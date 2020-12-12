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0 : 0
завершен
сегодня, 20:30
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Стадион Олд Траффорд
|Магуайр Харри
|79’
|87’
|Фернандиньо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Торрес Ферран
|Марез Рияд
|Марсьяль Антони
|Гринвуд Мэйсон
|74’
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|11
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|6
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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Может зрители на трибунах и заставили бы команды шевелиться, идти вперёд - а так и МЮ в атакующий футбол особо не играет, предпочитая с топами играть на контр-атаках, и Сити сильно большим числом вперёд не идёт, чтобы не попасть под контры... Выглядело откровенно безыдейно, где один тренер, судя по всему "ничего придумать не способен", а другой посчитал что "ничего придумывать и не надо". Пока что это было самое скучное дерби сезона, а жаль...
Может зрители на трибунах и заставили бы команды шевелиться, идти вперёд - а так и МЮ в атакующий футбол особо не играет, предпочитая с топами играть на контр-атаках, и Сити сильно большим числом вперёд не идёт, чтобы не попасть под контры... Выглядело откровенно безыдейно, где один тренер, судя по всему "ничего придумать не способен", а другой посчитал что "ничего придумывать и не надо". Пока что это было самое скучное дерби сезона, а жаль...