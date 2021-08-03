|Мексика (до 23)
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0:0
1:4
|Бразилия (до 23)
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0 : 0
1 : 4 по пенальти
вчера, 11:00
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Стадион Касима Соккер Стэдиум (Касима)
|37’
|Диего
|Монтес Сесар
|40’
|64’
|Энтони
|72’
|Бруно
|Лайнес Диего
|74’
|76’
|Рейньер
|Лорона Владимир
|76’
|Ромо Луис
|105’
|108’
|Луис Дуглас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Карлос Альберто
|Эскивель Хосе Хоакин
|46’
|Лайнес Диего
|Антуна Карлос
|62’
|67’
|Мартинелли Габриэл
|Паулиньо
|72’
|Рейньер
|Клаудиньо
|Ангуло Хесус
|Кордова Франсиско
|78’
|Альварадо Роберто
|Вега Эрнесто
|90+2’
|91’
|Малком
|Энтони
|Мора Адриан
|Ангуло Хесус
|98’
|Агирре Эдуардо
|Мартин Мекс Генри
|98’
|115’
|Матеус
|Луис Дуглас
|
|9
|Удары по воротам
|12
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|
|4
|Удары в створ
|6
|
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|24
|Фолы
|26
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|
|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
|
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|6
|Cэйвы
|3
|
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|4
|Предупреждения
|5
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https://m.youtube.com/watch?v=cPiwGh0CeaI
https://m.youtube.com/watch?v=zTbJBnkRkFo