|РБ Лейпциг
|0:0
|Кельн
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0 : 0
завершен
вчера, 17:30
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Стадион Ред Булл Арена
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Форсберг Эмиль
|Поульсен Юссуф
|46’
|Ольмо Даниэль
|Забитцер Марсель
|46’
|Серлот Александр
|Айдара Амаду
|62’
|72’
|Хектор Йонас
|Дрекслер Доминик
|Борковски Деннис
|Кампль Кевин
|82’
|85’
|Шмитц Бенно
|Вольф Мариус
|90’
|Хорн Янн-Килиан
|Каттербах Ноа
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|19
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|8
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|8
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|4
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|0
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