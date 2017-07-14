«Спартак» vs «Локомотив». Стартуем с дерби!

Суперкубок задает тон сезону, дарит приятный бонус – еще один трофей. «Соккер.ру» сравнивает аргументы сторон накануне московского футбольного финала.

За «Локомотив». Кубковый характер

Помните, как «Спартак» Карреры – уже с Массимо у руля, сыграл в Кубке России против «СКА-Хабаровска»? Выпустил смешанный состав в гостях, пропустил гол, затем подключил Промеса, Зобнина и Зе Луиша со скамейки, но не отыгрался, хотя вяло пытался. Задним умом было списано на ставку на чемпионат, но тот же АЕК случился до назначения Массимо. Так что у «Спартака» кубкового характера нет – за неимением успешного опыта его прокачки, а у «Локомотива» - есть, у железнодорожников теперь семь кубковых побед в России, как и у ЦСКА. С другой стороны, не только Бердыев отмечает, с каким «остервенением» команда провела прошлый сезон…

За «Спартак». Чемпионский статус

Похвастались предрасположенностью «Локомотива» к победам в матчах на вылет и без запасных железнодорожных путей, а теперь пора похвастаться титулом «красно-белых». И сразу напомним, чтобы немного остудить пыл соперника «Спартака», что по дороге к седьмому Кубку России «Локомотив» выбил не грандов. Там были «Химки», «Крылья Советов», «Тосно» и «Уфа». А в финале с дракой был переигран «Урал» - как видите, статусные соперники вылетали так удобно, что Семин их попросту не встретил. А вот Каррера обыгрывал «Зенит», обыгрывал ЦСКА, опередил всех в чемпионате. За «Спартак» говорит новый статус команды – чемпион не может быть слабее восьмой команды прошлого сезона, попавшей в группу ЛЕ через Кубок России.

За «Локомотив». Уверенность и опыт

Игорь Денисов зимой заявил напарникам, что собственноручно убьет каждого, кто помешает «Локомотиву» взять кубок. Убить не убил бы, но собак мог натравить? А если без жестких мотивационных речей, то у Семина таких Денисовых немало - железнодорожники не боятся «Спартак». Ничья во втором круге в дерби, минимальная победа чемпиона – в первом, три успеха железнодорожников в шести матчах до этого позволяют сделать такой вывод. С учетом, что у «Локомотива» состав в целом сыграннее, а на поле будет немало опытных бойцов, то правильно добавить в список плюсов команды Семина отсутствие страха перед конкретным соперником. В этом дерби может победить любая из сторон, и это скорее плюс в пользу железнодорожников – им уж точно нечего терять. А у «Спартака» Суперкубок, а потом второе подряд дерби с «Динамо». Стартовать с двух осечек Каррера точно побаивается.

За «Спартак». Качество игры в футбол

Давайте сравним, что могли себе позволить соперники в чемпионате России на длительной дистанции, чтобы осознать и подчеркнуть разницу, где она имеется. «Спартак» в среднем создавал на два удара больше, чем «Локомотив» - обе команды хороши, но чемпион лучше. У «красно-белых» не только успешнее держался мяч, но и качество передач чуть выше, а на таком уровне разницу определяют мелочи. И хотя оборона «Локомотива» реже допускала удары по воротам Гильерме, Чорлуки сегодня не будет, следовательно, не будет и тех показателей по выносам и блокам. Зато будут игроки «Спартака», которые чаще отбирали и перехватывали мячи. А самое показательное, что у чемпиона на полтора точных удара за матч больше – у «Локомотива» могут быть проблемы в атаке, «Спартак» неплохо отбивается. Правда, есть один человек у Семина, от которого отбиться трудно. Он понимает «красно-белых», как родных.

За «Локомотив». Изученность «Спартака»

Один Ари – обожает забивать в ворота бывшего клуба, может создать обороне «Спартака» больше проблем, чем несколько атакующих линий добротных команд РФПЛ. А Семин знает, что у соседа сейчас основная схема «4-4-2». Знает, что Джикия и Боккетти могут сыграть вместе в центре защиты, хотя Кутепов всегда рядом. Глушакову тоже давали отдохнуть по ходу спаррингов – с Фернандо играли другие время от времени. Попов и Джано после травмы Зобнина могут снова делить место в старте, в атаке у Массимо дуэт нападающих – Зе Луиш и Луис Адриано. При этом не сказать, что «Спартак» на сборах впечатлял, им сложно сохранить драйв и фарт чемпионского сезона. Изученный соперник, который точно не на пике формы – «Локомотиву» должно быть проще со «Спартаком» в первом матче сезона. Можно сыграть на ничью, например, а там и до Суперкубка рукой подать.

За «Спартак». Кадровые пробелы соперника

Если Семин может быть уверен в отдельных ходах Карреры – вряд ли чемпион наигрывал в контрольных матчах одно, а потом резко развернется в сторону глухой обороны ради Суперкубка России. Но даже если так сделает, то должен учитывать проблемы «Локомотива» в защите. Чорлука травмирован, а это как Сесар Навас для «Ростова» - ключевая фигура. Михалик и Кверквелия должны сыграть в центре, поскольку Пейчиновичу найдут место на фланге обороны – у Виталия Денисова тоже была травма. Добавим сюда, что в атаке Семина скудный выбор – Ари без особых альтернатив, разве что Галаджан после хет-трика в ворота «Анкарана» решит прихлопнуть и «Спартак». Но это вряд ли, скорее Промес и Комбаров поддавят «Локомотив» по флангам. Слабые места у команды Семина в наличии, осталось ими воспользоваться.

Ориентировочные составы финалистов:

«Спартак» («4-4-2»): Ребров – Петкович (Ещенко), Боккетти, Джикия, Д. Комбаров – Самедов (Попов), Глушаков, Фернандо, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш.

«Локомотив» («4-2-3-1»): Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович – И. Денисов, Тарасов – Фарфан, Фернандеш, Ал. Миранчук – Ари.

Мнение болельщиков. Суперкубок России 2017 возьмет…

«Спартак» или «Локомотив»? Трудно выбрать, раз неизвестно функциональное состояние сторон - не может быть однозначного фаворита, тут разгром и дополнительное время по одной цене. «Локомотив» умеет собраться на один поединок, а «Спартак» склонен отдельные матчи проваливать, не просто проигрывать c минимальным счетом. И если «Локомотив» сможет качественно огрызаться, то Ребров обязательно пропустит. Кроме того, Каррера подчеркнул, что у финала Суперкубка России на поле «Локомотива» статус дерби. Поэтому, невзирая на загнанность игроков после сборов – ждем взрывной, темповой и темпераментный футбол. Играют чемпион России и обладатель Кубка, разве может быть иначе?