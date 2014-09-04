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Роналдиньо зовут в 6-й дивизион Англии

04 сентября 2014, 18:27
 Клуб шестого английского дивизиона «Бэсингсток Таун» предложил контракт известному бразильскому футболисту Роналдиньо.

Напомним, что чемпион мира-2002 находится в статусе свободного агента с конца июля, когда он покинул «Атлетико Минейро».
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