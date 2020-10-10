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3 : 0
завершен
10 октября 2020, 02:30
суббота
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Стадион Метрополитано Роберто Мелендес
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Сапата Дуван
ассистент Куадрадо Хуан
|1:0
|16’
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Муриэль Луис
ассистент Мохика Хоан
|2:0
|26’
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Муриэль Луис
ассистент Варгас Камило
|3:0
|45+3’
|4’
|Эррера Янхель
|67’
|Вилькер Анхель
|71’
|Росалес Роберто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Медина Стефан
|Ариас Сантьяго
|14’
|Фабра Франк
|Муриэль Луис
|59’
|Морелос Альфредо
|Куадрадо Хуан
|59’
|67’
|Отеро Ромуло
|Саварино Джефферсон
|67’
|Понсе Андрес
|Кордова Серхио
|Альзате Стивен
|Родригес Хамес
|74’
|Фалькао Радамель
|Сапата Дуван
|74’
|78’
|Кассерес Кристиан
|Мачис Дарвин
|79’
|Фельтшер Рольф
|Росалес Роберто
|82’
|Хуанпи
|Мурильо Джон
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|8
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|21
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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