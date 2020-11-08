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1 : 3
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Луиджи Феррарис
|45+2’
|0:1
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Мхитарян Генрих
ассистент Верету Жордан
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Пьяца Марко
ассистент Скамакка Джанлука
|1:1
|50’
|67’
|1:2
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Мхитарян Генрих
ассистент Перес Бруно
|85’
|1:3
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Мхитарян Генрих
ассистент Педро
|Зайц Миха
|6’
|Тренеру Маран Роландо
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|60’
|Кристанте Бриан
|Майораль Борха
|Пандев Горан
|Пьяца Марко
|61’
|Гильоне Паоло
|Масиелло Андреа
|69’
|Пеллегрини Лука
|Радованович Иван
|70’
|Бадель Милан
|Зайц Миха
|81’
|Дестро Маттиа
|Лерагер Лукас
|81’
|87’
|Вильяр Гонсало
|Пеллегрини Лоренцо
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|7
|Удары по воротам
|18
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|5
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|6
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|0
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