В 1 Патрисиу Руй Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 81

З 5 Геррейру Рафаэль Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 81

З 4 Диаш Рубен Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 81

З 20 Канселу Жоау Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 81

З 3 Пепе Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 81

П 13 Данилу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 81

П 14 Карвалью Вильям Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 80

П 10 Силва Бернарду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 75

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 81

П 21 Жота Диого Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 81

Н 23 Фелиш Жоау Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 12 Варела Бруну

В 22 Силва Руй

З 2 Семеду Нелсон

З 6 Семеду Рубен

П 8 Моутинью Жоау Минут сыграно: 1

П 28 Невеш Рубен

П 7 Оливейра Сержиу

П 16 Санчеш Ренату

Н 19 Поденсе Даниэл Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6

Н 9 Силва Андре Минут сыграно: 6

Н 15 Силва Рафа