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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед - Вест Бромвич
Эвертон - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити

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GGBet 4.67 4.41 1.70
Лига ставок 4.70 4.20 1.75
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    74' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
     
    79' Магуайр Харри (5)
     
    66' Марез Рияд (26) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
     
    87' Фернандиньо (25)
    Наказания
    Магуайр Харри 79’
    87’ Фернандиньо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Торрес Ферран Марез Рияд
    Марсьяль Антони Гринвуд Мэйсон 74’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 2
    		13 Фолы 6
    		4 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 23:35
    Битва двух шарлатанов одного маститого дорого сопливого завершилось скудной безголевой игрой.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 23:27
    Что это было вообще?
    Уничтожитель Бомбящего
    Уничтожитель Бомбящего ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 23:27
    Это точно, еще и Реал в дерби вперед вышел)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    сегодня в 23:13
    Притопим за Эвертон.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 23:01
    Мачестер Юнайтед и Манчестер Сити, чтобы не расколоть город, на победивших и проигравших нашли третий вариант, перед Католическим Рождеством!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 23:01
    буду за Челси сегодня,пусть Френк укатает Анчи.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 23:00
    даже с Ливерпулем было чуток по-живее и 1:1
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 22:59
    ну это сайта проблемы))
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Доброй ночи, старина-старшина! Сайт поставил на победу Пепа.
    Dexter2110
    Dexter2110
    сегодня в 22:56
    хочу спросить, а куда подевались нападающие МС? Я сегодня не одного не увидел. Видел крайних и центральних защитников, полузащити и трех 56оидов (Стерлинга, Мареза и Жезуса). Думал что хоть Ферран что то покажет, но увы. Гвардеоле нужно срочно решать этот вопрос. Пролавать Стерлинга, Мареза и покупать топового нападающего. а так, по игре еще фартит что мы на 8 месте а не на 12 или 15 с такой игрой
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    эт ты зря, Киросиныч! А я вот даже ставку на нулёвку взял, учись)) Привет, кстате
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    ну не весь)) На ваш матч ещё меня хватит
    Graceful 713
    Graceful 713
    сегодня в 22:51
    Это самое конечное дерби наверн. Не впервые две манчестерские 26 показывают такое слезоточивое "зрелище". Настолько унылое, мать их, что жалко за потраченное время, несмотря на громкий заголовок
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    сегодня в 22:51
    М-да
    МаньиЮнайтед без пенальти реально не может победить, во что превратился этот клуб? Уход Сафа уже много лет никак не переживут, да ещё и смена руководства футбольной ассоциации Англии в 2015 году загнали клуб надолго в список доганяющих
    Хоья всякое бывает это даже не треть сезона пройдена - но лично для меня пусть остаются в середине таблицы, там они смотрятся вполне достойно
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 22:41
    Честно говоря, смотреть это "зрелище" было почти не выносимо, кроме одного момента у Сити ещё в первом тайме, и вспомнить толком и нечего. Когда включаешь дерби, ожидаешь увидеть экшн, моменты, комбинации, а по итогу зрители перед экранами получили "возню с мячом" где обе команды хотели "не проиграть".
    Может зрители на трибунах и заставили бы команды шевелиться, идти вперёд - а так и МЮ в атакующий футбол особо не играет, предпочитая с топами играть на контр-атаках, и Сити сильно большим числом вперёд не идёт, чтобы не попасть под контры... Выглядело откровенно безыдейно, где один тренер, судя по всему "ничего придумать не способен", а другой посчитал что "ничего придумывать и не надо". Пока что это было самое скучное дерби сезона, а жаль...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 22:39
    Не каталонская неделя была, аха-ха.
    vastudio
    vastudio ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Ай,лапуськи))) Сделали всё, как я просил!)))
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 22:37
    Соккер сегодня собирался Сульшара в отставку отправить, аха-ха. Я хотел написать, что будет ничья, но забыл.
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 22:37
    Одни могут, но не хотят, другие хотят, но не могут. Один раз свезло МЮ, когда Марез не попал, в другом эпизоде с оффсайдом свезло МС, потому и нули на табло!
    Полыхает Мерсисайд
    Полыхает Мерсисайд
    сегодня в 22:36
    Не вижу больше смысла воевать с манчестерскими коллективами. Радужные повязки ведь нас объединяют. Одни повязки - одни ценности.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 22:31
    Унылей только радужная повязка на чёрном Фернандиньо)
    juvenale
    juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 22:31
      А мне бан по барабану
      А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 22:30
      Это всё что нужно знать о мужестве в АПЛ. Аха-ха)
      Я вас приветствую!
      azkan
      azkan
      сегодня в 22:30
      Я понимаю когда играешь против команды Мауриньо. Может быть такая ничья.
      Но когда принипиальное дерби и играют МЮ и команда Гвардиолы, такой игры не ждешь.
      Но тем не менее меня результат удовлетворил. Ставка сыграла и соперники потеряли по 2 очка)
      SpartakАдекват
      SpartakАдекват ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 22:30
      Привет!) Вот здесь единственный плюс в том, что по результатам этого матча и тура не пустили МС выше.
      Ну а так: сегодня не мой день в футбольном плане. Ну ладно. Двигаемся дальше с надеждой на лучшее в будущем!)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 22:29
      ему и повязку одевать не надо, смотришь на него и он радугой светится.
      А мне бан по барабану
      А мне бан по барабану ответ SpartakАдекват (раскрыть)
      сегодня в 22:27
      Привет, Алексей. Хоть игра и отстой, но не самый плохой результат для МЮ.
      azkan
      azkan ответ ст_прапорщик (раскрыть)
      сегодня в 22:27
      Я то подумал ты уже разошелся)))
      У Эвертона много травмированных, вряд ли смогут что то противопоставить Челси.
      С одной стороны жаль, с другой может илучше.
      Vredinka_online
      Vredinka_online
      сегодня в 22:27
      Вывеска не оправдывала своих ожиданий. Так часто бывает. Осторожный футбол.
      Эмиль Абдуллаев
      Эмиль Абдуллаев
      сегодня в 22:27
      Самый плохой матч за этот сезон, который я смотрел! Позор обоим тренерам! Словно вышли просто попинать мяч! Пеп ныл от начала сезона за 5 замен, а на деле за 180 минут только одну сделал! На поле был не футбол на почти 2 миллиарда, а отстой на эту же сумму!
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