|Лестер Сити
|0:2
|Славия
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0 : 2
завершен
25 февраля 2021, 23:00
четверг
0 - 0
Первый матч
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Стадион Кинг Пауэр
|49’
|0:1
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Провод Лукаш
ассистент Станчу Николае
|79’
|0:2
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Сима Абдалла
ассистент Олайинка Петер
|73’
|Зима Давид
|82’
|Провод Лукаш
|Союнджу Чаглар
|84’
|Барнс Харви
|88’
|90+1’
|Коларж Ондрей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кастань Тимоти
|Олбрайтон Марк
|61’
|Перейра Рикарду
|Амарти Даниэль
|61’
|Барнс Харви
|Чудхури Хамза
|61’
|69’
|Дорли Оскар
|Станчу Николае
|75’
|Лингр Ондржей
|Громада Якуб
|Тавареш Сидни
|Юндер Дженгиз
|80’
|84’
|Масопуст Лукаш
|Кухта Ян
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|11
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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недавно из АПЛ были ВХ и Саутгептон/Кристал Пелас(точно не помню)которые вылетали еще в квалификации)
недавно из АПЛ были ВХ и Саутгептон/Кристал Пелас(точно не помню)которые вылетали еще в квалификации)