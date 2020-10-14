|Португалия
|3:0
|Швеция
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3 : 0
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Стадион Жозе Алваладе
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Силва Бернарду
ассистент Жота Диого
|1:0
|21’
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Жота Диого
ассистент Канселу Жоау
|2:0
|44’
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Жота Диого
ассистент Карвалью Вильям
|3:0
|72’
|36’
|Экдаль Альбин
|Жота Диого
|52’
|57’
|Олссон Кристоффер
|62’
|Янссон Понтус
|72’
|Тренеру Андерссон Янне
|79’
|Берг Маркус
|Фернандеш Бруну
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Йоханссон Маттиас
|Люстиг Микаэль
|62’
|Исак Александер
|Квайсон Робин
|Силва Андре
|Силва Бернарду
|75’
|Поденсе Даниэл
|Фелиш Жоау
|75’
|Моутинью Жоау
|Карвалью Вильям
|80’
|Силва Рафа
|Жота Диого
|88’
|Санчеш Ренату
|Фернандеш Бруну
|88’
|88’
|Ульссон Мартин
|Берг Маркус
|88’
|Ларссон Себастьян
|Кулусевски Деян
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|13
|Удары по воротам
|7
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|
|4
|Удары в створ
|2
|
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|10
|Фолы
|17
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|
|6
|Угловые
|8
|
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|3
|Офсайды
|2
|
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|2
|
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|2
|Предупреждения
|4
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Роналду 5 игр - 5 голов (1 пенальти)
Месси 4 игры - 2 гола (2 пенальти)
￼
Тео Джонс
Сегодня 23:09,
Насколько легко и мощно играют португальцы без балласта, все таки топовая сборная как никак, но глорикам не суждено конечно же это понять)
____________
Забавно, как слова изначально адресованые Месси, его глоры пытаются примерить на Роналду))
Роналду 5 игр - 5 голов (1 пенальти)
Месси 4 игры - 2 гола (2 пенальти)
￼
Тео Джонс
Сегодня 23:09,
Насколько легко и мощно играют португальцы без балласта, все таки топовая сборная как никак, но глорикам не суждено конечно же это понять)
____________
Забавно, как слова изначально адресованые Месси, его глоры пытаются примерить на Роналду))
Норм результат показал нам Ливерпуля!
Норм результат показал нам Ливерпуля!
А Швеция ведь хороший клиент))
А Швеция ведь хороший клиент))