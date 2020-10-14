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Хорватия - Франция
Норвегия - Северная Ирландия
Румыния - Австрия
Шотландия - Чехия
Словакия - Израиль
Турция - Сербия
Эстония - Армения
Северная Македония - Грузия

Текстовая онлайн трансляция матча Португалия против Швеция

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    Голы
    Силва Бернарду
    ассистент Жота Диого     		1:0 21’
    Жота Диого
    ассистент Канселу Жоау     		2:0 44’
    Жота Диого
    ассистент Карвалью Вильям     		3:0 72’
    Наказания
    36’ Экдаль Альбин
    Жота Диого 52’
    57’ Олссон Кристоффер
    62’ Янссон Понтус
    72’ Тренеру Андерссон Янне
    79’ Берг Маркус
    Фернандеш Бруну 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Йоханссон Маттиас Люстиг Микаэль
    62’ Исак Александер Квайсон Робин
    Силва Андре Силва Бернарду 75’
    Поденсе Даниэл Фелиш Жоау 75’
    Моутинью Жоау Карвалью Вильям 80’
    Силва Рафа Жота Диого 88’
    Санчеш Ренату Фернандеш Бруну 88’
    88’ Ульссон Мартин Берг Маркус
    88’ Ларссон Себастьян Кулусевски Деян
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 2
    		10 Фолы 17
    		6 Угловые 8
    		3 Офсайды 2
    		50% Владение мячом 50%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Top_gun_
    Top_gun_
    15 октября в 20:52
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      15 октября в 11:19
      Скаузер Жота ташит Португал,шикарный матч,может посадить роналду на банку
      galem72
      galem72
      15 октября в 10:08
      Швеция играет на близком ко дну уровне, но для усача и полуживой зюбы она "топ-команда". ))
      Robinson
      Robinson
      15 октября в 08:26
      Что бы они сделали с нами? Если Швеция нас легко обыграла на классе.
      Agamaga
      Agamaga
      15 октября в 08:20
      Сильная, сбалансированная команда у Португалии. Отсутствие нарцисса даже не замечают, и они продемонстрировали это в финале ЧЕ.
      barcamilan
      barcamilan
      15 октября в 08:04
      португалы сильны
      Тага Дага
      Тага Дага
      15 октября в 07:44
      Без петуха пошла играть,,вернётся ОНА...опять потеряют игру.Без старой перхоти бегут лучше. ....аж три мяча. ...молодцы.
      Знатог
      Знатог
      15 октября в 07:42
      маладэс Шота!
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 октября в 06:27
      Строго наказали шведов.
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      15 октября в 05:58
      Как же хороша Португалия без марокканского тащёра. Покорителя Литвы и Андорры.
      BarSlona
      BarSlona
      15 октября в 03:00
      Без ныряльщика лучше
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      15 октября в 00:30
      Шведы чота както не очень!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      15 октября в 00:09
      Скаузер Жота тащит. Молодец
      NGYRZ
      NGYRZ
      14 октября в 23:51
      Сезон 2020-2021

      Роналду 5 игр - 5 голов (1 пенальти)
      Месси 4 игры - 2 гола (2 пенальти)



      Тео Джонс
      Сегодня 23:09,
      Насколько легко и мощно играют португальцы без балласта, все таки топовая сборная как никак, но глорикам не суждено конечно же это понять)
      ____________

      Забавно, как слова изначально адресованые Месси, его глоры пытаются примерить на Роналду))
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      14 октября в 23:48
      Португалия хорошо играет и в нападение и защите держит планку
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 октября в 23:38
      Жота 2 гола + пас
      Норм результат показал нам Ливерпуля!
      Wolf77785
      Wolf77785
      14 октября в 23:18
      надо чаще Жоту выпускать намного лучше переоцененного 7 номера!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      14 октября в 23:09, ред.
      Насколько легко и мощно играют португальцы без балласта, все таки топовая сборная как никак, но глорикам не суждено конечно же это понять)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 октября в 22:34, ред.
      Не суждено было Роналду сыграть сегодня и приблизиться или опередить иранца по голам за сборную!
      А Швеция ведь хороший клиент))
      Wolf77785
      Wolf77785
      14 октября в 22:32
      Такую игру даже приятно смотреть поменьше бы игр с дельфином!
      Wolf77785
      Wolf77785
      14 октября в 22:07
      Ну вот и гол, без балласта сразу атака заиграла новыми красками!
      Wolf77785
      Wolf77785
      14 октября в 21:52
      Думаю, уверенно Португальцы выиграют! без балласта под 7 номером, Португалия будет более изобретательна и мощна в атаке, не то что 2 матча до этого, думаю 2-0 2-1 3-1!
      David Young
      David Young
      14 октября в 15:41
      Португалия или ничья.
      Ravshan878
      Ravshan878
      14 октября в 12:08
      Португальцы сильнее но шведы крепкие орешки.Без РОНО португальцы исправится. Думаю победить португалия.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      14 октября в 01:10
      Роналду оказывается не забьёт)) потому что не будет играть!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      13 октября в 00:14
      Победа португальцев, думаю, что Роналду забьёт, если выйдет на игру...
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