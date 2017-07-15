«Спартак» взял еще один титул!

Новый футбольный сезон открыт! «Соккер.ру» предлагает оценить судейство Безбородова, терпение «Локомотива» и желание «Спартака» взять Суперкубок России.

Кто не смог сыграть в свою силу?

«Спартак» вел, «Спартак» победил, но вопросы именно к ним, а не к «Локомотиву», который выжидал, терпел, искал контратаки и поплатился за ошибки от усталости. А вот «красно-белые», сохранив силы для рывков в дополнительное время, допустили достаточно ошибок у своих ворот – у «Локомотива» не только гол со штрафного был, и весьма парадоксально сыграли первым номером.

«Спартак» вел, вел, но мог довести до серии пенальти. Например, даже после гола есть претензии к Промесу – увидели один из матчей, когда голландец во всем хорош, кроме завершающего действия в атаке. Впрочем, к Попову по этому параметру куда больше вопросов – Ивелин мог лучше бить, находясь на хороших позициях. Также потерялся Глушаков, зарывшись в черновую работу. На фоне Фернандо, который не тратил силы на Кубок Конфедераций, Денис смотрелся бледно и слабо.

Победитель провел трудный матч – это вообще был сложный бой. А у «Локомотива», учитывая эксперименты и потери, никого ругать нет смысла. Так что долгое время недорабатывала команда, имеющая преимущество – Ещенко, Комбаров, Глушаков, Промес, Попов и Зе Луиш умеют и должны были сыграть качественнее. Причем дело не в том, что это первый матч, ведь бежали хорошо, а решения принимали слабенькие. Подход был чемпионским – вели игру, а четких моментов почти не было. До гола самого остервенелого на поле в составе «Спартака» - Луиса Адриано.

Статистика подчеркивает характер игры?

Удары по воротам (в створ): 29 (11) – 18 (4)

Перевес «Спартака» по ударам подчеркивает направление большинства атак, но при этом вспомните, какими острыми были отдельные выстрелы «Локомотива». Редко, но метко могло получиться, на их счету удар в перекладину. А из одиннадцати точных ударов «Спартака» далеко не все были опасными. Так что по объему действий победа «красно-белых» не обсуждается - очевидная, но игра была равнее, чем можно судить по цифрам.

Заблокированные удары: 5 - 11

Вот эта статистика показывает, какие красавцы сегодня Баринов, Кверквелия и Пейчинович. Пусть «Спартак» их дожал, но как дрались красиво и до последней капли пота! Уступая в классе и резкости, уступая в организованности – Луис Адриано, Зе Луиш и Промес намного сыграннее, чем тройка защитников Семина, игроки «Локомотива» костьми ложились, защищая Гильерме. И у них почти получилось!

Сэйвы голкиперов: 3 - 9

У Реброва пару сэйвов в коллекцию поступили, но Гильерме спас девять раз после одиннадцати ударов в створ – прекрасная статистика. Не сказать, что российский голкипер «Локомотива» сыграл феноменально, но цифра еще раз доказывает, что далеко не все подходы и выстрелы «Спартака» были убойными.

Эффективность реализации ударов в створ всего 18 %, точность ударов – 38 %, «красно-белые» сыграли не ахти как с учетом, что железнодорожники не могли не ошибаться без Чорлуки и Виталия Денисова.

Как оценить судейство Безбородова?

Существуют арбитры, которые даже если стараются, дают играть, делают вид, что у них все под контролем, то получается противоречиво. Безбородов на российских полях нагрешил столько, что ему сложно поменять репутацию и вырасти. Если вам показалось, что Луис Адриано хамски поступил с Тарасовым, и форварда надо было удалить – вы правы.

Или вам показалось, что в отдельных эпизодах арбитр наоборот мог строже отнестись к эпизодам в штрафной площади «Локомотива» и поставить пенальти? Снова ваши ощущения подсказывают верный логический путь. Арбитраж не был предвзятым, ведь можно собрать спорные эпизоды в две стороны, но понятно, почему даже статус хозяев ЧМ-18 не помогает российским судьям быть среди элиты. Безбородов отработал так, что Каррера и Семин в одном порыве найдут к нему претензии.

Сюрприз матча. Тактическая модель Семина

«Спартак» сыграл предсказуемо – по схеме «4-4-2», которую наигрывал на сборах и использовал в прошлом сезоне. А вот «Локомотив», хотя у команды были проблемы именно на флангах, влепил слева Игнатьева – хавбека, справа Фарфана – вообще крайнего форварда, а в центре использовал тройку защитников, добрав ее за счет молодого хавбека Баринова.

Как оцените такую вынужденную смелость Юрия Павловича? Пожалуй, раз «Локомотив» благополучно отбивался 100 минут, используя Тарасова сначала чуть ли не в качестве четвертого центрального защитника, а потом грамотно огрызался – эксперимент удался. Баринов старался, Кверквелия и Пейчинович сыграли грамотно, как умеют. Но физически оба оказались готовы чуть хуже, чем Луис Адриано и Промес.

Впрочем, раз Миранчук, Фарфан, Ари и Фернандеш, пока были свежими, доводили контратаки до ударов – можно констатировать, что схема «3-5-1» работала от начала и до переломного момента в овертайме. «Спартак» ведь не смог толком задавить соперника по флангам, и хотя в защите «Локомотива» были грубые ошибки, самоотверженность чаще всего помогала отбиться.

Победа «Спартака» справедлива?

А ведь сложный вопрос при кажущейся очевидности ответа! Здесь важная цифра - 49 %, столько времени с мячом по итогам основного времени находился «Локомотив». То есть «Спартак», если бы Безбородов показал Луису Адриано вторую желтую карточку во втором тайме, не только не смог бы положиться на гол бразильца как на победный, но и в овертайме вряд ли сумел бы атаковать, оказавшись в меньшинстве.

То есть судья не столько испортил игру – победила команда, которая играла первым номером, как очевидно исказил ее ход и, вероятно, результат. «Локомотив» смог бы дотерпеть до серии пенальти в большинстве, а тогда шансы 50 на 50. Так что «Спартак» грамотно выбрал линию поведения – чемпион давил, но вспомнить большое количество таких ударов, как у Фарфана головой до перерыва, не получается.

Можно поздравить фанатов «Спартака» со вторым трофеем за короткое время, а клуб с тем, что впервые в истории в музее окажется Суперкубок России. Но «Локомотив» стоит поблагодарить, что не сдались, испытывая серьезные кадровые лишения в обороне. Также не лишним будет отметить спорные решение Безбородова. И особое отношение железнодорожников к игре против «Спартака».

Пусть чемпион привыкает – теперь в каждом матче его будут встречать такими подкатами, как в битве за Суперкубок. Трофей взят, но по игре к «красно-белым» даже чуть больше вопросов, чем к «Локомотиву», который отпахал на славу, но уступил команде с мастеровитыми исполнителями. «Спартак» мог проиграть этот матч или из-за глупого пропущенного мяча во втором тайме, или по пенальти, но выиграл кубок в овертайме.

А если вспомнить, что Безбородов вполне мог наказать «Локомотив» за плотную опеку пенальти по ходу матча – хотя почти в каждом случае этот одиннадцатиметровый тоже вызвал бурные споры, получаем победу того, кто пытался играть в более яркий футбол. Но с оговоркой – лучше бы взяли Суперкубок, забив гол до того, как Луис Адриано – заведенный и отпахавший на славу, избежал удаления. Но это было настоящее дерби, «Спартаку» пришлось несладко!