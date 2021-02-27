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Севилья - Барселона
Эйбар - Уэска
Алавес - Осасуна
Хетафе - Валенсия

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Барселона

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Мелбет 3.27 3.57 2.25
Лига ставок 3.35 3.65 2.25
    Еще
     
    31' Фернандо (25)
     
    38' Диего (20)
     
    44' Тренеру Лопетеги Хулен
     
    45' Эскудеро Серхио (18)
     
    4
    46' Рекик Карим (4)
    46' Гомес Алехандро (24) уходит с поля, Сусо (7) вышел на поле
    46' Эль-Хаддади Мунир (11) уходит с поля, Эн-Несери Юссеф (15) вышел на поле
    46' Диего (20) уходит с поля, Рекик Карим (4) вышел на поле
     
    2
    63' Де Йонг Люк (9) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
    63' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Оскар (14) вышел на поле
     
    88' Хордан Хоан (8)
     
    29' (0:1) Дембеле Усман (11) (Месси Лионель (10))
     
    42' Месси Лионель (10)
     
    67' Пике Жерар (3) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    71' Педри (16) уходит с поля, Мориба Курума (27) вышел на поле
     
    3
    82' Дембеле Усман (11)
    82' Араухо Рональд (4) уходит с поля, Умтити Самюэль (23) вышел на поле
    82' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    85' (0:2) Месси Лионель (10)
    Голы
    29’ 0:1 Дембеле Усман
    ассистент Месси Лионель
    85’ 0:2 Месси Лионель
    Наказания
    Фернандо 31’
    Диего 38’
    42’ Месси Лионель
    Тренеру Лопетеги Хулен 44’
    Эскудеро Серхио 45’
    Рекик Карим 46’
    82’ Дембеле Усман
    Хордан Хоан 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сусо Гомес Алехандро 46’
    Эн-Несери Юссеф Эль-Хаддади Мунир 46’
    Рекик Карим Диего 46’
    Торрес Оливер Де Йонг Люк 63’
    Оскар Ракитич Иван 63’
    67’ Араухо Рональд Пике Жерар
    71’ Мориба Курума Педри
    82’ Умтити Самюэль Араухо Рональд
    82’ Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 5
    		20 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 2
    		5 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 февраля в 11:46
    Слабовато сыграла Севилья на своем поле! Они вообще приучили, что в своих пенатах, они что-то да забивают) В этот раз не вышло....
    galem72
    galem72
    28 февраля в 09:51
      ATG
      ATG
      28 февраля в 08:01
      Хороший результат! Радует что на ноль сыграли... Севилью из года в год не хватает на весь сезон... Могут сейчас поплыть. Если уже не поплыли
      ATG
      ATG ответ Beka_byaka (раскрыть)
      28 февраля в 08:00
      Если смотреть на ЛЧ, то Ман Сити тоже заслужил ЛЧ, даже больше чем ПСЖ...
      Arman A.
      Arman A.
      28 февраля в 05:22
      Барса лучшая команда! Сожрали ее политики, начиная со времён Гвардиолы
      NOVA
      NOVA
      28 февраля в 02:14, ред.
      что то севилья сыграла ну очень слабо, особенно играли то дома, вон в кубке выиграли то, а так должны были минимум на ничейку хотя бы наиграть!!
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      27 февраля в 22:14
      Очень важная победа. Я не думал что будет таким поражение севильи. Севилья была сегодня беспомощна, я не ожидал. Барса задавила просто.
      eleven LC
      eleven LC ответ Ikarus74 (раскрыть)
      27 февраля в 21:39
      Реал вылетел из кубка Испании от клуба третьей лиги,если не вкурсе
      Ikarus74
      Ikarus74 ответ eleven LC (раскрыть)
      27 февраля в 21:25
      А Реалу там есть дело ?;)
      Oplot
      Oplot ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      27 февраля в 21:18
      Игрок Реала отходил в сторону от ворот,когда падал а не выходили чисто один на один!На красную это абсолютно не тянуло, иначе бы и не было до сих пор столько обсуждений,максимум желтая!Не только Генич но и многие это признали.Судья сломал игру и даже не посмотрел ВАР чтобы разобраться.Это бардак
      eleven LC
      eleven LC ответ Тео Джонс (раскрыть)
      27 февраля в 21:03
        SonicStar
        SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        27 февраля в 21:00
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответ eleven LC (раскрыть)
          27 февраля в 20:59, ред.
            Тео Джонс
            Тео Джонс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            27 февраля в 20:57
              SonicStar
              SonicStar ответ Судейский косяк (комментарий удален) (раскрыть)
              27 февраля в 20:56
              Рука у Ленгле то была, но мяч остался у игрока Севильи, в таком случае судья может и не свистеть. И в чем здесь предвзятое отношение судьи к Барселоне?
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              27 февраля в 20:56
                Керосинщик против Князя
                Керосинщик против Князя
                27 февраля в 20:54
                Повезло Барселоне, их день был. Месси на 43 минуте должен был быть удален.
                Beka_byaka
                Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
                27 февраля в 20:48, ред.
                А я от всей души желаю Севильии пройти Боруссию.
                eleven LC
                eleven LC
                27 февраля в 20:43
                Думаю Севилья сделает выводы из сегодняшнего пораженья и в кубке в ответном полуфинале не пустит Барсу в финал-нечего ей там делать!
                DEIVID_Rivera
                DEIVID_Rivera ответ Beka_byaka (раскрыть)
                27 февраля в 20:41
                  Beka_byaka
                  Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
                  27 февраля в 20:36, ред.
                  Шишани, здоров. Хочу задать 1 вопрос.

