Выбираем, за кого болеть в РФПЛ!

Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.

Футбол как зрелище несет колоссальные потери в интересности, если у зрителя нет эмоциональной заинтересованности в исходе отдельного противостояния или целого сезона. Даже колоритный матч может показаться блеклым, когда вы просто следите за картинкой, не желая победы одной из команд или, напротив, поражения – такое тоже случается сплошь и рядом. В свою очередь, игра любимого клуба, даже тягомотная и не слишком качественная, не оставит болельщиков равнодушными. Именно эмоции делают футбол прекрасным и любимым зрелищем для сотен миллионов людей, поэтому на философский вопрос «болеть или не болеть?» отвечаем однозначно!

За любимую команду!

Ни в коем случае не пытаемся переубедить любителей футбола с устоявшимися взглядами. Даже Старик Хоттабыч, предоставивший каждому участнику футбольного матча по собственному мячу, не мог заставить любить и заставить разлюбить. Пытаться убедить человека, в чьем личном мире любимая команда появилась чуть ли не раньше самого футбола, в том, что болеть за нее «плохо», а поддерживать другой клуб «хорошо», каким бы красноречивым ни был оратор, и какие бы достойные аргументы он ни приводил – это настолько глупо, что заслуживает высмеивания. Поэтому если ваш выбор сделан на всю жизнь, то это прекрасно, и можете смеяться в лицо тем, кто пытается заставить вас пересмотреть свои взгляды. За «Спартак» вы, «Зенит», «Краснодар» или «Уфу» - супер, к какому бы клубу не были обращены искренние душевные порывы, порожденные внутренней неконтролируемой симпатией.

Впрочем, не за всех любимую команду выбрала душа. Никто не мешает быть рациональным человеком и интересоваться футболом, в таком случае определиться с предпочтениями, не обязательно постоянными, помогают объективные причины и личный опыт. Кому-то нравятся богатые, другие сопереживают бедным, иногда начинают поддерживать тот или иной клуб из-за личностей, вызывающих восхищение, порой это выбор на основании кажущихся значимыми заслуг, в других случаях срабатывает эффект новизны. Постараемся учесть эти факторы применительно к клубам РФПЛ.

За «Спартак»!

Ключи: популярность, действующий чемпион, народная команда, преодоление, единство, Массимо Каррера, Квинси Промес, Денис Глушаков.

Болея за «Спартак», вы точно не будете в одиночестве – поклонников этой команды можно найти в каждом уголке нашей страны и далеко за ее пределами. Спартаковские болельщики гордятся своим братством, а у кого все в порядке с самоиронией принимают даже риторику недоброжелателей и гордятся, что их называют «сектантами». Завоевание чемпионства спустя 16 лет – это история о преодолении себя и обстоятельств, а нынешняя команда имеет все шансы завоевать сердца новых адептов своим неравнодушием, единством и наличием ярких личностей, главная из которых – Массимо Каррера. За тренером, который помешан на победах, не привык жаловаться судей, да и вообще исключительно адекватен в своих высказываниях и поступках, могут пойти не только его футболисты, но и новые болельщики.

За «Зенит»!

Ключи: популярность, титулы, звездный состав, амбиции, обособленность, перезагрузка, Роберто Манчини.

«Зенит» спорит за «Спартаком» за право быть самой популярной команды страны, поэтому здесь вас тоже ждет присоединение к огромной армии фанатов, причем позиционируют себя питерцы вообще как самый большой клуб страны, на что имеют право. В XXI веке «Зенит» собрал коллекцию трофеев на внутренней арене, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (эта чаша не покорялась ни одному другому российскому клубу), приучил к регулярным выходам в евровесну. «Сине-бело-голубые» метят в число сильнейших клубов Европы, а этим летом сделали шаг по реализации своих амбиций, пригласив известного тренера и дорогих футболистов, которых в наших краях больше никто не может себе позволить. При всей своей популярности «Зенит» стремится сохранять самобытность и связь с Санкт-Петербургом, где является единственной командой, в отличие от окрашенной в разные цвета Москвы.

За ЦСКА!

Ключи: популярность, титулы, стабильность, эффективное управление, сыгранность, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Головин.

ЦСКА – самая сыгранная команда в Европе, здесь вам не придется перед каждым сезоном заново изучать состав, не только эмблема и цвета, но и футболисты станут родными. «Армейцы» не тратят миллионов, не собираются запускать себя на Луну, в отличие от «Зенита», и не кричат о популярности, как спартаковцы, хотя входят в тройку российских клубов, чьи болельщики найдутся в любом регионе, часто – в немалых количествах. За последние полтора десятилетия ЦСКА выиграл массу всевозможных наград благодаря эффективному использованию своих ресурсов. В составе «красно-синих» немало футболистов с высоким медиа-рейтингом, которые способны привлечь аудиторию. Но главное в ЦСКА, что, будучи большим клубом, «армейцы» являются образцом сплоченной семьи.

За «Краснодар»!

