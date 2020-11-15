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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Читта дель Триколоре
|Жоржиньо
|1:0(П)
|27’
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Берарди Доменико
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:0
|84’
|27’
|Крыховяк Гжегож
|Белотти Андреа
|30’
|62’
|Гуральски Яцек
|77’
|Гуральски Яцек
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Гросицки Камил
|Юзвяк Камиль
|46’
|Зелински Петр
|Шиманьски Себастьян
|46’
|Гуральски Яцек
|Модер Якуб
|Берарди Доменико
|Бернардески Федерико
|64’
|74’
|Милик Аркадиуш
|Линетти Кароль
|Окака-Чука Стефано
|Белотти Андреа
|79’
|Ди Лоренцо Джованни
|Флоренци Алессандро
|89’
|Эль-Шаарави Стефан
|Инсинье Лоренцо
|89’
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|19
|Удары по воротам
|2
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|4
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|0
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|5
|Офсайды
|2
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Замена сыграла
Замена сыграла