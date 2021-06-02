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3 : 0
завершен
вчера, 22:05
|Мбаппе Килиан
|1:0
|35’
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Гризманн Антуан
ассистент Мбаппе Килиан
|2:0
|48’
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Дембеле Усман
ассистент Бензема Карим
|3:0
|79’
|26’
|Уильямс Неко
|Варан Рафаэль
|76’
|90+2’
|Мур Киффер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кунде Жуль
|Павар Бенжамен
|46’
|Динь Люка
|Эрнандес Люка
|46’
|59’
|Мур Киффер
|Бэйл Гарет
|59’
|Левитт Дилан
|Аллен Джо
|60’
|Рэмзи Аарон
|Уилсон Гарри
|60’
|Дэвис Бен
|Мепхэм Крис
|Коман Кингсли
|Погба Поль
|63’
|Сиссоко Мусса
|Толиссо Корентен
|64’
|72’
|Брукс Давид
|Джеймс Даниэл
|Дембеле Усман
|Мбаппе Килиан
|73’
|83’
|Колуилл Рубин
|Моррелл Джо
|Бен-Йеддер Виссам
|Гризманн Антуан
|84’
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|1
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Гол от Бензема, возможно, что и не один
Гол от Бензема, возможно, что и не один