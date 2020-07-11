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2 : 1
завершен
11 июля 2020, 18:00
суббота
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Стадион Эль Садар (Памплона)
|10’
|0:1
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Мина Санти
ассистент Аспас Яго
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Энрик Гальего
ассистент Эступиньян Первис
|1:1
|23’
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Арнаис Хосе
ассистент Ойер
|2:1
|90+1’
|Эрнандес Аридан
|3’
|19’
|Санц Хорхе
|Гарсия Давид
|48’
|59’
|Рафинья
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Нолито
|Санц Хорхе
|66’
|Кевин Васкес
|Рафинья
|66’
|Брадарич Филип
|Фран Бельтран
|Видаль Начо
|Ронкалья Факундо
|67’
|Арнаис Хосе
|Адриан Лопес
|67’
|72’
|Эрнандес Хуан
|Мина Санти
|Монкайола
|Брашанац Дарко
|84’
|Кике Барха
|Торрес Роберто
|85’
|85’
|Браис Мендес
|Оласа Лукас
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|15
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Короче петушки а не Барселоне.
Короче петушки а не Барселоне.
Извиняюсь, Смолов в заявке, но травмирован, но всё же он есть!
Извиняюсь, Смолов в заявке, но травмирован, но всё же он есть!