В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 2 Алдервейрелд Тоби Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 5 Вертонген Ян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 3 Денайе Джейсон Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 21 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 89

П 6 Витсель Аксель Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

Н 7 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 88 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 11 Карраско Янник Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 70

Н 10 Азар Эден Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 74

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Кастелс Кун

В 12 Миньоле Симон

З 4 Бойата Дедрик

З 19 Дендонкер Леандер

З 16 Тете Артур

З 15 Фокет Томас

П 17 Ванакен Ханс Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 20

П 18 Де Кетелар Шарль

П 22 Салемакерс Алексис

Н 23 Батшуайи Миши Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 14 Люкебакио Доди