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0 : 2
завершен
27 февраля 2021, 18:15
суббота
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|29’
|0:1
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Дембеле Усман
ассистент Месси Лионель
|85’
|0:2
|Месси Лионель
|Фернандо
|31’
|Диего
|38’
|42’
|Месси Лионель
|Тренеру Лопетеги Хулен
|44’
|Эскудеро Серхио
|45’
|Рекик Карим
|46’
|82’
|Дембеле Усман
|Хордан Хоан
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сусо
|Гомес Алехандро
|46’
|Эн-Несери Юссеф
|Эль-Хаддади Мунир
|46’
|Рекик Карим
|Диего
|46’
|Торрес Оливер
|Де Йонг Люк
|63’
|Оскар
|Ракитич Иван
|63’
|67’
|Араухо Рональд
|Пике Жерар
|71’
|Мориба Курума
|Педри
|82’
|Умтити Самюэль
|Араухо Рональд
|82’
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
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|4
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|5
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|20
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|2
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И не забуду напомнить про "комлекс" Барсы в лч,очень приятно наблюдать разгромы в плей-офф!
И не забуду напомнить про "комлекс" Барсы в лч,очень приятно наблюдать разгромы в плей-офф!
И Месси и Роналду осталось играть максимум ещё 2 сезона. По крайней мере на высоком уровне. Поверь, как только они уйдут на пенсию миллионы фанатов просто потеряют интерес к футболу. Да появятся новые звёзды, которые будут феерить, но такой конкуренции и стабильной игры на высоком уровне до пенсии уже вряд-ли кто покажет. Даже Мбаппе уже несколько сезонов с самыми крутыми напарниками и не в самом крутом чемпионате не может показать свой максимум. Холанд начал хорошо, но что будет через год два не известно.
Так вот, вопрос, может чем постоянно обливать грязью, просто насладится играми этих двух легенд?? Нет??
Ну нельзя ведь ненавидеть человека так сильно протсо потому что любишь другого человека ещё сильнее.
И Месси и Роналду осталось играть максимум ещё 2 сезона. По крайней мере на высоком уровне. Поверь, как только они уйдут на пенсию миллионы фанатов просто потеряют интерес к футболу. Да появятся новые звёзды, которые будут феерить, но такой конкуренции и стабильной игры на высоком уровне до пенсии уже вряд-ли кто покажет. Даже Мбаппе уже несколько сезонов с самыми крутыми напарниками и не в самом крутом чемпионате не может показать свой максимум. Холанд начал хорошо, но что будет через год два не известно.
Так вот, вопрос, может чем постоянно обливать грязью, просто насладится играми этих двух легенд?? Нет??
Ну нельзя ведь ненавидеть человека так сильно протсо потому что любишь другого человека ещё сильнее.
Куман по моему просто не стал рисковать.
Ну очень хочется, чтобы обошлось без травм)
Куман по моему просто не стал рисковать.
Ну очень хочется, чтобы обошлось без травм)