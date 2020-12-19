В 1 Гулачи Петер Спасений: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

П 3 Анхелиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

П 22 Мукиеле Норди Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

З 4 Орбан Вилли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 95

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Отборы: 3 Блоки: 1 Пасы: 133 Точность пасов: 120 Минут сыграно: 95

З 23 Хальстенберг Марцель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

П 14 Адамс Тайлер Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 95

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 62

П 7 Забитцер Марсель Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 44 Кампль Кевин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 81

Н 9 Поульсен Юссуф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 45 Мартель Эрик

П 41 Борковски Деннис Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 47 Вош Джоша

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 50

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 33