                  И Месси и Роналду осталось играть максимум ещё 2 сезона. По крайней мере на высоком уровне. Поверь, как только они уйдут на пенсию миллионы фанатов просто потеряют интерес к футболу. Да появятся новые звёзды, которые будут феерить, но такой конкуренции и стабильной игры на высоком уровне до пенсии уже вряд-ли кто покажет. Даже Мбаппе уже несколько сезонов с самыми крутыми напарниками и не в самом крутом чемпионате не может показать свой максимум. Холанд начал хорошо, но что будет через год два не известно.

                  Так вот, вопрос, может чем постоянно обливать грязью, просто насладится играми этих двух легенд?? Нет??

                  Ну нельзя ведь ненавидеть человека так сильно протсо потому что любишь другого человека ещё сильнее.
                  Летучий-Голландец.
                  Летучий-Голландец.
                  27 февраля в 20:33
                  Мне показалось или Араухо хотел продолжить матч?
                  Куман по моему просто не стал рисковать.
                  Ну очень хочется, чтобы обошлось без травм)
                  DEIVID_1
                  DEIVID_1 ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
                  27 февраля в 20:30
                  Гол Дембеле сделал прекрасный пас Месси. А самого аргентинца вывел Мориба, но после паса, он ещё защитника переиграл, а потом и вратаря. Там пас лишь для статистики.
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ DEIVID_1 (раскрыть)
                  27 февраля в 20:30
                  Гол Дембеле сделала рука Ленгле. А Меську вывел на эту позицию этот черный. Но и этот момент чуть не загубил Меська.
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ DEIVID_1 (раскрыть)
                  27 февраля в 20:29
                  Не знаю, точно не буду утверждать. Но он повёл себя агрессивно и неспортивно. Некоторых не за такое даже удаляют.
                  DEIVID_1
                  DEIVID_1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
                  27 февраля в 20:27
                  Да будет тебе известно Генич постоянно за Реал в ЛЧ.
                  DEIVID_1
                  DEIVID_1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
                  27 февраля в 20:26
                  Там не было удара за который удаляют.
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ Судейский косяк (комментарий удален) (раскрыть)
                  27 февраля в 20:25
                  После гола конечно должен был рассмотреть этот момент с рукой Ленгле! Когда Месси намеренно ударил соперника рукой сзади, там тоже должен был посмотреть повтор и удалить его.
                  Bom Bom
                  Bom Bom
                  27 февраля в 20:24
                  Каталонцев с победой! Когда молодцы, тогда молодцы. Может, еще и в кубке отыграются.
                  95-shishani-95
                  95-shishani-95 ответ Oplot (раскрыть)
                  27 февраля в 20:22
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