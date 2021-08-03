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Мексика (до 23) - Бразилия (до 23)
Япония (до 23) - Испания (до 23)

Протокол матча Мексика (до 23) против Бразилия (до 23)

Ставки на футбольные матчи
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    40' Монтес Сесар (3)
     
    46' Эскивель Хосе Хоакин (16) уходит с поля, Родригес Карлос Альберто (8) вышел на поле
     
    62' Антуна Карлос (15) уходит с поля, Лайнес Диего (10) вышел на поле
     
    74' Лайнес Диего (10)
     
    76' Лорона Владимир (6)
     
    78' Кордова Франсиско (17) уходит с поля, Ангуло Хесус (19) вышел на поле
     
    4
    90+2' Вега Эрнесто (11) уходит с поля, Альварадо Роберто (21) вышел на поле
    98' Ангуло Хесус (4) уходит с поля, Мора Адриан (12) вышел на поле
    98' Мартин Мекс Генри (9) уходит с поля, Агирре Эдуардо (18) вышел на поле
    105' Ромо Луис (7)
     
    37' Диего (3)
     
    64' Энтони (11)
     
    67' Паулиньо (7) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (21) вышел на поле
     
    2
    72' Бруно (8)
    72' Клаудиньо (20) уходит с поля, Рейньер (19) вышел на поле
     
    76' Рейньер (19)
     
    3
    91' Энтони (11) уходит с поля, Малком (17) вышел на поле
    108' Луис Дуглас (5)
    115' Луис Дуглас (5) уходит с поля, Матеус (18) вышел на поле
    Наказания
    37’ Диего
    Монтес Сесар 40’
    64’ Энтони
    72’ Бруно
    Лайнес Диего 74’
    76’ Рейньер
    Лорона Владимир 76’
    Ромо Луис 105’
    108’ Луис Дуглас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родригес Карлос Альберто Эскивель Хосе Хоакин 46’
    Лайнес Диего Антуна Карлос 62’
    67’ Мартинелли Габриэл Паулиньо
    72’ Рейньер Клаудиньо
    Ангуло Хесус Кордова Франсиско 78’
    Альварадо Роберто Вега Эрнесто 90+2’
    91’ Малком Энтони
    Мора Адриан Ангуло Хесус 98’
    Агирре Эдуардо Мартин Мекс Генри 98’
    115’ Матеус Луис Дуглас
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 6
    		24 Фолы 26
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		33% Владение мячом 67%
    		6 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    cska59
    cska59
    вчера в 17:08
    Наш Фукс втащил Бразилию в финал.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Угадал:)
    David Young
    David Young
    вчера в 15:25
    Вперёд, Бразилия! К золоту Олимпиады!

    номер 12
    номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:16
    Почти в каждой - это во всех кроме полуфинала. И то это было только на момент написания моего последнего комментария; он вышел на поле через некоторое время.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 14:26, ред.
    Больше всех этому рад защитник ЦСКА Бруно Фукс, приехавший в олимпийскую сборную Бразилии во время начала чемпионата РПЛ чтобы бесплатно посмотреть матчи с трибуны.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
    вчера в 14:04
    А из 5 игр " почти в каждой" это сколько? 1 или 2? Не густо, однако
    номер 12
    номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:53
    На замену выходит почти в каждом матче
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:09
    А Малком плотно на лавке сидит?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:13
    Думаю что игра будет равной и в основное время нечего не решится, может и в добавленое время будет ничья и всё решится в серии пенальти, короче для прогноза это сложный матч! Победа Бразилии в серии пенальти!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:00
    ТМ3.25
    ОПС
    ОПС
    вчера в 04:37
    Очень сложный матч для прогноза. Обе сборные играют в атакующий футбол и поэтому тотал больше пройдет точно. Вратари повынимают из ворот мячи, да не по одному.Игра должна пройти на встречных курсах. Ждем яркой игры.
    Cat01
    Cat01
    02 августа в 22:41
    Сборная Мексики на турнире в Токио одержали 3 победы и потерпели одно поражение. Сборная Бразилии одержала также 3 победы и одну встречу свели в ничью. Шансы команд равны. Предполагаю встреча закончится вничью.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    02 августа в 04:50
    Почему такой прогноз? Обе команды предпочитают играть в атаке, в большей части матчей с участием этих двух сборных на этой Олимпиаде забивались не менее 3 голов. Мне кажется, что несмотря на важность встречи команды порадует нас результативным футболом.
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