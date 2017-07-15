Стартовали! Чемпион задаёт темп

РФПЛ берет старт сегодня, но в матче за Суперкубок России «Спартак» продемонстрировал настрой и готовность. «Соккер.ру» собирает воедино компоненты успеха.

Функциональная готовность

Массимо Каррера: «Физическая форма моих игроков пока не на пике, так как это только начало сезона, но я хочу поздравить свою команду. Мы победили заслуженно. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Конечно, я заранее понимал, что будет нелегко. Я недоволен многим, так же, как и доволен».

Тренер, выигравший за короткий срок два трофея в России, не кокетничает, говоря о форме своих игроков. А пика готовности и нельзя достичь в первом же матче сезона, напротив, это было бы странно и даже пугающе. Просто важно отделять одно от другого: естественно, «Спартак» пока не в оптимальном игровом тонусе, что сказалось на действиях в завершающих стадиях атак и сказалось на скорости переходов из обороны в атаку, если только Фернандо не запускал из своей дальнобойной пращи передачу, которая моментально переводила игру в следующую фазу. При этом «красно-белые» задавали темп на протяжении всего матча, темп, который «Локомотив» не смог поддерживать на всей длинной дистанции поединка, а по истечении часа игрового времени старался сбивать при возможности. До прихода Карреры у «Спартака» перманентно возникали проблемы с физической готовностью: Валерий Карпин лишился своего поста как раз после провала из-за «функционалки» весной 2014-го, при Якине и его спецназовце, который занимался «физикой», футболисты были готовы бороться и бодаться, но поддержание темпа давалось сложнее, во времена Аленичева часто вставали после 70-й минуты. Сейчас москвичи в первом матче сезона отпахали 120 минут и сделали разницу в овертайме именно благодаря лучшему самочувствию – игроки «Локомотива» сами признали преимущество соперника в свежести.

Мотивация и характер

Луис Адриано: «Ощущения от победы фантастические! Сезон начался именно так, как я хотел: „Спартак“ одержал победу, а мне удалось отметиться голом. Вся команда билась на поле до самого конца. Это воодушевляет, как и завоевание трофея, который придаст нам энтузиазма на старте сезона».

Может быть, матч за Суперкубок – плохой пример, ведь это большая афиша и возможность завоевать трофей, на такие игры футболистов не приходится дополнительно настраивать, но все-таки это не первый случай сплоченности и боевитости «Спартака» Карреры, а подтверждение сформировавшегося в прошлом сезоне имиджа. Опять же, это победа над еще одной старой привычкой или даже правильнее сказать – болячкой. Мало ли видели в XXI веке образцов «Спартака» с легионерами, занимающимися ерундой на поле, и россиянами, которые высоко себя несут, но низко летают. Некоторых из них можно отыскать даже в текущем составе – по фамилиям, не по поведению и отдаче на поле. Казалось бы, что может быть очевиднее при работе с футбольной командой: подготовь игроков функционально, как следует, и заставь/убеди их отдавать игре все силы, дорабатывать эпизоды до конца. Этим обеспечишь себе половину успеха. Прописные истины, на которые в «Спартаке» до прихода Массимо Карреры годами плевали, изобретая различные нежизнеспособные вариации велосипедов. Сейчас даже вроде бы «сбитый летчик» Луис Адриано, чей приезд многие восприняли скептически, готов носиться по полю 120 минут, топтать Тарасова (возникающие вопросы адресуйте Безбородову) и забивать важнейший гол. Это ли не показатель?

«Спартак» взял еще один титул!

Сплочённость

Дмитрий Комбаров: «Сегодня был полный стадион болельщиков? Да, болельщиков „Спартака“! Это неудивительно, их всегда больше всех, даже в гостях ощущение, будто дома играем. Благодарим фанатов за поддержку, они добавляют нам сил, эмоций».

Еще одно преимущество «Спартака», которое никак нельзя потерять, - позитивный эмоциональный фон внутри команды и вокруг команды. Нет разделения на запасных и основных, футболисты, остающиеся на скамейке, смотрят игру глазами болельщиков своей команды, а не желают ошибок своим конкурентам на поле. Ну, в голову каждому, конечно, не залезешь, но выглядит все именно так, да и сами игроки не раз признавали это в интервью. Аналогичная ситуация с фанатами на трибунах, которые могут «выставить» клуб на штрафы за пиротехнику и матерные кричалки, но команде – исключительно помогают. У болельщиков есть любимцы – Глушаков, Промес, получивший травму Зобнин резко обрел популярность, сейчас к этому стремится Джикия, но нет изгоев. Конечно, есть недовольные количеством брака у Попова, игрой Мельгарехо, хотя в битве за Суперкубок Лоренцо отлично вошел в игру и отметился результативной передачей, кто-то считает, что в воротах должен играть Селихов, а не Ребров – но это все обсуждения на уровне кухонных разговоров, а не в формате скандирований всем стадионом: «Убирайся прочь, ты нам не брат!» Внутренняя и внешняя атмосфера, а также масштаб поддержки – это то, чем не все конкуренты «Спартака» могут похвастаться.

Тактика

Распространенное мнение гласит, что «Спартаку» в этом сезоне придется сложнее из-за того, что соперники якобы изучили команду Массимо Карреры, поэтому козырь в виде эффекта неожиданности отменяется. Удивительно такое слышать в стране, где годами находился в топе ЦСКА Леонида Слуцкого, не менявший схему (4-2-3-1) и почти не менявший состав. «Спартак» на порядок более вариативен: в чемпионском сезоне Каррера применил, как минимум (тут смотря как считать), пять игровых схем, причем иногда даже при взгляде на стартовый состав нельзя определить, какую тактику используют москвичи. За примером далеко ходить не нужно: в матче за Суперкубок в основе оказались Луис Адриано и Зе Луиш, это могло означать как схему 4-4-2, так и 4-3-3 с бразильцем на фланге, как в итоге и вышло. Впрочем, доля истины в том, что «Спартак» станет более изученным, все же есть, но, с другой стороны, растет время работы по единым стандартам Карреры, следовательно, растет сыгранность и понимание собственной игры. Если «Спартак» продолжит нормально развиваться, то эти качества перекроют осведомленность противников.

Ложки дёгтя

Нечестно недооценивать успехи «Спартака», поэтому после завоевания второго за два месяца трофея поговорили в основном в позитивном ключе, но это вовсе не значит, что у москвичей нет проблем и нерешенных вопросов. Одной из главных видится отсутствие серьезного плеймейкера на позиции Попова/Джано в дополнение к диспетчеру Фернандо. Луис Адриано – это форвард-момент, каким был Веллитон в свое время, но у того бразильца за спиной был Алекс, передачи которого помогли нападающему дважды выиграть гонку бомбардиров в РФПЛ. Попов и Джано обеспечить аналогичное снабжение передачами своего форварда не могут. Вторая проблема – давление лимита, которое возросло с травмой Зобнина. Например, есть только две рабочих формулы состава для выхода новичка Петковича на левом фланге: либо в основе должен быть Самедов вместо кого-то из легионеров группы атаки, либо в центре защиты нужно использовать российскую связку Кутепов – Джикия. А еще «Спартаку» требуется усиление в свете выступлений на несколько фронтов, но это уже тема для отдельного разговора. Возможно, в ближайшее время «красно-белые» дадут такой повод, ведь Леонид Федун после завоевания Суперкубка сказал, что бюджет выделен, и скоро будут новости.