В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 2 Карсдорп Рик Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 3 Роджер Ибаньес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 6 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 6 Смоллинг Крис Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 37 Спинаццола Леонардо Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 17 Верету Жордан Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 87

Н 21 Майораль Борха Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 61

П 11 Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

В 12 Фарелли Симоне

З 5 Жуан

З 24 Кумбулла Мараш

З 33 Перес Бруно Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

З 20 Фасио Федерико

П 14 Вильяр Гонсало Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 55 Дарбоэ Эдрима

П 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 29

Н 64 Подгоряну Суф

Н 57 Провиденс Рубен