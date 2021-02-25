В 82 Борян Милан Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 2 Гайич Милан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 77 Гобелжич Марко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 70

З 5 Дегенек Милош Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 6 Панков Радован Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 35 Жуниор Секу Саного Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 4 Иванич Мирко Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 84

П 8 Канга Каку Гуелор Ударов всего: 4 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 69

П 55 Срнич Славолюб Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

П 31 Бен Набуан Эль Фарду Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 69

Н 16 Фальчинелли Диего Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 1 Попович Зоран

В 32 Чопич Марко

П 24 Гаврич Желько

П 10 Катай Александар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

П 22 Николич Велько Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 20 Петрович Ньегос Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 11 Фалько Филиппо Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21

Н 92 Вуканович Алекса

Н 99 Крстович Никола