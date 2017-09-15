Гомес: «Мне уже 29, и я очень рад своему дебюту в ЛЕ и победе над „Эвертоном“»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес, отметившийся голом в ворота «Эвертона», поделился впечатлениями от победы своей команды в матче группового этапа Лиги Европы (3:0). Отметим, что поединок проходил на домашнем стадионе «Сассуоло» в городе Реджо-нель-Эмилия.

«Это было очень эмоционально. Я всю жизнь ждал этого момента. Я уже не молод, и поэтому очень рад своему дебюту в Лиге Европы в 29 лет и победе над „Эвертоном“.

Нам удалось выдать очень мощный первый тайм. Мы могли пропустить гол или два во второй половине встречи, но всё закончилось хорошо.

Было очень здорово видеть болельщиков здесь. Как только мы добрались сюда, то сразу увидели, сколько людей приехало нас поддержать. Они сделали этот матч очень эмоциональным».

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