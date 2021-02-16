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1 : 4
завершен
16 февраля 2021, 23:00
вторник
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Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|Месси Лионель
|1:0(П)
|27’
|32’
|1:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Верратти Марко
|65’
|1:2
|Мбаппе Килиан
|70’
|1:3
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Кин Моизе
ассистент Паредес Леандро
|85’
|1:4
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Мбаппе Килиан
ассистент Дракслер Юлиан
|20’
|Гейе Идрисса
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Эррера Андер
|Гейе Идрисса
|Мингеса Оскар
|Дест Сержиньо
|71’
|73’
|Дракслер Юлиан
|Верратти Марко
|Тринкан Франсишку
|Педри
|78’
|Пьянич Миралем
|Бускетс Серхио
|79’
|Пуч Рикард
|Пике Жерар
|79’
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|85’
|85’
|Данилу
|Кин Моизе
|89’
|Керер Тило
|Флоренци Алессандро
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|12
|Удары по воротам
|16
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|4
|Удары в створ
|9
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|11
|Фолы
|16
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|4
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|4
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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Париж был намного сильнее, быстрее, хладнокровнее.
В первом тайме была более менее равная игра, но вот во втором Псж четко использовал свои моменты. Очень грамотно сыграл при этом в обороне.
Ну а Барселона) закончилась эта команда. Нужно строить новую. Отпустив всех, кто был причастен к той великой команде.
Про оборону и говорить смысла нет. Если этой Барселоне, Гранада может забить 3 мяча.. о чем тут говорить?
Нужно купить нормального напарника для Араухо и избавиться от всех остальных.
Париж был намного сильнее, быстрее, хладнокровнее.
В первом тайме была более менее равная игра, но вот во втором Псж четко использовал свои моменты. Очень грамотно сыграл при этом в обороне.
Ну а Барселона) закончилась эта команда. Нужно строить новую. Отпустив всех, кто был причастен к той великой команде.
Про оборону и говорить смысла нет. Если этой Барселоне, Гранада может забить 3 мяча.. о чем тут говорить?
Нужно купить нормального напарника для Араухо и избавиться от всех остальных.