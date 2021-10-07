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Протокол матча Бельгия против Франция

Ставки на футбольные матчи
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    37' (1:0) Карраско Янник (11) (Де Брюйне Кевин (7))
     
    40' (2:0) Лукаку Ромелу (9) (Де Брюйне Кевин (7))
     
    67' Вертонген Ян (5)
     
    70' Тилеманс Юри (8) уходит с поля, Ванакен Ханс (17) вышел на поле
     
    74' Азар Эден (10) уходит с поля, Троссард Леандро (20) вышел на поле
     
    90' Кастань Тимоти (21) уходит с поля, Батшуайи Миши (23) вышел на поле
     
    62' (2:1) Бензема Карим (19) (Мбаппе Килиан (10))
     
    69' (2:2) Мбаппе Килиан (10)
     
    75' Рабьо Адриен (14) уходит с поля, Тчуамени Орельен (8) вышел на поле
     
    3
    90' (2:3) Эрнандес Тео (22)
    90' Бензема Карим (19) уходит с поля, Верету Жордан (17) вышел на поле
    90' Павар Бенжамен (2) уходит с поля, Дюбуа Лео (12) вышел на поле
    Голы
    Карраско Янник
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:0 37’
    Лукаку Ромелу
    ассистент Де Брюйне Кевин     		2:0 40’
    62’ 2:1 Бензема Карим
    ассистент Мбаппе Килиан
    69’ 2:2(П) Мбаппе Килиан
    90’ 2:3 Эрнандес Тео
    Наказания
    Вертонген Ян 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ванакен Ханс Тилеманс Юри 70’
    Троссард Леандро Азар Эден 74’
    75’ Тчуамени Орельен Рабьо Адриен
    Батшуайи Миши Кастань Тимоти 90’
    90’ Верету Жордан Бензема Карим
    90’ Дюбуа Лео Павар Бенжамен
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 16
    		6 Удары в створ 6
    		8 Фолы 6
    		4 Угловые 2
    		2 Офсайды 4
    		51% Владение мячом 49%
    		3 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Величайший_Князь (раскрыть)
    сегодня в 19:29
    Обязательно.
    Gahi
    Gahi ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 18:06
    Дождёмся игры, а там уже можно будет говорить кто хотел играть, а для кого эта игра не имела смысла. Удачи
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 17:15
    Уже и Куртуа высказался, что матч бессмысленный и его не зачем играть.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:53
    Как же так, Бельгия? Все было в их руках и ногах! Правильно говорят, что 2-0 это очень коварный счет. В итоге это сыграло злую шутку с бельгийскими дъяволами....Франция - молодчики! Они хотели, они старались и они в итоге это сделали) Без Мбаппе им не обойтись. Нужен же штатный пенальтист этой команде!)
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 16:27
    качественный футбол, какой редко теперь увидишь! А что еще надо темным осенним вечером? Кто бы ни победил, было бы справедливо!
    Величайший_Князь
    Величайший_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 15:23
    Прошли Италию из-за тупости Манчини. Если бы он выставил тот состав, который был во втором тайме финального матча, то у Испании не было бы шансов, а так Бастони напривозил и пошло поехало.
    Франция Испанию не заметит попомни мои слова
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    сегодня в 15:21
    бельгийцы никогда не могли играть с французами, во все времена, это бесполезно
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Величайший_Князь (раскрыть)
    сегодня в 13:03
    Уверенную победу над Испанией которые прошли Италию?)) Врядли!
    Французы сами чудом отлетели от бельгийцев.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 12:32
    Надеюсь, что после таких полуфиналов разговоры о Лиге Наций как о "товарищеском турнире" прекратятся навсегда).
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 12:26, ред.
    После таких ярких игр как вообще можно болеть за сборную россии
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ЧиП (раскрыть)
    сегодня в 10:37, ред.
    Согласен с вами, но то напряжение, которое он создаёт у ворот противника, стОит двух-трёх технарей, вместе взятых. Кроме того, на такой скорости, которой обладает Мбаппе, очень трудно, а порой невозможно "финтить". Что поделаешь - такова природа любого футболиста.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:32, ред.
    Почитал комментарии. Некоторые пользователи катком прошлись по бельгийцам, мол, потерянное поколение и т.д. Критикующие, очевидно, не обратили внимания, что они играли против команды - чемпиона Мира, в составе которой высококлассные ребята, играющие в лучших клубах Европы.
    PadovaFan
    PadovaFan
    сегодня в 10:23
    Опять распиаренные утёрлись. А всё потому, что халява конечна и наказуема.
    valeron4321
    valeron4321
    сегодня в 10:11
    Вот это матч в режиме берсерка 50% на 50%.
    Второй гол отыграл арбитр, поставив левый пенальти.
    Хотя пару-тройку и у нас таких в РПЛ в этом году видел, когда нападающий вместо того, чтобы играть в мяч сует ногу в другую сторону, под бьющего по мячу защитника.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 09:56
    Мартинес достойной заменой Куману станет - тоже ключевые матчи проигрывает стабильно
    Величайший_Князь
    Величайший_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 09:54
    Где французы должны одержать уверенную победу
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:23
    Меня же миновала сия напасть....
    Мне никто и ничто не напоминает Дзюбу....
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 09:19
    Все говорят о технике Мбапе! А какая у него техника? Я вот никак не пойму. Наблюдал за ним на чемпионате европы в ЛЧ, вчера. Ну не понимаю. Бегает быстро, стартует замечательно, но где техника?!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 07:48
    Французов с победой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 07:23
    бельгийцы напоминают мне Дзюбу, тот тоже вечно на первых строчках новостей про сборную, но так и ни одного важного мяча за сборную не забил
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 06:56
    Бельгия вечный безтитульник....
    Хоть 100 лет будет на первом месте рейтинга - ничего не выиграют...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:45
    На этой сб. Бельгии можно ставить крест.
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:52
    Испания против Франции - достойный финал
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:41
    удивительно яркий футбол !
    очень не наш уровень (
    протон
    протон
    сегодня в 04:31
    Сумасшедший матч! Скорости бешеные! Так в АПЛ не играют! Концовку даже в Голливуде не придумают лучше: Мбаппе не забивает в пустые, ответка - гол Лукаку - отмена, крестовина Погба и суперпушка Тео! Камбэк года!
    просто одно наслаждение смотреть на это! Топовый футбол! возвращаемся к реальности, ведь завтра нас ждут наши чудо футболисты)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:24
    Хороший получился матч.
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 00:54
    Боевой матч получился!
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:34
    Ну я как бэ не удивлен, типичная бесхребетная Бельгия в своем репертуаре во главе с физруком Мартинесом, его давно должны были выкинуть, но видимо в руководстве сидят заремы с Поповыми, чтобы не догадаться до этого. Такое поколение профукали, что даже донную Лигу Наций осилить не могут, не говоря уже про ЧЕ и ЧМ
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Это не налет грусти, это опа, наши звездуны вообще в другой вид спорта играют....
    Васисуалий Петров
    Васисуалий Петров
    сегодня в 00:23
    Офигеть, ставил победу Франции, при счёте 2:0 хотел уже телек вырубать,!
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