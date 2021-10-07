|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
А ведь на деле мы получили потрясный турнир для всех в своих весовых категориях. Ну и соответственно в высшей категории футбол высшего сорта :)
Бельгийцев жаль, наиграло это поколение на один титул как минимум, но не могут.
Французы после 2018 года в первый раз включили режим киборга. Я понимаю что его трудно включать в каждой игре, но зачем надо было профукать ЧЕ? :( Ведь могут, когда захотят.
Если бы Париж мог сыграть в такой прессинг как Франция во втором тайме, то у них уже было бы 3 ЛЧ как минимум.
А ведь на деле мы получили потрясный турнир для всех в своих весовых категориях. Ну и соответственно в высшей категории футбол высшего сорта :)
Бельгийцев жаль, наиграло это поколение на один титул как минимум, но не могут.
Французы после 2018 года в первый раз включили режим киборга. Я понимаю что его трудно включать в каждой игре, но зачем надо было профукать ЧЕ? :( Ведь могут, когда захотят.
Если бы Париж мог сыграть в такой прессинг как Франция во втором тайме, то у них уже было бы 3 ЛЧ как минимум.