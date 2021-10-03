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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Как фанат Динамо, всё же, надеюсь до последнего в свою команду, но шансы на победу очень сомнительны. Мне кажется, Шахтёр снова будет весь матч в атаке, а Динамо, после матча в Лиге Чемпионов против Баварии, отдаст мяч и будет сидеть в обороне изредка прессингуя.
Вот только единственное отличие от Суперкубка - важность матча. Шахтёр не сможет настолько открываться, как в Суперкубке, потому что им нужна только победа, иначе догнать Динамо будет очень тяжело.
Предположу, что здесь команды обменяются голами и матч будет сведён к ничьей.
Как фанат Динамо, всё же, надеюсь до последнего в свою команду, но шансы на победу очень сомнительны. Мне кажется, Шахтёр снова будет весь матч в атаке, а Динамо, после матча в Лиге Чемпионов против Баварии, отдаст мяч и будет сидеть в обороне изредка прессингуя.
Вот только единственное отличие от Суперкубка - важность матча. Шахтёр не сможет настолько открываться, как в Суперкубке, потому что им нужна только победа, иначе догнать Динамо будет очень тяжело.
Предположу, что здесь команды обменяются голами и матч будет сведён к ничьей.