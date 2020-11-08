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Манчестер Сити - Ливерпуль
Вест Бромвич - Тоттенхэм
Лестер Сити - Вулверхэмптон
Арсенал - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Ливерпуль

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    Голы
    13’ 0:1(П) Салах Мохамед
    Жезус Габриэл
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:1 31’
    Наказания
    46’ Матип Жоэль
    Стерлинг Рахим 61’
    Ляпорт Эмерик 79’
    Уокер Кайл 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Шакири Джердан Фирмино Роберто
    Силва Бернарду Торрес Ферран 61’
    63’ Милнер Джеймс Александер-Арнольд Трент
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		19 Фолы 11
    		1 Угловые 2
    		2 Офсайды 5
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 22:52
    равная игра равных по силе соперников, качели могли качнуться в любую сторону, но ничья закономерна. Тренту - здоровья!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 22:47
    Пеп только блатует.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 22:45
    Гвардиолу - на выход, пусть в Каталонию идёт.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    7:2?! вроде бы 7:0 ахаха
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:36
    Опять пенальти.... 7-2
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 22:28
    Ничья в Манчестере нормальный результат для Ливерпуля, всего -1 очко от Лестера и следующий матч с ними на Энфилде, а у Тоттена следующий как раз МС.
    allemz
    allemz
    сегодня в 22:18
    Пацаны, нормально всё. Забил бы КДБ пенку, не забил - уже неважно, это футбол. С обеих сторон были косяки, ничья - логичный исход. Тем более это только начало сезона, ко второму противостоянию уже разогретыми подойдут. Тем интереснее!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 22:18
    Неплохо, но, если б Де Брейне забил пендаль, думаю, было б интереснее, хоть я и скаузер)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 22:02
    Это да, раскатали скаузеров как на тренировке. А потом безвольно катали мяч. Возможно даже дог. Зная АПЛ не удивлюсь.
    Roger Young
    Roger Young ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    а мне гол Жезуса очень зашел. И скорости в первые 30 минут были, что надо. По сравнению с Зенитом-Краснодар или Динамо-Локо - просто космос
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    Я лично боя не увидел. Если аналогии провести, то это скучный боксёрский поединок, разжиревших и медленных бойцов, постоянно идущих в клинч)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Леха Малышев (раскрыть)
    сегодня в 21:49
    Согласен. Кроме того что из-за этого футбол теряет мужское начало, так ещё и роль судей возрастает. А их от влияния на результат нужно держать как можно дальше.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    Как вариант, в любом случае надо менять нынешнюю систему, не очень хочется смотреть как 90 минут и техничные и не техничные команды выпрашивают пенальти
    Dexter2110
    Dexter2110 ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    извени, не прочитал полностью что ты написал, остановился на Стерлинге. по мне в этом сезоне фамилия Стерлин, это просто присудствие человека на поле не более, так может любой болельщик просто присудствовать на поле. назвать его ЛОХОМ это вообще не чего не сказать, самый бесполезный игрок МС в этом сезоне
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 21:44
    Хороший матч. Боевой. Понравился.
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ ЮHBА (раскрыть)
    сегодня в 21:42, ред.
    7:2, вы уже приехали. Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный
    сегодня в 21:41
      Dexter2110
      Dexter2110
      сегодня в 21:41
      первый тайм не успел посмотреть, покали повтор забитых мячей, не могу понять за что дали пенальти в ворота МС. Уокер вообще не фолил на Мане, просто шаровой пеналь, смех и грех, думал будет адекватное судейство, увы. Пеналь на Де Брюйне не видел. Во втором тайме, было пару моментов где провосходство по судейсву отдавали Ливерпулю. 2 дня назад я смери с ничьёй либо поражение МС учитывая что они не в лучшей форме, а увидев 2й тайм понял что МС мог выиграть, но судейство опять в пользу Ливерпуля не на много но было, в пару моментов. Но Основной ляп это шаравой пенальти, можно сказать что Ливерпулю просто повезло, в принцепи как обычно, ничего нового. Жаль, но ничья тоже ничего
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 21:40
      Основное бабло в клубном футболе. При помощи "развития" футбола в странах Африки и Латинской Америки лишь разворовываются миллиарды))
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 21:39
      Всё верно, ТТХ второй, но выше Пепа и Хлюпа)
      Нелетучий голландец
      Нелетучий голландец ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 21:37
      Не говори, нет ни какого настроения матчи сборных смотреть.
      Hoyar
      Hoyar ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
      сегодня в 21:37
        ЮHBА
        ЮHBА
        сегодня в 21:36
        Неплохой результат. Едем дальше.
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
        сегодня в 21:36
        да-да-да. тем более в такой сложный сезон, могли бы и отказаться от них, но бабло важнее конечно
        dzvinka
        dzvinka
        сегодня в 21:35, ред.
        Гомес - худшая оценка за матч на обе команды.
        Какую игру подряд косячит жутко... Почему не играет Филипс с дубля, вместо Гомеса, не понятно. Гомес не заслуживает места в основе состоянием на сейчас, даже не смотря на проблемы с центр-дефами. Если не Филипс - пускай молодого кого, пусть лучше молодой ошибается и шишки набивает если Гомес всеравно привозит в каждом матче по сути. Это серьйозно не справедливо по отношению к другим защитникам... Гомес лажает как драное ведро который матч подряд, и всеравно играет в старте... тоже самое касается Фирмино... у парня спад но постоянно играет в основе. Я понимаю что Клопп хочет дать дополнительные шансы заслуженным игрокам, но как бы это не вылезло боком. Если они устали - тем более пусть отдохнут... если пропала мотивация - лавочка подлечит.
        dimagas2
        dimagas2 ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
        сегодня в 21:35
        Лестер на 1-м месте)))
        shlifen
        shlifen
        сегодня в 21:35, ред.
        Очень средненький матч, как для такого уровня, тяжёлый, может дождь всё испортил, а может обе команды просто не хотели по настоящему рисковать. У Сити по настоящему жуткий матч провел Стерлинг - откровенный провал, особенно исходя из уровня его "амбиций". У Ливера как-то странно сыграла вся атака. Плюс Гомес продолжает привозить, а у Матипа проблема с пасом вперёд... Команды пробили по пенальти - и тут уж Сити могут сами на себя пенять что не вышли вперёд...
        Последние минут 20 вообще много сумбура - так что думаю что обе команды довольны результатом, в отличии от болельщиков команд - тут понятно, все жаждали победы своих.

        P. S. Судейства совсем без ошибок не бывает, но в этом матче вполне норм, уж точно не из-за судьи (хотя наверное многие "эксперты/комментаторы" как всегда не согласны) такой результат, скорее обе команды не сильно хотели рисковать ради победы...
        Лёня_ Макинтош
        Лёня_ Макинтош
        сегодня в 21:34
        примерно такой же удручающий футбол сегодня в Бергамо игрался. ничейка пока в пользу лис.
        Иоанн Рюрикович Грозный
        Иоанн Рюрикович Грозный ответ sihafazatron (раскрыть)
        сегодня в 21:34
        Вот тут поддерживаю полностью. Скукотище эти сбродные. Их отменить давно пора.
        Иоанн Рюрикович Грозный
        Иоанн Рюрикович Грозный ответ Martini_1987 (раскрыть)
        сегодня в 21:33
        Судья веселуху создавал как мог, аха-ха)
        Спас в очередной раз ливерпуль от поражения)
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