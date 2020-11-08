В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пенальти не забито: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 21 Торрес Ферран Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 50 Гарсия Эрик

З 5 Стоунз Джон

П 11 Зинченко Александр

П 20 Силва Бернарду Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 29