Никудышные стереотипы. Правые теряют свою силу

Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко сопоставляет факты и развеивает стереотип о том, что в МЛС Западная конференция остается сильнее Восточной.

Первая половина сезона MLS показывает, что Восток становится сильнее, а «правые» американские гранды в общем зачете теряют силу, из-за чего их доминирование в первенстве в этом сезоне ставится под большой вопрос.

В спортивных кругах болельщики называют это полугодие странным, а некоторые даже сравнивают его с нестабильным состоянием их национальной сборной. Многие также говорят, что лига начинает перевоплощаться, поскольку есть команды, от выступлений которых никто не ожидал увидеть то, что увидели.

Каждый тур становился непредсказуемым, и сенсация могла появиться на ровном месте. Чего только стоит игра недельной давности между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт-Лейк», который завершился победой на выезде очевидных аутсайдеров Западной конференции 6:2. Такие матчи всегда наводят много шума и заставляют рассмотреть тенденции выступлений лидеров и команд, привыкших размещаться на дне турнирной таблицы. После того тура «ЛА-Гэлакси» опустился на восьмое место, а строчкой ниже находится как раз коллектив из Солт-Лейк-Сити.

Многие гранды на данный момент напоминают электроприводы, находящиеся в переходном режиме. А их условные замены и ротации на «важные и неважные игры» все еще имеют недостатки. И тренерам придется их удалять во второй половине сезона. Внимательные болельщики уже несколько лет говорят о том, как постепенно меняется стереотип «Запад сильный, а Восток - слабый». Однако сейчас эти обсуждения подкреплены результатами и статистикой.

Наблюдая за выступлениями «Чикаго Файр», «Нью-Йорк Сити», «Торонто» или «Орландо», можно назвать Восточную конференцию фаворитом в очных противостояниях за чемпионство против клубов из Западной.

«Чикаго Файр» усилился несколькими игроками и пригласил европейскую звезду Бастиана Швайнштайгера, благодаря чему подопечные Велько Пауновича провели стабильно хороший отрезок сезона. Столько же очков, как и у них (38) имеет конкурент - «Торонто», где лидер атаки Себастьян Джовинко, пусть и не так много забивает, но делает все возможное, чтобы придать остроты атаке. Что касается «Нью-Йорк Сити», то здесь, во многом благодаря 12 голам Давида Вильи, команда занимает третье место в своей конференции.

Если провести параллель с тройкой лидеров из запада, то можно заметить отличия в набранных очках, разнице мячей и прочих показателях. Пожалуй, «Даллас» является одной из самых недооцененных команд в современной истории Major League Soccer. Однако серебро U.S. Open Cup, а также второе место сейчас – это серьезный шаг вперед. Но стабильностью подопечные Оскара Парехи все равно не радуют. Наверное, причиной тому является неубедительная игра и ошибки молодых футболистов, в которых наставник «Далласа» продолжает верить». Скорее всего, это ставка на будущее, а пока молодежь набирается опыта. Их матчи неидеальны, но с таким успехом они могут приблизиться к эталону.

«Спортинг Канзас-Сити» забил меньше голов в отличие от лидирующих конкурентов, и на данный момент подопечные Вермеса находятся на вершине лишь благодаря отложенным матчам второго и третьего клуба. «Портленд Тимберс» и «Хьюстон Динамо» выиграли 7 и 8 матчей соответственно, а поражений у обеих команд по 7. Это значит, что «правая» часть MLS очень любит транжирить очки.

Наверное, не стоит забывать о командах Западной и Восточной конференции, у которых в этом сезоне явный спад. Заокеанские зрители не привыкли видеть «Нью-Йорк Ред Буллз» и «ЛА Гэлакси» внизу турнирной таблицы.

Однако в проблеме команды из Нью-Йорка есть один важный фактор, который, наверняка поможет им выйти из такого положения. Ключ к успеху подопечных Джесси Марша – это высокая активность на трансферном рынке в будущем. Иными словами, директора клуба ставят перед собой цель пополнить состав новыми футболистами. Новые приобретения смогли бы помочь клубу подняться в чемпионате.

Положение «Лос-Галактикос» немного хуже. СМИ в США любят эту команду, и часто обсуждают ее проблемы. По их словам, главный ступор клуба – это плохая трансферная политика, ведь на данный момент по-настоящему громких приобретений в Лос-Анджелесе не видно. Если верить новостям американских спортивных изданий, руководство будет по-прежнему доверять главному тренеру Курту Оналфо и будет требовать от фанатов терпения.

Ярко выраженным в MLS стало преимущество игры дома, так как многие клубы (тот же «Хьюстон Динамо», находящийся на 3-м месте) завоевывали лишь по нескольку очков в матчах на выезде, но в родных стенах не оставляли шансов соперникам. И в этом показателе Восточная конференция лидирует, так как состязаться в родных стенах с «Чикаго Файр», «Нью-Йорк Сити» или «Торонто» очень трудно. Возможно, уверенность в собственных силах у игроков появляется благодаря высокой посещаемости на матчах MLS. Уже через неделю начнется вторая половина сезона, и она станет ключевой в попытках изменения стереотипа о спортивном превосходстве Западной конференции Major League Soccer.