Ключи: атакующий стиль, частный клуб, академия, современный стадион, неагрессивные болельщики, Федор Смолов.

Многие симпатизируют «Краснодару», и есть за что! Этот клуб от начала до конца построен на энтузиазме Сергея Галицкого, он не тянет деньги из бюджета своего региона, не живет одним днем, воспитывая юных футболистов в своей академии и ее филиалах, играет на современной арене, где царит дружественная атмосфера и ни с кем не враждует. Кроме того, по заветам владельца, стремится играть в атакующей манере, и матчи с участием «быков» действительно регулярно заканчиваются спектаклями. Главная звезда – Смолов, лучший снайпер РФПЛ двух последних лет, правда, пока не ясно, останется ли он в «Краснодаре» или сменит клубную прописку до конца лета, так что персональным поклонникам таланта Федора, возможно, придется «переобуться».

За «Рубин»!

Ключи: Курбан Бердыев, эффективность, работа на результат.

Мы пока не видели в деле «Рубин» Бердыева после возвращения Курбана Бекиевича в Казань, но представить себе не сложно, зная принципы работы этого тренера. Есть все основания считать, что казанцы высоко полетят и предложат соперникам по РФПЛ четкий и сбалансированный футбол, которым славится Бердыев, являющийся главным «магнитом» для потенциальных болельщиков.

За «Ростов»!

Ключи: мужики, которые заставили себя уважать, Александр Гацкан, Тимофей Калачев.

Да, правильно, состав сменился, многих из тех, кто ковал «серебро» чемпионата России и успешное выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы уже нет в команде, но клуб «Ростов» ведь остался, как остались в нем Тимофей Калачев и Александр Гацкан – символы верности команде и просто ее символы. «Ростову» предстоит непростой сезон, в котором ему потребуется поддержка, и если вы вчера кричали вместе со всеми: «Мужики!», - не откажите «желто-синим» в поддержке и после ухода Бердыева, который повлек глобальную перезагрузку.

За «Локомотив»!

Ключи: традиции, кубковый характер и Юрий Сёмин.

«Железнодорожники» не так высоко летают, как в начале века, зато у них тесная связь с историей: после прошлогодней смены руководства в клуб вернулись легендарные личности во главе с Юрием Семиным. Под руководством опытного наставника «Локо» уже проявил легендарный характер и взял Кубок России. Следование традициям и бойцовский дух – неплохое сочетание, согласитесь.

За «Динамо»!

Ключи: историческая значимость, самобытность, преодоление.

«Динамо» - один из главных клубов страны, на чью долю выпали грозные испытания: пришлось возвращаться в элиту российского футбола из ФНЛ, с чем «бело-голубые» благополучно справились. У них такая история о преодолении, а история клуба не может не впечатлять, сам Лев Яшин выступал за «Динамо», единственный вратарь, завоевывавший «Золотой мяч», является символом московского клуба. Возможно, динамовцы не могу похвастаться такой армией болельщиков, как у самых популярных команд страны, зато поддерживающие «Динамо» люди могут похвастаться принадлежностью к элитарному кружку, в котором отсутствуют «глоры», заполняющие трибуны и сайты клубов, которые находятся вверху.

За стабильных крепышей – «Ахмат», «Амкар» и «Уфу»!

Эти команды могут бороться за разные цели, скажем, «Ахмат» по итогам прошлого сезона остановился в шаге от еврокубков, а пермяки и уфимцы были в десятке, но объединяет их последовательность в управлении, устойчивость к переменам и адекватное использование ресурсов. Мне кажется, болельщики этих команд – очень спокойные и оттого счастливые люди. Есть уверенность, что «Ахмат», «Амкар» и «Уфа» не опустятся ниже определенного уровня, который назовем нормальным, при этом периодические прыжки выше головы и победы над грандами не могут не впечатлять.

За переменчивых особ – «Урал», «Арсенал» и «Анжи»!

Если перечисленные выше три клуба являются образчиками стабильности, то «Урал», «Арсенал» и «Анжи» являются их антиподами. Никогда толком не знаешь, чего от них ожидать. Махачкалинцы и туляки сменили составы в середине прошлого сезона, вокруг «Урала» постоянно идет бурление: эта команда любит влипать в истории. То екатеринбуржцев подозревают в ведении борьбы не по спортивным принципам, то они открывают стадион «Санкт-Петербург» тремя красными карточками и скандалом. В общем, это варианты для непосед, обожающих крутые виражи.

За новичков – «Тосно», «СКА-Хабаровск»!

«Динамо», хоть и вернулось в РФПЛ, новичком лиги назвать язык не повернется, а вот эти две команды впервые занесло на такой высокий уровень. Знакомиться с ними будем уже по ходу чемпионата, и если вы любите все новое и неизведанное, то можете поддержать ребят, которым придется окунуться в борьбу за выживание. Но кто сказал, что всем нравится болеть только за популярных и успешных, «андердоги» тоже могут быть в почете.