье место в чемпионате Дании спустя много лет без малейших намеков на успехи (последний раз были чемпионами в 1992-м году), «Слован» из Братиславы умудрился им проиграть в первом домашнем матче. Это значит, что теперь статистически «Люнгбю» ближе к матчам против «Краснодара».

Но понятно, что третья команда чемпионата Дании, которая прошла «Бангор Сити» из Уэльса, не должна быть сложным соперником для «Краснодара» с его опытом квалификаций Лиги Европы. Как и второй призер чемпионата Словакии. Виттек, Салата и Муха были в заявке команды в прошлом году, но бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Арсенала» из Тулы ушел, а ветеранов сборной Словакии бояться – себя не уважать.

Конечно, если датчане пройдут команду из Братиславы, то надо будет аккуратно отнестись к такой мини-сенсации, однако у «Краснодара» 55-й рейтинг УЕФА, а оба соперника намного ниже, без опыта побед, без выхода в плей-офф. Разные весовые категории, хотя понятно, что уважить «Слован» или «Люнгбю» можно лишь одним способом – уверенно переиграв победителя скромной пары середняков из отбора в Лигу Европы.

Ставка «Соккер.ру»: кто бы ни прошел дальше в паре соперников «быков» - именно «Краснодар» должен идти дальше, уверенно переигрывая победителя. Непонятно, кто приедет, но понятно – сильными соперников не назвать.

Соперники «Зенита». «Тренчин» (Словакия) – «Бней-Иегуда» (Израиль)

Первый матч соперников – 1:1 в Словакии.

В рейтинге клубов УЕФА: 171 место у «Тренчина» и 296 у «Бней-Иегуды» («Зенит» на 19 позиции – выше всех из РФПЛ, выше «Тоттенхэма», «Монако» и «Аякса»).

Хотелось, чтобы «Зенит» встретился с АЕКом из Ларнаки – тем самым, что выбил «Спартак». Не из вредности и желания подчеркнуть, что команда Манчини не допустит ошибки Аленичева, а чтобы северная столица отомстила за обычную – негоже дивизиону, где будет три команды в Лиге чемпионов через год, позволять себе вылет от клубов из Кипра.

Но не получилось, ведь хитрый Маркетти придумал, как оградить себя от длительной скучной процедуры – только первую группу распределяли, как обычно, а «Зениту» достался соперник по цифре, как и всем остальным. Просто назначили позиции в каждой группе сеяным и несеяным, разделили автоматически. В результате питерцы сыграют с победителем словацко-израильской пары.

Оба соперники заметно слабее «Зенита». «Бней-Иегуда» - средняя команда, в Лигу Европы зашли после победы в Кубке Израиля. А в прошлый раз в еврокубки забежали пять лет тому назад – «Ширак» из Армении их уверенно выбил. Словецкий «Тренчин», который дома не сумел повторить такой результат, сыграв вничью – четвертый клуб Словакии. Похоже, «Зенит» снова отправится в Израиль, как в прошлом году. Только сейчас нельзя столько пропускать!

Ставка «Соккер.ру»: «Зенит» надо будет распустить, если команда Манчини не преодолеет этот раунд после такого жребия, и набрать вместо нее подростков из Санкт-Петербурга. Но такого не произойдет, и словаков, и израильтян стоит проходить уверенно, легко, играючи. Времени, чтобы набрать форму, хватает.