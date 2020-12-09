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0 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ред Булл Арена
|39’
|0:1
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Эрмосо Марио
ассистент Карраско Янник
|86’
|0:2
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Карраско Янник
ассистент Корреа Анхель
|42’
|Тренеру Симеоне Диего
|45+1’
|Эрмосо Марио
|61’
|Савич Стефан
|Рамальо Андре
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Корреа Анхель
|Суарес Луис
|64’
|Эррера Эктор
|Ньигес Сауль
|Окафор Ной
|Дака Патсон
|73’
|Адейеми Карим
|Койта Секу
|79’
|89’
|Торрейра Лукас
|Фелиш Жоау
|89’
|Лемар Тома
|Карраско Янник
|Сучич Лука
|Мвепу Энок
|90’
|Онгене Жером
|Вебер Максимилиан
|90’
|Окугава Масая
|Собослои Доминик
|90’
|90’
|Лоди Ренан
|Льоренте Маркос
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|18
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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