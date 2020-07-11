В 1 Эррера Серхио Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 5 Гарсия Давид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 6 Ойер Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 12 Ронкалья Факундо Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 67

З 23 Эрнандес Аридан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 30 Эступиньян Первис Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 20 Брашанац Дарко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 84

П 21 Иньиго Перес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 10 Торрес Роберто Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 85

Н 22 Адриан Лопес Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 67

Н 11 Энрик Гальего Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Рубен

В 25 Хуан

З 2 Видаль Начо Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 23

З 3 Навас Рауль

З 15 Тони Лато

П 16 Арнаис Хосе Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 23

П 8 Мерида Фран

П 27 Монкайола Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 11

П 34 Орос Аймар

П 35 Хуальде Хосе

Н 19 Кике Барха Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10