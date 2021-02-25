|Милан
|1:1
|Црвена Звезда
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1 : 1
завершен
25 февраля 2021, 23:00
четверг
2 - 2
Первый матч
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 22:50
|Кессье Франк
|1:0(П)
|9’
|24’
|1:1
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Бен Набуан Эль Фарду
ассистент Иванич Мирко
|8’
|Гобелжич Марко
|45’
|Срнич Славолюб
|Ибрагимович Златан
|63’
|70’
|Гобелжич Марко
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ибрагимович Златан
|Леау Рафаэл
|46’
|Ребич Анте
|Крунич Раде
|46’
|46’
|Петрович Ньегос
|Срнич Славолюб
|Эрнандес Тео
|Калабрия Давиде
|66’
|Салемакерс Алексис
|Кастильехо Самуэль
|66’
|69’
|Катай Александар
|Канга Каку Гуелор
|69’
|Фалько Филиппо
|Бен Набуан Эль Фарду
|72’
|Павков Милан
|Фальчинелли Диего
|84’
|Николич Велько
|Иванич Мирко
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|16
|Удары по воротам
|16
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|4
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|19
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|6
|Угловые
|7
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|6
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Очки нужны, обязаны проходить
Очки нужны, обязаны проходить