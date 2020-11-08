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1 : 1
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Этихад Стэдиум
|13’
|0:1(П)
|Салах Мохамед
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Жезус Габриэл
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:1
|31’
|46’
|Матип Жоэль
|Стерлинг Рахим
|61’
|Ляпорт Эмерик
|79’
|Уокер Кайл
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Шакири Джердан
|Фирмино Роберто
|Силва Бернарду
|Торрес Ферран
|61’
|63’
|Милнер Джеймс
|Александер-Арнольд Трент
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|7
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|3
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|19
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|5
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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Какую игру подряд косячит жутко... Почему не играет Филипс с дубля, вместо Гомеса, не понятно. Гомес не заслуживает места в основе состоянием на сейчас, даже не смотря на проблемы с центр-дефами. Если не Филипс - пускай молодого кого, пусть лучше молодой ошибается и шишки набивает если Гомес всеравно привозит в каждом матче по сути. Это серьйозно не справедливо по отношению к другим защитникам... Гомес лажает как драное ведро который матч подряд, и всеравно играет в старте... тоже самое касается Фирмино... у парня спад но постоянно играет в основе. Я понимаю что Клопп хочет дать дополнительные шансы заслуженным игрокам, но как бы это не вылезло боком. Если они устали - тем более пусть отдохнут... если пропала мотивация - лавочка подлечит.
Какую игру подряд косячит жутко... Почему не играет Филипс с дубля, вместо Гомеса, не понятно. Гомес не заслуживает места в основе состоянием на сейчас, даже не смотря на проблемы с центр-дефами. Если не Филипс - пускай молодого кого, пусть лучше молодой ошибается и шишки набивает если Гомес всеравно привозит в каждом матче по сути. Это серьйозно не справедливо по отношению к другим защитникам... Гомес лажает как драное ведро который матч подряд, и всеравно играет в старте... тоже самое касается Фирмино... у парня спад но постоянно играет в основе. Я понимаю что Клопп хочет дать дополнительные шансы заслуженным игрокам, но как бы это не вылезло боком. Если они устали - тем более пусть отдохнут... если пропала мотивация - лавочка подлечит.
Последние минут 20 вообще много сумбура - так что думаю что обе команды довольны результатом, в отличии от болельщиков команд - тут понятно, все жаждали победы своих.
P. S. Судейства совсем без ошибок не бывает, но в этом матче вполне норм, уж точно не из-за судьи (хотя наверное многие "эксперты/комментаторы" как всегда не согласны) такой результат, скорее обе команды не сильно хотели рисковать ради победы...
Последние минут 20 вообще много сумбура - так что думаю что обе команды довольны результатом, в отличии от болельщиков команд - тут понятно, все жаждали победы своих.
P. S. Судейства совсем без ошибок не бывает, но в этом матче вполне норм, уж точно не из-за судьи (хотя наверное многие "эксперты/комментаторы" как всегда не согласны) такой результат, скорее обе команды не сильно хотели рисковать ради победы...
Спас в очередной раз ливерпуль от поражения)
Спас в очередной раз ливерпуль от поражения)