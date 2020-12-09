В 1 Станкович Чичан Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

З 39 Вебер Максимилиан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 43 Кристенсен Расмус Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

З 15 Рамальо Андре Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 94

З 17 Ульмер Андреас Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

П 45 Мвепу Энок Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 89

П 14 Собослои Доминик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 89

П 16 Юнузович Златко Ударов всего: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

П 8 Бериша Мергим Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

Н 20 Дака Патсон Ударов всего: 3 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 73

Н 7 Койта Секу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 33 Вальке Александр

В 31 Карлос

З 5 Валлчи Альберт

З 6 Онгене Жером Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 4

З 25 Фаркаш Патрик

П 37 Окугава Масая Пасы: 1 Минут сыграно: 5

П 21 Сучич Лука Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 5

Н 27 Адейеми Карим Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15