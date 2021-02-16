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Барселона - Пари Сен-Жермен
РБ Лейпциг - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Пари Сен-Жермен

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:4 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Барселона
Пари Сен-Жермен
1 : 4
завершен
16 февраля 2021, 23:00
вторник
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 1.75 4.19 4.56
Лига ставок 1.80 4.20 4.40
 
27' (1:0) Месси Лионель (10)
 
71' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Мингеса Оскар (28) вышел на поле
 
78' Педри (16) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
 
2
79' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
79' Пике Жерар (3) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
 
85' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
 
20' Гейе Идрисса (27)
 
32' (1:1) Мбаппе Килиан (7) (Верратти Марко (6))
 
46' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
 
65' (1:2) Мбаппе Килиан (7)
 
70' (1:3) Кин Моизе (18) (Паредес Леандро (8))
 
73' Верратти Марко (6) уходит с поля, Дракслер Юлиан (23) вышел на поле
 
2
85' (1:4) Мбаппе Килиан (7) (Дракслер Юлиан (23))
85' Кин Моизе (18) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
 
89' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Керер Тило (4) вышел на поле
Голы
Месси Лионель 1:0(П) 27’
32’ 1:1 Мбаппе Килиан
ассистент Верратти Марко
65’ 1:2 Мбаппе Килиан
70’ 1:3 Кин Моизе
ассистент Паредес Леандро
85’ 1:4 Мбаппе Килиан
ассистент Дракслер Юлиан
Наказания
20’ Гейе Идрисса
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Эррера Андер Гейе Идрисса
Мингеса Оскар Дест Сержиньо 71’
73’ Дракслер Юлиан Верратти Марко
Тринкан Франсишку Педри 78’
Пьянич Миралем Бускетс Серхио 79’
Пуч Рикард Пике Жерар 79’
Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан 85’
85’ Данилу Кин Моизе
89’ Керер Тило Флоренци Алессандро
Статистика
 12 Удары по воротам 16
4 Удары в створ 9
11 Фолы 16
4 Угловые 7
1 Офсайды 0
52% Владение мячом 48%
4 Cэйвы 3
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Apsny (раскрыть)
28 февраля в 22:21
Салам Рус, как ты братан, сто лет, сто зим. Во что превратилась Барса с этим руководством, Бармалей все профукал. Да, кстати, тоже считаю, что Месси пора уходить, хватит с него,,
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Gelious (раскрыть)
21 февраля в 08:58
Не знаю: я не болельщик Барсы, я болельщик Реала.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
17 февраля в 21:34
хорош стих про Барсу и главное,что актуальный.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
17 февраля в 21:23
и снова тащер,снова Месси,
забил свой филигранный гол.
На ТОЧКУ Кейперс ему навесил,
Френки споткнулся о газон.
Казалась вот она победа.
Сияй Звезда в плеяде львов,
Но растворилась она где то.
под залп торжественных голов.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля в 21:11
потому что там есть имя Месси. ахаха.
Ruslik1982
Ruslik1982
17 февраля в 20:29
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
    17 февраля в 19:03, ред.
    Там пике был не так плох, сколько ленгле
    Месси реально растворился , если Гриз еще что то пытался, то месси нет
    Вот Брэтуэйт понравился, бился единственный, но его уровень не самый высокий
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    17 февраля в 19:02
      Andrey YarmolenkoUA
      Andrey YarmolenkoUA ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      17 февраля в 18:38
      Жора,ну ты красава!Как в воду глядел!!
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      17 февраля в 18:16
      Роналду сказал: Сильно не расстраивайтесь болельщики Барсы,потому что вы проиграли достойному клубу,но мы им в финале отомстим за вас,так что всё будет вери-вери-шмайс! Игроки Ювентуса не оставят болельщиков Барсы в великой депрессии. Каждый свой гол я посвящаю своему Великому Другу,на протяжении многих лет. Прими же мои дары непревзойдённый Лео,пусть твои детишки порадуются.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ Вихлюн (раскрыть)
      17 февраля в 18:12
      ахаха.... такой парень и стоит не дёшево и зарплата у него не маленькая,но он как муравей, готов деньги получать в 100 раз больше,чем он весит.
      David Young
      David Young ответ Вихлюн (раскрыть)
      17 февраля в 17:44
      .
      Вихлюн
      Вихлюн
      17 февраля в 17:42
      Всем внимание распространите информацию ! Потерялся Аргентинский мальчик в районе защиты ПСЖ на Камп Ноу. Особые приметы: контролирует воздух, ходит пешком, откликается на команды Эйбар, Уэска Гранада. Так же имеет прозвище Леганель Алевесси
      XL-965
      XL-965
      17 февраля в 17:11
      Сейчас барса упала над ней вме смеются и втаптывают в грязь, но когда поднимится она упадут все
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
      17 февраля в 16:58
      Государь устроит банкет и мы погостим;)
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      17 февраля в 16:52
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
        17 февраля в 16:51
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
          17 февраля в 16:50
          хоть ты и против Князя,в этом поздравлении мы единодушны.
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
          17 февраля в 16:49
          Куперс грибов скушал,вот и ему галлюны в голову ударили.
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина
          17 февраля в 16:46
            sash71
            sash71
            17 февраля в 15:33
              sash71
              sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
              17 февраля в 15:30
              Им сперва нужно вылезти из долгов в 1.3 ярда, а потом как пойдёт
              Керосинщик против Князя
              Керосинщик против Князя
              17 февраля в 15:21
              От всей души поздравляю фанатов ПСЖ с победой!
              Valeron112
              Valeron112
              17 февраля в 15:13
              Реал Некст?)))
              Valeron112
              Valeron112
              17 февраля в 15:11
              И́спа́ни́я дрожи́т ... Кто́ бы́ думал ,.
              Sadjon
              Sadjon
              17 февраля в 15:04
              ПСЖ отлично сыграл....
              Artem Saribekyan
              Artem Saribekyan ответ Gelious (раскрыть)
              17 февраля в 14:50
              Его и не было, этого пенальти
              Сам запутался в своих ногах испанец, касания я не заметил, сколько не смотрел.
              andrefino13
              andrefino13
              17 февраля в 14:13, ред.
              ПСЖ очень понравилось Без Неймара, Мбапе лидер и очень скромный парень, вчера получил наслаждение от его игры. Месси тихо курил в сторонке.
              Gelious
              Gelious
              17 февраля в 13:17
              Скажите, а после такого наглого пенальти барсофаны перестанут пока о судействе писать?
              Олег Гусов
              Олег Гусов
              17 февраля в 12:58
              Ну и какова теперь будет трансферная стоимость "самого великого футболиста в истории " ? И ведь этот ПОЗОР видит весь футбольный мир и далеко не первый раз !
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