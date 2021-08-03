В 1 Абердар дос Сантос Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 120

З 6 Гильерме Арана Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 120

З 3 Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 7 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 120

З 15 Нино Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 72 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 120

З 13 Алвес Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 120

П 8 Бруно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 120

П 5 Луис Дуглас Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 115

П 20 Клаудиньо Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 73

П 7 Паулиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 67

Н 10 Ришарлисон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 120

П 11 Энтони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Бренно

З 4 Грака Рикардо

П 2 Габриэль Менино

П 18 Матеус Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 5

П 19 Рейньер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 47

Н 17 Малком Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30