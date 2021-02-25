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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Црвена Звезда

Милан Логотип футбольный клуб Милан 1:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград) Црвена Звезда
Милан
Црвена Звезда
1 : 1
завершен
25 февраля 2021, 23:00
четверг
2 - 2
Первый матч
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Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 22:50
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    9' (1:0) Кессье Франк (79)
     
    2
    46' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Ибрагимович Златан (11) вышел на поле
    46' Крунич Раде (33) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
     
    63' Ибрагимович Златан (11)
     
    2
    66' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Эрнандес Тео (19) вышел на поле
    66' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    8' Гобелжич Марко (77)
     
    24' (1:1) Бен Набуан Эль Фарду (31) (Иванич Мирко (4))
     
    45' Срнич Славолюб (55)
     
    46' Срнич Славолюб (55) уходит с поля, Петрович Ньегос (20) вышел на поле
     
    2
    69' Канга Каку Гуелор (8) уходит с поля, Катай Александар (10) вышел на поле
    69' Бен Набуан Эль Фарду (31) уходит с поля, Фалько Филиппо (11) вышел на поле
     
    70' Гобелжич Марко (77)
     
    72' Фальчинелли Диего (16) уходит с поля, Павков Милан (9) вышел на поле
     
    84' Иванич Мирко (4) уходит с поля, Николич Велько (22) вышел на поле
    Голы
    Кессье Франк 1:0(П) 9’
    24’ 1:1 Бен Набуан Эль Фарду
    ассистент Иванич Мирко
    Наказания
    8’ Гобелжич Марко
    45’ Срнич Славолюб
    Ибрагимович Златан 63’
    70’ Гобелжич Марко
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ибрагимович Златан Леау Рафаэл 46’
    Ребич Анте Крунич Раде 46’
    46’ Петрович Ньегос Срнич Славолюб
    Эрнандес Тео Калабрия Давиде 66’
    Салемакерс Алексис Кастильехо Самуэль 66’
    69’ Катай Александар Канга Каку Гуелор
    69’ Фалько Филиппо Бен Набуан Эль Фарду
    72’ Павков Милан Фальчинелли Диего
    84’ Николич Велько Иванич Мирко
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 16
    		4 Удары в створ 2
    		19 Фолы 19
    		6 Угловые 7
    		6 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    26 февраля в 14:36
    Стивусик выкинет Милан из 1/8.
    galem72
    galem72
    26 февраля в 11:36
    У Милана большой спад. Видно, что тренер не может вытащить команду на игру. Сплошь конвульсии и уныние.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Evilhuman (раскрыть)
    26 февраля в 05:27
    Это всегда так. Перед матчем угадываю результат, если не ставлю деньги. А когда делаю ставки всё наоборот
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    26 февраля в 01:12
    С Хауге конечно плохо поступили. Парню нужна игровая практика, а эти ... его из заявки убрали ради старого бесполезного Манджукича. В итоге норвежец ни в Серии А не играет, ни в ЛЕ, где мог бы получать необходимое игровое время.
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    26 февраля в 01:09
    До последнего верил в гол ЦЗ. Жаль они не забили.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    26 февраля в 01:06
    Он не заслужил
    witynchik
    witynchik
    26 февраля в 00:59
    Игры нет, одни мучения
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 00:58
    Милан сдувается на глазах. В прочем как и Барса .
    da da da
    da da da
    26 февраля в 00:57
    сербы мощно сыграли с Миланом
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 00:56
    Ведь хотел поставить на ничью. Как знал , но ...
    Ozabot
    Ozabot
    26 февраля в 00:29
    С такой игрой лучше наверное дальше и не проходить в ЛЕ. Совсем дно. Голы только со стандартов и пенальти. Даже пас ровный дать не могут. Ибра вообще потерял интерес к игре.
    felix
    felix
    26 февраля в 00:18
    Может Златан чего решит....
    Evilhuman
    Evilhuman
    25 февраля в 23:50
    Как только я ставлю деньги на Милан, они отказываются играть и побеждать...
    Мысыктар
    Мысыктар
    25 февраля в 23:45
    вот уровень .какое там лч
    bsww
    bsww ответ David Young (раскрыть)
    25 февраля в 23:44
    Предсказанных Вами два забитых мяча превратились в 1-1
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    25 февраля в 23:17
    Станкович вообще стал неузнаваем
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 23:14, ред.
    Как же пенальти без Милана?
    1bear
    1bear
    25 февраля в 22:13
    Миланцам будет непросто...
    witynchik
    witynchik
    25 февраля в 18:51
    Нужно приходить в себя после донных игр в сериале.
    Очки нужны, обязаны проходить
    David Young
    David Young
    25 февраля в 16:50
    Точный счёт - 2:0.
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