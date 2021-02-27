В 1 Тер Штеген Марк-Андре Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 18 Альба Жорди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

З 15 Ленгле Клеман Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

З 28 Мингеса Оскар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

З 3 Пике Жерар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 67

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 3 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 82

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

П 16 Педри Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 4 Араухо Рональд Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

З 23 Умтити Самюэль Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

З 24 Фирпо Эктор

П 27 Мориба Курума Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 23

П 12 Пуч Рикард

П 19 Фернандес Матеус

Н 9 Брейтуэйт Мартин Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12

Н 7 Гризманн Антуан